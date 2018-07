Die weltwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre stellt sich dem Betrachter rückschauend etwas anders dar, als es der an kurzfristigen Meldungen orientierten Betrachtungsweise entspricht: Der Preisboom, den angeblich erst die Koreakrise brachte, war an internationalen Rohstoffmärkten schon seit Spätherbst 1949 bemerkbar. Korea trieb den Aufstieg weiter vorwärts und übersteigerte ihn auf Teilgebieten – mit einem vorläufigen Maximum im Frühjahr 1951 und seitherigem Verharren auf einem um etwa 20 v. H. tieferen Stand. Nicht viel anders verhielten sich die Welthandelsumsätze: Mengenmäßig war auch hier der Tiefpunkt im dritten Quartal 1949 erreicht; dann folgte ein zögernder, durch Korea später beschleunigter Anstieg und ab Mitte 1951 ein Stagnieren, das weit bis in das Jahr 1952 angehalten hat.

Noch deutlicher zeigt sich das gleiche Bild in der Industrieproduktion, die als das zuverlässigste weltwirtschaftliche Barometer gelten kann: Ununterbrochener Anstieg seit Herbst 1949; Stagnation vom zweiten Quartal 1951 ab. Mitte 1952 war die Erzeugung, in Auswirkung freilich insbesondere des amerikanischen Stahlarbeiterstreiks in den Monaten Juni/Juli, auf den Ausgangsstand von 1951 zurückgeworfen.

In den letzten Wochen zeigen sich zum ersten Male seit längerer Zeit gewisse Ansätze zu einem etwas freundlicheren Bild. Wenn auch die Industrieentwicklung in der Bundesrepublik während der Sommermonate als beinahe einzige rühmliche Ausnahme gelten kann – der westdeutsche Produktionsindex ist seit April ununterbrochen, wenn auch verlangsamt, weiter gestiegen – kommen doch neuerdings vor allem in den weltwirtschaftlich entscheidenden Vereinigten Staaten neue Nuancen ins Spiel. Die Verbrauchsgütermärkte, monatelang durch vorangegangene Überdispositionen der Verteiler und zusammengedrängte Voreinkäufe der Verbraucher blockiert, kommen langsam wieder in Bewegung; der Großhandel beginnt erneut zu bestellen und gibt damit den Fabriken „neue Nahrung“. Die Kraft und die Ausstrahlung dieser Entwicklung darf freilich nicht überschätzt werden; denn noch immer sind es die Investitionen, die Rüstungsausgaben und die Exporte, die den Grundzug der Entwicklung bestimmen. Industrieausrüstungen wurden im ersten Halbjahr zu fast 20 v. H. mehr produziert als in der gleichen Zeit des Vorjahrs; die Neubautätigkeit geht über den Vorjahrsstand hinaus. Selbst wenn ein Rückschlag„an der nächsten Ecke warten“ sollte, hat die Produktionsschrumpfung infolge des Stahlstreiks zu einem Lieferstau geführt, der jetzt den Erzeugern neue Antriebe gibt. Die Rüstung wird zwar verlangsamt in Gang gesetzt; immerhin produzieren die Vereinigten Staaten jetzt schon doppelt soviel Flugzeuge und Artilleriematerial wie im ersten Halbjahr 1951. Bestellungen und Lieferungen „wachsen erst allmählich in die weit höheren Bewilligungen hinein. Die Exporte der amerikanischen Wirtschaft sind weiter im Zunehmen begriffen, in erster Linie in Fertigwaren und Rohstoffen; damit halten die Importe leider in keiner Weise Schritt – ein für die dollararmen europäischen Länder wieder zunehmend schwieriger werdendes Problem. Amerikanische Wirtschaftskreise rechnen damit, daß der Ausfuhrüberschuß der USA von rund 4 Mrd. $ 1951 auf etwa 5,5 Mrd. $ 1952 steigen wird. Diese Entwicklung könnte die 1949 und 1950 mühsam erarbeiteten Korrekturen der Dollarlücke wieder gefährden.

Das Zahlungsbilanzproblem überschattet insbesondere die britische Wirtschaft. Mit bewunderungswürdiger Disziplin befolgte Einschränkungsmaßnahmen haben zwar den scharfen Abfal der Gold- und Devisenbestände des Landes (von 3,9 Mrd. $ Ende Juni 1951 auf 1,7 Mrd. $ Ende Juli 1952) seit April/Mai dieses Jahres gesteppt. Das Defizit im Rahmen der Europäischen Zahlungsunion betrug im August nochmals 99 Mill. $ gegen 23 Mill. $ im Juli, und die im Herbst erwartete Erleichterung wird mehr jahreszeitlichen und damit vorübergehenden Charakter trägen. Der Ausweg bleibt, abgesehen von erhöhten Produktions- und Leistungssteigerungen in der eigenen Industrie (die schon 1951 zu großen Teil ausblieben, oder sehr schwach waren), in erhöhten Exporten von Zivilgütern und Rüstungsgerät sowie in . einer verstärkten Inanspruchnahme der amerikanischen Hilfe.

Auch die französische Wirtschaft stand und steht unter dem Druck erheblicher Zahlungsbilanzschwierigkeiten. Der Einfuhrüberschuß war im 1. Halbjahr 1952 mit 479 Mill. $ über fünfmal größer als in der gleichen Zeit 1951 (88 Mill. $). Die Gold- und Devisenbestände, die von 1076 Mill. $ im März 1951 auf 579 Mill. $ im März 1952 schrumpften, haben sich seither zwar gut gehalten; der Kaufpreis ist aber die am 19. Februar 1952 außer Kraft gesetzte Liberalisierung. Exportförderung (Vergütungen der Steuer- und Soziallasten, die eine Kostensenkung bei den Exportgütern um 12 bis 15 v. H. ermöglichen), Einschränkung der öffentlichen Ausgaben und ein Versuch zur Stabilisierung und Senkung der Preise sind die wichtigsten Punkte des Wirtschaftsprogramms der Regierung Pinay. Der als allgemeines Preissymptom wichtige Weizenpreis wurde nicht höher als im Vorjahr festgesetzt; die Regierung-versprach Ende Juli einen zum erstenmal seit vielen Jahren stabilen Brotpreis. Bis in den Juli hinein sind in der Tat leichte Preissenkungen durchgesetzt worden; der Lebenshaltungsindex (Paris, 1949 = 100) sank von 148 im Februar 1952 auf 143 im Juli; der Großhandelsindex ging gleichzeitig von 152 auf 143 (Juni) zurück, die Industriepreise sind im Juli weiter gesunken. Die Fortführung der Preis- und Kostensenkung bei steigender Erzeugung bleibt die Schicksalsfrage der französischen Wirtschaft; freilich wurde sie bisher immer wieder von politischen Unsicherheiten überdeckt, so daß die Kapitalflucht anhält.

Schließlich noch ein Wort über Deutschland, das im Rahmen der westlichen Welt in den letzten Monaten wirtschaftlich erstaunlich gut abschneidet: Als einziges der großen Industrieländer zeigt es seit März ununterbrochen steigende Erzeugungsziffern seiner Industrie, wobei Maschinenbau und Baugewerbe die Führung haben; der Ausfuhrüberschuß betrug im Juni und Juli zusammen 511 Mill. DM (gleiche Zeit des Vorjahrs: 336 Mill. DM); dank der expansiven Auswirkungen des Ausfuhrüberschusses führten die erhöhte Spartätigkeit und die erhöhten Einlagen der öffentlichen Hand (im Juni allein 400 Mill. DM) nicht zu deflatorischen Erscheinungen.

In den Verbrauchsgüterzweigen ist die Geschäftslage freilich immer noch gedrückt; teilweise höhere Mengenumsätze im Einzelhandel und gute Sommerschlußverkaufsergebnisse haben die Auftragserteilung durch den Handel aber zum erstenmal erheblich steigen lassen; günstige Auswirkungen auf die Erzeugung dürften sich schon im Juli ergeben haben. Größte Sorge bleibt freilich nach wie vor die Steigerung der Exporte, ohne die eine volle Nutzung der deutschen Kapazitäten und ein organisches Wachstum des Sozialprodukts nicht erreicht werden kann.