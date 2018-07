Inhalt Seite 1 — Musikschaffen ohne Auftrag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Die verschiedenen Tagungen, Ferienkurse und Kongresse für „Neue Musik“, die in diesem Sommer wieder stattfanden, hinterließen mit überraschender Übereinstimmung den Eindruck, daß man sich nicht mehr verhehlen könne, in einer Sackgasse gelandet zu sein. Es dürfte daher an der Zeit sein, die tieferen Ursachen der heutigen Musiksituation einmal schonungslos aufzuzeigen.

Nichts machte die großen – und kleinen – • Musiker des neunzehnten und des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts so stolz wie die Tatsache, daß sie in niemandes Auftrag schufen. Sie nannten das „dem Genius allein gehorchen“ und legten Wert darauf, mit ihrem Werke „nicht der Menge zu dienen“. Vom Standort der Gegenwart aus ist man geneigt, die Dinge ein wenig anders zu sehen, und vor altem ist man weit daran entfernt, den Zustand, auf welchen die Damaligen so stolz waren, als segensreich für die Sache der Musik anzuerkennen.

Was heißt denn schließlich Genius? Ist es nicht eine Vokabel, hinter deren überpersönlichem Schein sich etwas höchst Persönliches verbirgt? Nämlich: von der Begabung angefangen über alle Stufen der individuellen Arbeitsfähigkeit bis lerab zur jeweiligen Aufgelegtheit, Stimmung oder Laune? Gewiß sind diese verschiedenen Stufen der Arbeits- oder Leistungsfähigkeit nicht alle in gleichem Maße der Lenkung durch den persönlichen Willen unterworfen. Besonders die Begabung läßt sich (wie schon das Wort sagt) nicht erzwingen und insofern die Poesie sich nicht kommandieren. Nicht nur grundsätzlich nicht, als dauernde Eigenschaft; auch, wenn an sich als lauernde Eigenschaft gegeben, versagt sie sich bisweilen dem „Begabten“, ist ihm nicht unbedingt in jedem Augenblick, nicht unter allen Umständen mit gleicher Stärke zu Gebote. Das reißt, daß auch der Höchstbegabte nicht zu jeder Stunde sein Bestes zu geben vermag. Dies wissend, glaubten die Meister jenes Zeitabschnittes – des spezifisch „romantischen“ – – ihrer Kunst am sichersten zu dienen, wenn sie lieber feierten, als „ohne Stimmung“ zu komponieren; denn durch die „Stimmung“ ließ „der Genius“ sie fühlen, daß er in diesem Augenblick bereit sei, durch sie in sprechen, und daß sie sicher sein durften, ihr höchstmögliches zu leisten. Sie empfanden sich durchaus als Medien, und ausschließlich als solche.

Sofern Begabung, wie gesagt, etwas Gegebenes ist und nicht erworben werden kann, muß sie ja nun wirklich als ein Geheimnis anerkannt werden, dessen überpersönlicher Ursprung durch keine erbbiologische Kausalanalyse hinwegzuerklären ist. Und soweit besteht auch die mediale Auffassung der menschlichen Schöpferberufung zu Recht. Weil dieselbe Begabung indessen nicht den Menschen ganz allgemein, sondern diesen oder jenen bestimmten Personen verliehen ist, so hat sie andererseits wiederum dennoch unzweifelhaft persönlichen Charakter und wird mithin das „Medium des Genius“ zum Medium sener selbst. So betrachtet, verändert sich das ganz: Bild der Sache: wer „seinem Genius allein gehorchen“ will, will in Wahrheit allein sich selbst gehorchen, also keine andere Instanz anerkennen, die etwas von ihm zu verlangen, auch nur zu erwarten, geschweige denn zu fordern hätte. Dies war in der Tat die Überzeugung des romantischen Musikers. Sie hat mit unausweichlicher Notwendigkeit dahin geführt, wo wir heute stehen. Der Denkfehler, es sei nicht nur möglich, sondern sogar das einzig der Kunst Ersprießliche, allein im Auftrag des „Genius“ (also des eigenen Menschen), beileibe nicht im „menschlichen“ (also anderer Menschen) Auftrag zu schaffen, hatte die totale Isolierung des schaffenden Künstlers zur Folge, dessen Kunst nunmehr allerdings in niemandes Auftrag mehr entsteht – so vollkommen, daß auch die dennoch entstandene von niemandem mehr verlangt, erwartet, geschweige denn gefordert wird. Denn: der Mangel an Auftrag hat mit der Zeit verzehrend auf die schöpferische Substanz gewirkt! Die auftraglose Kunst hat bald nichts mehr aufzuweisen, was etwa andere Menschen geneigt machen könnte, einen neuen Versuch mit dem Auftragssystem zu wagen.

In demselben Sinne und im selben Grade, in welchem „Genius“ und schöpferisch begabte Person ein und dasselbe sind, läßt sich (eirmal gegebene, also vorhandene) Begabung doch vom Persönlichen (also vom Willen) her mehr oder weniger fruchtbar machen. Die unterer, Stufen der individuellen Arbeitsfähigkeit sind es, die sich durch Selbstbeherrschung, Disziplin und ganz gewöhnliche handwerkliche Arbeitsamkeit meistern lassen. Um jener irritierenden Gespenster der schlechten Aufgelegtheit, der mangelnden Stimmung und der daraus resultierenden übertriebenen Scheu vor einer Leistung, die nicht die höchstmögliche ist, Herr zu werden, gibt es kein heilsameres Mittel als den ganz realen, geschäftsmäßig verstandenen Auftrag. Aus dem Arbeitszwang erwächst nämlich ein strenges Arbeitsethos, und dieses wie jedes Ethos wirkt belebend auch auf die höheren Schaffenskräfte. Inspiration – wir sind nicht so töricht, sie (wie gewisse moderne Musikanatomen) zu leugnen – läßt sich freilich nicht erzwingen, aber sie läßt sich herbeilocken, und zwar eben durch jenes Arbeitsethos, durch die ruhige stetige Bemühung, durch den wohltätigen Zwang, täglich und stündlich sein kompositorisches Handwerk zu üben und auszuüben. Wer. gelassen mit innerer Ruhe die Stufenleiter hinaufklimmt, wird sogar öfter und gewisser die Höhe erreichen, als wer darauf wartet, daß er sich aufgelegt fühlt, den jähen Sprung nach oben zu wagen. Überdies ist es ein filscher Gedanke, der hohen Kunst sei nur mit den erlesensten Gipfelwerken gedient. Mit Meisterwerl^en allein: ja; im Gegensatz zu Stümperwerken. Keineswegs aber mit jenen – doch immer nur wenigen – Schöpfungen allein, die Jahrhunderte überdauern. Diese nämlich, deren Wesen Einmaligkeit und Unnachahmlichkeit ist, können nicht „Schule machen“, während die anderen, die rechten handwerksmäßigen Musterarbeiten („Meisterstücke“) Gesetze und Regeln aufstellen, an denen die lernende Generation sich bilden und entwickeln kann.

Da Gipfelwerke stets selten waren, auch damals, als die Komponisten darauf dachten, ausschließlich solche hervorzubringen, und da die meisterhafte musikalische „Gebrauchsware“ erst in Mißkredit geraten, schließlich immer mehr geschwunden ist, so möge lieber nicht untersucht werden, was eigentlich es ist, das heute im gewaltig angeschwollenen Musikbetrieb, auf den zahllosen zeitgenössischen Musikfesten, bei den internationalen Preisausschreiben, Wettbewerben, Musik-Olympiaden (diese soll es demnächst auch geben) „zur Diskussion gestellt wird“, wie der vielsagende Terminus für solche Exekutionen lautet. Theoretisch nämlich ist zwar im Zuge der angedeuteten Besinnung neuerdings die ‚Gebrauchsmusik“ wieder zu Ansehen gelangt; aber niemand hat sie für einen realen Gebrauchszweck bestellt, und der Absicht nach ist auch heute noch, genau wie in der romantischen Zeit, jedes neue Stück ein „Gipfelwerk“, indem es – mindestens in kompositionstechnischer, formaler oder koloristischer Hinsicht – von dem Ehrgeiz und Anspruch getrieben ist, etwas „Nochiiedagewesenes“ darzustellen. Der „Fortschritts“-Wahn des neunzehnten Jahrhunderts beherrscht die Köpfe der Musikschaffenden noch völlig und läßt sie sich verpflichtet fühlen, mit jeder neuen Arbeit irgend etwas Überraschendes zu bieien, was den zuletzt dagewesenen „Fortschritt“ wiederum übertrumpft. In dieser bejammernswürdigen Torheit werden sie ständig erhalten und bestärkt durch sensationsbedürftige „Sachverständige“, die unausgesetzt nach neuem Stoff für Abhandlungen, Berichte und kritiklose Kritiken hungrig sind. Was sollten sie sich sonst denn auch immer wieder aus den Fingern saugen, um die Leser ihrer Referate über die großmächtigen Veranstaltungen aller Orten nicht mit ewigen Wiederholungen zu ermüden? Es ist ihr wohlverstandenes Berufsinteresse, das sie veranlaßt, unermüdlich die Antreiberpeitsche des Fortschrittheischenden über den unglückseligen Komponisten zu schwingen und damit den unfruchtbaren Zustand der permanenten Revolution aufrechtzuerhalten auf einem Gebiete, auf dem nichts wünschenswerter wäre als endlich einmal wieder ruhige, stille, sachliche, redliche Arbeit. Daß überhaupt alles Schaffen vor jeder möglichen Ausgegorenheit, vor jeder möglichen Reife an und in sich selbst mit soviel Lärm und Getue in immer größerer Arena zur Schau gestellt und in die „Diskussion“ gezerrt wird, ist ein so heilloser Mißstand, daß bei seinem weiteren Bestehen oder gar Anwachsen jede Hoffnung auf einen Wiedergewinn echter schöpferischer Substanz durchaus aufgegeben werden muß. Spielt sich doch obendrein dieser ganze hektische Betrieb seit langem so gut wie ausschließlich unter den Zunftgenossen selber ab, ohne jegliche Teilnahme eines wirklich bedürftigen, eines wirklich genießenden Publikums, dessen Kopfzahl auch nur annähernd der Größe des Aufwands entspräche. Auch dieser aufgeblähte Musikbetrieb also kann nicht mehr verbergen, daß es ihm auf der ganzen Linie am „Auftrag“ fehlt.