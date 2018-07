Die Continental Gummi-Werke AG., Hannover, beschloß auf ihrer HV die Ausschüttung von wieder 6 v. H. Dividende für 1951. Im Geschäftsbericht für das 80. Geschäftsjahr heißt es, daß trotz aller Erfolge, die das Unternehmen in den Jahren des Wiederaufbaues seit der Währungsreform erreicht habe, das Ergebnis des Jahres 1951 keineswegs eine betont Sonstige Ertragslage aufweise. Bei fast gleichem Mengentunsatz wie im Vorjahr stieg der Bruttoertrag um rund 53 v. H., während das Nettoergebnis – vor Absetzung der Rücklagen – auf 3,3 (1950: 4,32) v. H. des Bruttoertrages zurückgegangen ist. Infolge der ungewöhnlichen Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten hätten die Wagnisse ungewöhnlich zugenommen. Der Käufermarkt brachte kalkulatorische Schwierigkeiten ungewöhnlichen Umfanges. Ab diesem Zeitpunkt sei es nicht mehr möglich gewesen, die Verkaufspreise nach dem Wiederbeschaffungswert der eingesetzten Rohstoffe auszurichten. Die Liquiditätsenge werde noch verschärft durch die gestiegenen Anschaffungskosten für Güter des Anlagevermögens. Die steuerlich zugelassenen Abschreibungssätze reichten nicht annähernd aus, um gleichwertige Gegenstände wiederzubeschaffen.

Durch vorsorgliche Eindeckungen mit Naturkautschuk wurde der Einfuhrstop im Frühjahr 1951 überwunden. Auch die – Versorgung mit anderen Rohstoffen gelang. Die Gestehungskosten stiegen nicht nur durch die Notwendigkeit, teuere amerikanische Kohle zukaufen zu müssen, sondern auch mittelbar und unmittelbar durch die weitere Erhöhung von Löhnen und Gehältern. Der insgesamt fast gleich gebliebene Mengenumsatz lag im ersten Halbjahr 1951 nicht unbeträchtlich über, im zweiten Halbjahr unter der Vergleichszeit des Vorjahres; außerdem erfolgte eine Verschiebung zwischen Inlands- und Ausfuhrgeschäft. Die unmittelbare Ausfuhr stieg in der Menge um 41 v. H., der Ausfuhranteil am Gesamtmengenumsatz von 9,7 v. H. in 1950 auf 13,9 v. H. in 1951. Die Zahl der Beschäftigten betrug Ende 1951 rund 12 700 Personen gegenüber 13 600 im Jahr zuvor. Bei einem Bruttoertrag (alles in Mill. DM, Vergleichszahlen für 1950 in Klammern) von 463,83 (303,67) wurden nach Abzug der Aufwendungen – darunter 67,39 (55,02) für Löhne und Gehälter einschl. ges. soziale Aufwendungen und 50,48 (33,26) für Steuern – 10,53 (14,94) für Anlageabschreibungen verwendet. Nach Zuweisung von 3,5 (4,0) an die offene Rücklage – davon 2,35 (3,57) für Soforthilfeabgabe – sowie nach Zuweisung von 6,5 (5,0) an die Rücklage für Wagnisse aus Einkaufsverträgen verbleibt ein Jahresgewinn von 7,68 (7,68), der sich um den Vortrag auf 8,93 erhöht. Im Berichtsjahr wurden 4,41 (4,08) für freiwillige soziale Aufwendungen verausgabt.

Das laufende Geschäftsjahr brachte weitere starke Preisrückgänge für Naturkautschuk und Baumwolle; damit verbunden war die allgemeine Konjunkturentwicklung weiter rückläufig. Der Wettbewerb sei sehr heftig geworden. Dennoch sei man zuversichtlich. Auf die Dauer gesehen, seien die eingetretenen Preisrückgänge auch im Interesse der Liquidität des Unternehmens zu begrüßen. Im Auslandsgeschäft hoffe man, daß die Ausweitung verschiedener Märkte Ersatz bieten werde für solche Märkte, die durch Maßnahmen einiger wichtiger Länder neuerdings für die deutsche Ausfuhr von Gummiwaren verschlossen sind. E.