Er ist fett und außer Atem“, sagt, bei Schlegel, Hamlets Mutter von ihrem Sohn, um zu begründen, daß er beim Fechten durch einen Trunk gestärkt werden muß. „He’s fat and scant of breath“, heißt es im englischen Urtext. Hat sich Shakespeare wirklich den Dänenprinzen, der die Tragödie des Bewußtseins erleidet, als einen korpulenten Herrn vorgestellt? Lange Zeit fügte man sich dem vermeintlichen Dichterwort und nahm an, der Hamlet der Uraufführung, Shakespeares Kollege Burbage, sei zu dieser Zeit schon verfettet gewesen. Aber das hieße, Shakespeare eine schlimme Taktlosigkeit zutrauen. Und eine andere Erklärung, die man versucht hat, um das Paradox aufzulösen – die Erklärung, fat könne auch bedeuten: „glänzend von Schweiß“ – scheitert daran, daß Schwitzen beim Fechten in voller Hofkleidung viel zu selbstverständlich ist, als daß die sportkundige Königin es eigens betonen würde.

Muß man also doch, um Shakespeare textgetreu darzustellen, den Hamlet mit einem „wohlbeleibten“ Schauspieler besetzen? Zum Glück ist das nicht nötig. Denn, wie der Shakespeare-Forscher Leslie Hotson jüngst im Spectator gezeigt hat, brauchten die Engländer zur Zeit Elisabeths I. das Wort fat auch, um jenen Zustand zu bezeichnen, in dem sich einer befindet, der gerade eben von einer guten Mahlzeit aufsteht. Laertes hat sich den Vorteil eines leeren Magens zu verschaffen gewußt. Hamlet dagegen kommt geradeswegs von Tisch. Ihn nimmt die Anstrengung des Fechtens mehr mit als seinen Gegner. Er atmet schwerer.

Auch der alte Hamlet war gerade „schwer und voll von Brot“, als ihn die Hand des Mörders traf. Das Spiel soll sich am Sohn wiederholen. Hamlet soll in der Stunde, wo die Sündenlast am größten ist, vom Tod ereilt werden. Aber die tragische Ironie des Dichters fügt es so, daß der Pfeil auf den Schützen, den bösen König Claudius, zurückspringt: er ist es, dem der tödlich getroffene Hamlet den vergifteten Trunk aufzwingt.

Von nun an braucht die Königin auf der deutschen Bühne nicht mehr ihren Hamlet „fett“ zu nennen. Es genügt, wenn sie etwa sagt: „Er kommt vom Essen und ist kurz von Atem.“

C. E. L.