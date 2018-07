Während die längst fällige "große" Steuerreform endgültig auf die Zeit nach der Bundestagswahl vom Sommer 1953 vertagt ist, soll nun doch, wie aus Bonn gemeldet wird, eine "kleine" Reform vom Kabinett beraten und demnächst vom Parlament beschlossen werden. Was man bisher über den Inhalt der Novelle hört, und speziell über die darin vorgesehene Reform des Steuerstrafrechts, ist freilich nicht recht ermutigend. Zwar ist vorgesehen, daß in Bagatellsachen nur noch Geldstrafen zulässig sein sollen, während nach geltendem Recht fast durchweg auf Gefängnis zu erkennen war. Aber dafür sind drakonische Maßnahmen für die böswilligen Steuersünder vorgesehen: nämlich Zuchthausstrafen und Berufsverbot.

Warum reagiert die Öffentlichkeit mit einem deutlichen Mißbehagen auf diese angekündigten Verschärfungen? Offenbar doch deshalb, weil die angedrohte Vernichtung der bürgerlichen und wirtschaftlichen Existenz nur zu leicht auch den ehrlichen Steuerzahler treffen kann – weil es als unmoralisch empfunden wird, daß der Staat oft genug einen Menschen vor die bittere Alternative des "so kaputt – oder so kaputt" stellt. Wieviel wäre erreicht, im Sinne einer Entgiftung der Beziehungen zwischen Steuerzahler und Finanzamt, wenn man auch bei uns nach dem Vorbild der USA, zu einer Veranlagung nach dem dreijährigen Durchschnitt übergehen könnte ... Dann würde der aus den "Korea-Preisen" und aus dem – im Jahresabschluß nach Tagespreisen zu bewertenden – Lagerbestand resultierende und bloß nominelle Gewinn für das Geschäftsjahr 1950 bei zahlreichen Unternehmungen gegen die bei der Bilanz für 1951 auftretenden Verluste zu kompensieren sein. Und zugleich wäre das Problem der Besteuerung von bloßen "Scheingewinnen", mit dem sich Firmen, Verbände, Steuerkundige und Steuerbehörden seit einem halben Jahr ohne befriedigende Ergebnisse herumschlagen, in einem Zug gelöst... Wie man die Dinge auch anfassen möge: der jetzige Zustand, bei dem der Steuerfiskus in guten Jahren als "stiller Teilhaber" der Unternehmen mindestens zwei Drittel des Reingewinnes und zum Teil noch erheblich mehr an sich zieht, auf das ungünstige Ergebnis eines folgenden Jahres aber nur mit verschärften Betriebsprüfungen reagiert: dieser Zustand ist eben auf die Dauer unhaltbar und bedarf einer gründlichen Abhilfe.

Es bleibt der Einwand, daß niemand berechtigt sei, eine Senkung der Steuersätze zu fordern, ohne sich gleichzeitig der Mühe zu unterziehen, nun auch zu sagen, wo denn in den öffentlichen Haushalten gespart werden könne oder wo sonst die Mittel hergenommen werden konnten, die Bund, Länder, Gemeinden, Lastenausgleichsfonds und soziale Sondervermögen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nun einmal brauchen. Dieser Einwand ist allerdings schwerwiegend genug; aber auch er läßt sich entkräften, wenn man nur einmal den Mut aufbringt, die Ansammlung von viel zu vielen Hilfsfonds, Sondervermögen und Kassenreserven zu unterbinden, also mit der "Töpfchen wirtschaft" der einzelnen Institutionen energisch Schluß zu machen – und dafür lieber die Steuern wie auch die Beiträge zu den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung zu senken. Es ist doch offenbar sinnlos, daß sich bei der Bundesanstalt für Arbeitslosenversicherung ein. Milliarden-Fonds ansammelt, während zugleich ihre Ausgabenverpflichtungen dauernd zurückgehen. Oder: daß die Rentenversicherung sich in etwa der gleichen Höhe, wie ihr vom Bunde in die Milliarden gehende Zuschüsse zuließen, ein Sondervermögen aufbaut, anstatt ihre Ausgaben nach dem Beitragsaufkommen zu bemessen. Nicht minder sinnlos ist es, daß viele Familien gleichzeitig aus drei oder vier verschiedenen Quellen mit sozialen Hilfeleistungen versorgt werden, ohne daß eine wirkliche Bedürftigkeit besteht mit dem Ergebnis, daß die – erwerbslose oder erwerbsunfähige – Mutter mit ihren Kindern von der Einzelrente, die ihr zugebilligt wird, und die ihre einzige Einnahme darstellt, schlechterdings nicht existieren kann.

Hier also muß es zu Reformen kommen, die auch Einsparungsmöglichkeiten eröffnen werden. Weiterhin wird es notwendig und – sobald eine wirkliche Ordnung des Kapitalmarktes den "marktgerechten" Zins bringt – auch möglich sein, den Wohnungsbau in der von jeher üblichen Weise aus privaten Geldern zu finanzieren, anstatt aus Steuermitteln, wie wir dies in den letzten Jahren getan haben. Wie wäre es mit einer "Rückvergütung" auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer in der Höhe der bisher von Bund und Ländern für diesen Zweck jährlich verausgabten Milliardenbeträge? Auch dergleichen wäre technisch durchführbar; der Steuerzahler könnte ein Viertel der von ihm gezahlten Beträge aus den Kassen des Bundes und der Länder in Form von Pfandbriefforderungen gutgeschrieben erhalten. Freilich würde sich dann auch herausstellen, daß keine greifbaren Gegenwerte für diese Summen mehr vorhanden sind – mit anderen Worten: daß jährlich über zwei Milliarden Mark an öffentlichen Geldern, als "Wohnbaukredite’’ bezeichnet, in Wirklichkeit als Subventionen (an wen eigentlich?) verschenkt worden sind. Das ist ein schlechtes System; unsere Finanzminister bei Bund und Ländern sollten sich zu gut dafür sein, eine solche Mißwirtschaft noch weiterzuführen – Deshalb also ist ein Abbau der staatlichen Ausgaben dringlich, um die Ausgaben und pari passu auch die Steuern senken zu können!

Erwin Topf