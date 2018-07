Der kleine Bogen“, Luigi Malipieros winziges Theater im Torturm des verträumten Mainstädtchens Sommerhausen, lockt immer mehr auswärtige Gäste an. Täglich kommen sie in Autobussen von München, streifen durch die Gassen, sitzen im schattigen Garten des „Anker“, baden im Main und klettern abends die wacklige Treppe zum Turm hinauf. Sie zwängen sich durch den engen Eingang in den niederen Zuschauerraum, in den sich knapp dreißig Menschen drängen lassen. Und sogleich sagt jeder: „Atmosphäre“.

Die schmale Bühne, sehr tief, seitdem Malipiero – der ehedem in Berlin tätige Bühnenbildner, der nun hier Direktor ist – sein Maleratelier dazugeschlagen hat, beginnt dicht gegenüber der ersten Reihe. Eine vorgespannte Gaze schafft Distanz, die Tiefe gibt optische Resonanz. Malipiero läßt hier zuweilen Zimmertheaterstücke spielen, mit Vorliebe aber Werke, die für die große Bühne konzipiert sind und hier durch die Verringerung jeglicher Proportion ihre geistige Essenz hergeben müssen. Zuweilen bleibt einer der auswärtigen Besucher da und inszeniert selbst etwas. So ging es jetzt mit Hans Dieter Schwarze, der für ein paar Urlaubstage kam und für ein paar Arbeitswochen blieb, um Kleists „Prinz von Homburg“ aufzuführen.

Es wurde das genaue Gegenstück zu Jean Vilars Pariser „Homburg“, der im Frühjahr auf der riesigen vorhänglosen Bühne des Palais Chaillot zu sehen war. Vilar leitete die inneren Spannungen des Stückes, die allein von Gerard Philipes Prinzen ausstrahlten, in die Weite seines mit schwarzen Tüchern drapierten Bühnenraums, dem nur ein einzelner Baum in den Gartenszenen Farbe gab, abgesehen von den enthistorisierten Fahnen und Kostümen der Generäle. Eine grundierende, markant rhythmisierte Musik hielt diese ins Extensive gesteigerte Aufführung zusammen. Schwarze hingegen nutzte die zusammenpressende Wirkung des engen Turmtheaters zur Intensivierung. Er strich die Schlachtszenen und ihr Personal, spielte nur den inneren Vorgang, von der Sprache aus. Er erschien wie ein hörbar und sichtbar gemachtes Gedicht, das zwischen Traum und Traum einen steilen Bogen der Spannung wölbte, mit der Todesfurchtszene als Scheitelpunkt. Alles war konzentriert auf das Gegenüber von Malipieros wissend-überlegenem Kurfürsten und Schwarzes sommerlich sicheren Prinzen, der beim „Erwachen“ diese Sicherheit zwar verliert, aber sie durch die kernhafte Substanz des bewußten Wesens ersetzt. Der Regisseur begriff auch als Spieler das Gesetz dieser Turmbühne, das striktes Zurücknehmen in Ton und Geste verlangt. Dem Kleistischen Vers bekam die Dämpfung sehr gut.

Das Werk Kleists, das von den deutschen Bühnen fast verschwunden ist, erweist inzwischen seine Wirkungsmacht in Paris und in Sommerhausen. Wolfdietrich Rasch