Alle feinen Leute haben ihre Autos. Insbesondere haben einen Wagen alle, die irgendwo irgend etwas „zu sagen“ haben, also alle „Mächtigen“. Das Auto hat ohne Zweifel eine Hauptschuld an der Isolierung der Mächtigen, über die man allenthalben Klagen hört. Es ist der Grund, weshalb die meisten von denen, „die etwas zu sagen haben“, nicht wissen, was der „Mann auf der Straße“ wirklich denkt und meint.

Ist der „Mann auf der Straße“ eine Fiktion? Ich glaube nicht. Der „gesunde Menschenverstand“ ist ein höchst beachtliches Phänomen. Ihm ist der „Mann auf der Straße“ von jeher in besonderer Weise zugetan gewesen. Und je weniger der „gesunde Menschenverstand“ zu Worte kommt, um so mehr wächst der Hang, den Mann auf der Straße für eine Fiktion zu halten. In der Fähigkeit, Dinge für „Fiktionen“ zu erklären, hat diese Zeit es zu Rekordleistungen gebracht.

Prunkvolle exotische Limousinen dürfen – wer es beobachtet, wird es bestätigen – geradezu als Brutkästen jener mannigfachen Formen von übertriebenem Geltungsbedürfnis betrachtet werden, die diese Epoche auszeichnen. Man sehe sich das Gesicht solch eines modernen exotischen Wagens an: Er wirkt geradezu wie ein Ungeheuer zur Ausrottung jener Seelenregungen, die ein Weiser einst „Minderwertigkeitskomplexe“ nannte. Ein amerikanischer Dichter hat die modernen Autos eine „Kreuzung von Leichenauto und Überseedampfer“ genannt. Wer in so ein Ding einsteigt, von dem fällt jeder derartige Komplex ab wie ein kindlicher Traum. Und wer aus ihm aussteigt, kann nur wie in einer Wolke der Gottähnlichkeit einherschreiten. Das Knäuel aus Chrom, Nickel, Lack, Kunststoff und Stahl saugt alle, die „etwas sind“, morgens, mittags und abends mit der Milch der Überheblichkeit. Verzeihung, aber mir sah es neulich so aus, als schlüpften muntere Luftballons aus blitzenden Stahlgehäusen aus, als ich einige dieser riesigen Limousinen ihren Inhalt entleeren sah. Die Gesichter dieser großen, exotischen Wagen deuten hinwiederum darauf hin, daß es sich um Gebilde handelt, die von Haifischen abstammen. Die Kühler haben eine Haifischvisage mit Zähnen und allem Komfort.

Der „Mann auf der Straße“ kann nicht überhören, was der andere „Mann auf der Straße“ denkt. Er erfährt es in der Eisenbahn, im Omnibus, in der Straßenbahn – überall, wo Leute sind, die sich nicht durch eine gute Stube auf Rädern isolieren können. Der „Mann auf der Straße“ steht also in einem guten, gesunden Kontakt mit den Mitmenschen, indem er öffentliche Verkehrsmittel benutzt ... Je höher einer auf der Sprosse des Erfolgs geklettert ist, um so einsamer wird er. Schließlich ist er nur noch von den Auspuffgasen anderer, ebenbürtiger Achtzylinder umweht. Das ist die wahre Höhenluft dieser Zeit.

Karl N. Nicolaus