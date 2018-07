Am 3. Oktober wird der Verband der Chemischen Industrie mit einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche sein 75jähriges Jubiläum feierlich begehen. Die chemische Industrie, die sich mit besonderem Nachdruck zur weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung und zu einer europäischen Großraumwirtschaft bekennt, erwartet zu dieser Feier viele ausländische Fremde. Gerade auf dieser Plattform dürfte sich erneut die Gelegen-, heit bieten, die Aufmerksamkeit auf Zusammenhänge zu lenken, die mit der Londoner Schuldenkonferenz wieder in den Vordergrund gerückt sind. Seit Monaten steht der deutsche Außenhandel im Zeichen einer gefährlichen Schrumpfung. Die geringe Kaufneigung des Auslandes führt zwangsläufig zu Guthaben der Bank deutscher Länder, die einzufrieren drohen. Diese Entwicklung erinnert an die Krisenzeiten, die 1931 zur Devisenbewirtschaftung und damit zum ‚Ende der freien Konvertierbarkeit der Währungen in der Welt führten. Zahlungsbilanzen und Kreditwürdigkeit, Transfer und Währungsstabilität sind so eng miteinander verknüpft, daß auftretende Störungen vielseitigste Rückwirkungen in allen Ländern zur Folge haben können. E.