Der Ablauf der vergangenen Börsenwoche berechtigt zu der Hoffnung, daß in diesem Jahr die Börsenflaute noch vor Beendigung der allgemeinen Reisezeit überwunden wird. Den Anstoß zu der zeitweilig recht kräftigen Belebung gaben die Eisen- und Stahlwerke, die damit ihre tendenzbestimmende Stellung behauptet haben. Diesen Rang konnten ihnen auch die IG-Farben-Aktien nicht streitig machen. Zur Zeit ist ihr Markt völlig vernachlässigt. Alle Börsenplätze melden Tauschoperationen von IG-Farben in Montane, wo es in diesen Wochen sicherlich mehr zu verdienen gibt. Als Folge davon gingen IG-Farben (effektive Stücke) weiter auf 95 1/2 (99 v. H. in der Vorwoche) und Girostücke auf 91 1/2 (95) zurück.

Am Montanmarkt war wieder einmal Umstellung hausse. Ihre Fortsetzung wird davon abhängen, ob es gelingt, die Kundschaft zum „Einsteigen“ zu bewegen, denn vorerst dürfte das Geschäft noch in der Hauptsache vom Berufshandel getragen sein. Der Favorit in der Montangruppe blieb die Stahlvereins-Aktie, aber auch Eisenhütten kamen zu beachtlichen Erfolgen, in Abstand dahinter die übrigen Eisen- und Stahlwerke, die vorerst nur wenig profitierten. Beim Stahlverein rechnen.Optimisten immer noch mit einer l:4-Aufstockung, aber auch bei einer Relation von 1:3,3 sind diese Papiere noch billig. Nach Mitteilung der Verwaltung dürfte die Entscheidung in den nächsten drei Monaten fallen. Der Kurs für Stahlverein stieg in der abgelaufenen Woche von 194 auf 212 v. H., zum Wochenende wurden bereits 213 1/2 bezahlt. Eisenhütten galtet als „zurückgeblieben“. Hier ging der Gewinn sogar noch höher (77 bis 94 1/2 v. H.). Beachtung fand die Meldung, daß die Liquidation der Mannesmann-Röhren-Werke als beendet anzusehen ist. Damit kann jetzt mit dem Aktienumtausch begonnen werden. Man will wissen, daß bei den drei Nachfolgegesellschaften mit der Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen zu rechnen ist (6 v.H.?). Im Zusammenhang mit den Kruppschen Verkaufsverhandlungen hat der Kurs für die Constantin-Kuxeangezogen. Wenn auch die Notiz gestrichen ist, so nannte man in Düsseldorf eine Bewertung, die zwischen 7000 bis 9000 liegt (letzte Notierung: 6000 bis 6800 DM).

Für die anderen Gebiete ist die Auflockerung des Geldmarktes von Bedeutung, auf die wiederholt hingewiesen wurde. Auch die Belebung der Verbrauchsgüterindustrie wurde an der Börse günstig kommentiert. Von Frankfurt ausgehend verstärkte sich das Kaufinteresse für einige Maschinen- und Motorenwerke, Dabei konnten Daimler nicht nur den Dividendenabschlag einholen, sondern darüber hinaus noch einen Gewinn vor 7 Punkten erreichen. Für Ford wurden 6 Punkte mehr bezahlt. Demag stiegen von 116 bis 126 v. H. Bei der Textil-und Zellstoff-Gruppe setzte sich eine freundlichere Beurteilung durch. Allerdings ist hier die Tendenz ebensowenig einheitlich wie z. B. bei den Werften, die vom Publikum weitgehend unter dem Aspekt einer mangelnden Materialversorgung gesehen werden. Während Dt. Werft um 6 Punkte erholt waren, blieben AG Weser überwiegend angeboten, Flensburger Schiffbau gingen sogar von 63 auf 58 v. H. zurück. Ein Umschwung, dessen Ursachen noch nicht ersichtlich sind, bahnte sich bei den Reedereien an. Das Material wurde einschließlich der Binnenplätze überall aus dem Markt genommen, wobei sich für Hapag und Lloyd leichte Verbesserungen ergaben.

Nachdem die Großbank-Aktien den Stand erreicht haben, der ihrer vermutlichen Umstellung entspricht, sind diese für die Börseuninteressant geworden. Bei nachlassenden Umsätzen ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen mehr. Eine Sonderbewegung wiesen dagegen die Reichsbank-Anteile auf. Der Kurs stellte sich auf 59 gegenüber 50 v. H. in der Vorwoche. Neuerliche Diskussionen über die Entschädigung der Reichsbank-Aktionäre haben diese Papiere wieder in das Blickfeld der Börse gerückt.

Die ziemlich unübersichtlichen Verhältnisse in der Bierpreisgestaltung konnten auf den Markt der Brauerei-Aktien nicht ohne Einfluß bleiben. Obgleich die sommerliche Hitze namentlich in Süddeutschland dem Bierabsatz gewiß sehr förderlich ist, konnte sich die Börse zu keiner besseren Beurteilung dieser früher so beliebten. Papiere durchringen. Nur handfeste Dividendenerklärungen werden diesen Abschnitt wieder zu seinem alten Leben erwecken.

Die festverzinslichen Papiere spielen ihre undankbare Rolle am „Rande“ weiter. Das interessanteste Papier sind nach wie vor die Harpener Bonds, für die sich in der letzten Wochen wieder etwas Kaufneigung ergab. Die vorgerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen der Gesellschaft und den Bonds-Inhabern haben leider zu keiner Annäherung geführt. Die Bonds-Inhaber lehnen das Verlangen der Gesellschaft, die Bonds 10:1 abzuwerten, energisch ab und wollen bei der Neubewertung der Bonds ihre Verbindung zu der Substanz berücksichtigt haben.

-ndt.