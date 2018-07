Die Forderung der Gewerkschaften auf Kürzung der gesetzlichen Arbeitszeit von 48 auf 40 Stunden in der Woche hat die Diskussion über die Arbeitszeitfrage erneut belebt. Auch im Ausland werden die Gemüter durch diese Frage bewegt, besonders dort, wo man Arbeitslosigkeit zu dem Zeitpunkt befürchtet, in dem die Rüstungsaufträge einmal nachlassen sollten.

Im Gegensatz zum Warenverkehr wird das Angebot und die Nachfrage von Arbeitskräften für die Gütererzeugung nicht automatisch ausgeglichen, da der Preis der Arbeit nicht allein durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern aus sozialen Gründen nach unten durch Mindestlöhne abgegrenzt ist. Da das Preisregulativ bei der Beschäftigung von Arbeitskräften weitgehend ausgeschaltet ist, stellt sich die Frage, welches andere Regulativ eingesetzt werden könnte, um Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften auszugleichen. Dabei muß man die doppelte Aufgabe der gewerblichen Wirtschaft im Auge behalten: Es soll alles-, produziert werden, wofür eine Nachfrage besteht, und es sollen alle Erwerbstätigen beschäftigt werden, damit sie ein entsprechendes Einkommen beziehen können. Es liegt also nahe, die „anfallende Arbeit“ auf möglichst viele Erwerbstätige zu verteilen. Aus diesen Erwägungen heraus stellen die Gewerkschaften ihre Forderung auf eine 40-Stunden-Woche.

Die Entwicklung in der Vergangenheit hat bewiesen, – daß fortschreitende Technik und Rationalisierung es ermöglichen, der Bevölkerung Verbrauchsgüter in steigendem Umfange bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen. Allein in den letzten 40 Jahren sank die Arbeitszeit von 60 Stunden und mehr auf 48 Stunden und weniger in der Woche. Es ist nicht einzusehen, warum diese Entwicklung nicht weiter fortschreiten sollte. Nimmt man aber das Ergebnis einer solchen Entwicklung durch gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit vorweg, so trägt man den Schwankungen des Bedarfs keine Rechnung und ebenso wenig dem durchaus nicht gleichmäßigen Fortschreiten der technischen Entwicklung auf den verschiedenen Arbeitsgebieten. Vor allem übersieht man, daß nur die völlige Auswertung der Produktionskraft zu der angestrebten Entwicklung führen kann, während Vollbeschäftigung allein – wie die Erfahrung lehrt – keineswegs identisch mit hohem Lebensstandard ist. Es wäre also ein Weg zu suchen, bei dem der Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei der Arbeitskraft durch das Regulativ der Arbeitszeit ohne jede starre Regelung herbeigeführt wird. Ein solcher Weg scheint sich durch Staffelung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu bieten.

Es ist davon auszugehen, daß der Staat die Pflicht hat, unverschuldet arbeitslos gewordene Erwerbstätige durch Unterstützung die Existenzmöglichkeit zu erhalten. Die Mittel hierfür müssen durch die gewerbliche Wirtschaft selbst aufgebracht werden. Gegenwärtig hat in Deutschland die gewerbliche Wirtschaft – Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte – die Mittel durch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in Höhe von insgesamt 4 v. H. des Bruttolohnes aufzubringen, gleichgültig, wie lange die einzelnen Betriebe arbeiten. Ist das richtig? Ein Betrieb, der bei sinkender Beschäftigung zur Vermeidung von Entlassungen die Arbeitszeit kürzt, verhält sich volkswirtschaftlich richtig. Dies Verhalten wird ihm aber dadurch erschwert, daß die kürzere Arbeitszeit unwirtschaftlicher ist als die Ausnützung der vollen Arbeitszeit mit einer geringeren Zahl von Arbeitskräften. Hier könnte ein gewisser Ausgleich dadurch herbeigeführt werden, daß solchen Unternehmen bei Verkürzung der Arbeitszeit die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung vermindert oder erlassen würden. Gleichzeitig würde der Arbeitnehmer durch den Wegfall seiner Beitragspflicht eine (wenn auch kleine) Erhöhung seines Stundenlohnes erfahren. Zum Ausgleich des Beitragsausfalls müßten bei längerer Arbeitszeit die Beiträge erhöht werden. Eine solche Staffelung könnte etwa wie folgt aussehen:

bei bis zu 40 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit: keine Beitragspflicht;

bei über 40 bis 44 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit: 4 v. H.;

bei über 44 bis 48 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit: 8 v. H.;