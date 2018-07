Die Haussestimmung aut een USA Produktenmärkten als Folge der Alarmnachrichten über die Dürreschäden hat in der vergangenen Wocue einer flaueren Haltung Platz gemacht. Inzwischen hat das Landwirtschafts Department seine zweite amtliche Ernteschätzung veröffentlicht, aus der hervorgeht, daß die Ernteaussichten in Lebens- und Futtermitteln, Baumwolle, vegetabilen ölen und anderen Agrarerzeugnissen im kritischen Monat Juli zwar iim etwa 3 v. H zurückgegangen sind; daß die Ergebnisse aber im ganzen noch grÖSer sein werden als im vorigen Jahre, Die Dürreschäden sind durch erhöhte Erträge in anderen Staaten, besonders im Mittelwesten, mehr als ausgeglichen worden. Die Weizen einte wird jetzt auf 1298 Mill bushels berechnet gegenüber einer Schluß Schätzung im vorigen Jahre von 987 5 Mill bu, was einem Mehrertrage von über 30 v, H entspricht. Die Maisernte wird allerdings um 7 v. H niedriger eingeschätzt als bei der Julischätzung, dürfte aber mit 3135 7 Mill bu immer noch um 194 3 Mill bu größer ausfallen als die vorjährige Ernte, womit alle Fehlbeträge an Hafer, Gerste und Durum ausgeglichen werden — Auch das benachbarte Kanada, erwartet eine. Getreide- und Futtermittelernte, die weit "über dem Durchschnitt liegt. Von den beiden no r darnerik attische n Ve izpn ausfuh !werden somit alle Anforderungen für 1&5253 auf Grund des Internationalen Weizenabkommens mit- Leichtigkeit erfüllt werden können, selbst wenn Argentinien, auch diesmal wieder, größere Mengen Weizen einführen muß und die kommende Ernte Australiens abermals nicht ausreicht um: seine Verpflichtungen aus dem Abkommen voll zu erfüllen. Das USLandwirtschafts DepaTtnient rechnet im Gegenteil wegen der beträchtlich; höheren Weizensrnten in Europa einschl des Balkans mit einer um Millionen t geringsten Ausfuhr, und demzufolge mit Refcordabliefemngen von Weizen seitens der Farmer an die Regierung zu den festgesetzten hohen, Stützungspreisen.

Nach Mitteilungen der Wirtschaftlichen VereinigungZucker wird die westdeutsche Zuckerind ti st rie artil Oktober mit einem Überhang von fast 300 000 t in das neue Zucfcerwirtschaftsjahr,eintreten, der den Bedarf für etwa 273 Monate darstellt. Zucker ist jetzt bei uns von einem Mangelprodukt zu einer überreichlich angebotenen Ware geworden, deren Absatz Industrie und Handel bereits Sorgen zu machen beginnt.

Von den Genußmitteln hat Kakao in der letzten Zeit einen scharfen Preiseinbruch aufzuweisen. Bei den ersten größeren Verkäufen von Kakao neuer Ernte durch die KakaoMarktausschüsse der Goldküste und Nigerias wurden 5000 Igt Accra zu 255 s je cwt elf England und 2500 Igt NigeriaKakao zu 252 s.6d für NovemberJanuär Verschiffung abgegeben. Die neuen Abschlüsse haben einen Rückgang am Londoner Terminmarkt für Januar tieferung auf 251— 250 s gegen 262 s6d Anfang der Woche zur Folge gehabt, Die rlän dern Aussichten für die neue westairikanische Kaiaoernte werden als gut bis sehr gut bezeichnet.

Auf dem Teemarkt ist in diesem Jahre ein beträchtlicher Abbau der Preise erfolgt. So wird eine bestimmte Sorte Gebrauchstee gegenwärtig, auf dem Lordoner Markt zu ls8d je lb gehandelt, während Ende Mai 2s und Anfang Januar 3s2d für die gleiche Sorte bezahlt wurden gegangen sind jedoch nur die billigeren Teeiorten, während die knappen Qüalitätstees : weiiig : Veränderungen im Preis erfahren haben. Von der Firma Lyons wird als Folge des Preisrückganges für die Gebrauchstees eine Ermäßigung des Kleinhandelspreises für sechs ihrer Teemischingen um 2 bis 4d je lb angekündigt.

Im Gegensatz zu Kakao und Tee hat sich der Kaffeepreis seit Anfang des Jahres nur wertig verändert. Santos Nr.2 wird gegenwärtig an der New Torker Börse zu 55 50 cts je lb für Lokoware gehandelt, während Anfang des Jahres 55 25 cts dafür bezahlt wurden. In dn verflossenen 59 12;cts;, der niedrigste Preis auf 54 ctsi Eiese besondere Festigkeit der Preise ist einmal auf die särtdige Marktstützaüig durch die beiden größten Kaffet Ausfuhrländer Brasilien und Kolumbien und zum ändern auf lie noch immer et was knappe Versorgungslage zurückzuführen 4, Zurücko 1.