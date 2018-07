Von Harald Nicolson

AIs Marcel Proust den Goncourtpreis erhalten hatte, begann die Gesellschaft ihm nachzulaufen. Den ganzen Tag über lag er in seinem ungelüfteten, verdunkelten Zimmer zu Bett und am Abend machte er seine komplizierte Toilette (die weißen Glacehandschuhe, die den Chapeauclaque hielten) und wohnte den Empfängen bei, die zu Ehren der Mitglieder der Friedenskonferenz abgehalten wurden. Er erschien dort wie Beethoven auf dem Wiener Kongreß. Er flitzte umher und sah aus wie ein Bräutigam aus Portugiesisch-Indien. Er flitzte von Mr. Balfour zu M. Venizelos, von Marschall Foch zu M. Berthelot. Er war sehr freundlich und krank und amüsant. Es machte ihm Spaß, sich Neuigkeiten von der Konferenz erzählen zu lassen. Es schien ihm unbewußt zu sein, welch baldige und dauernde Bedeutung sein wachsender Ruhm besaß. Er trank sehr viel schwarzen Kaffee und blieb sehr spät auf.

Bei einer solchen Gelegenheit sagte er, daß er mich gerne dem Marquis de Chaumont vorstellen möchte. Ich sagte, das sei überflüssig, da ich de Chaumont seit vielen Jahren kenne. Er bat mich, nicht so unintelligent und plump zu sein. Ich müßte doch verstehen, welches Vergnügen es ihm mache, den Arm eines Engländers zu ergreifen, ihn durch das Zimmer zu lotsen und zu sagen: „Man eher Jacques, permettez...“, zu zögern und wieder zu beginnen: „Permettez, monsieur, que je vous präsente mon grand ami le Marquis de Chaumont Meine Rolle würde ganz leicht sein. Ich brauchte bloß zu sagen: „Oh, ich kenne de Chaumont, wir waren zusammen in Oxford!“ Und dann könnten wir drei uns auf das Sofa da drüben setzen und uns über die anderen Leute unterhalten. „Vous voyez bien“, sagte er, c’est d’une simplicite! Allons-y. Ne soyez pas inintelligent!“ Ich willigte in die Komödie ein. De Chaumont war, glücklicherweise, ausgesucht höflich Plangemäß saßen wir auf dem Sofa, plangemäß redeten wir über die anderen Gäste.

Nach einigen Minuten stand de Chaumont auf und verließ uns. Dann sprachen wir über de Chaumont Proust war empört, weil ich es bedauerte, daß eine so ausgesprochene Begabung durch übertriebene Beachtung des Nebensächlichen ruiniert worden sei. Er war ganz und gar nicht meiner Ansicht. Es gebe, sagte er, sehr viele junge Leute, die viel besser schreiben könnten als Jacques de Chaumont, und sehr wenige junge Leute mit so viel Ahnen. Es sei richtig und passend, daß Jacques sich auf die Qualitäten konzentriere, die er in so besonderem Maße besitze. Die Welt sei schon zu vielartig: es sei nötig, sich zu spezialisieren. „Il ne fait que cultiver sa specialité! Il fait bien.“

„Jetzt“, sagte er dann, „werde ich zu Ihnen über Eleganz sprechen.“ Ich war ganz Ohr, aber das Schicksal betrog mich um diesen Vortrag. Wir wurden durch unsere Gastgeberin unterbrochen. Proust stand auf, und wenige Minuten später schlenderte er fort. Ich lehnte am Fenster und sah ihm nach. Ein kleines weißes Gesicht da drüben, diese wie verbeulten Augen; dies blaue, wenn auch rasierte Kinn; diese weißen Handschuhe, die auf dem Chapeau-claque ruhten. Er machte nach allen Seiten hin liebenswürdige Konversation. Ich habe ihn nie wiedergesehen.

Ich verließ die Gesellschaft in Begleitung von Jacques de Chaumont. Ich erzählte ihm, wie anregend ich Proust fände, und daß Antoine Bibesco versprochen habe, mich am nächsten Sonntag zum Essen bei Proust im Schlafzimmer mitzunehmen. De Chaumont war nicht begeistert: „Un komme remarquable, evidemment, mais juif, juif.“ Und aus dem Essen wurde nichts. Vor kurzem habe ich den Brief gelesen, den Proust damals an Antoine Bibesco geschrieben hat. Er bat ihn darin, am Sonntag allein zu kommen und mich nicht mitzubringen.

Wenige Wochen später hörten wir, daß Proust wieder ernstlich erkrankt sei. Er hatte an „Pastiches et Melanges“ gearbeitet, und die Anstrengung hatte ihn erschöpft. De Chaumont besuchte mich, sichtlich erregt; er trug einen Brief in der Hand. Ich las den Brief. Er war von Proust, der darin mitteilte, daß er eine kurze Skizze in der Art von Saint-Simon geschrieben habe, und fragte, ob Jacques etwas dagegen habe, wenn er unter seinem eigenen Namen in ihr aufträte. Jacques bereitete die Antwort große Verlegenheit. Er wollte Proust nicht beleidigen, aber andererseits, nun, wirklich ... Ich sagte, daß ich für meinen Teil im siebenten Himmel wäre, wenn Proust irgendwelche Neigung gezeigt hätte, mich in „Pastiches et Melanges“ aufzunehmen. De Chaumont sagte: „It moight be jolly well allroight for a foreigner, but moy mother would not like it.“ (Er hatte Englisch von seiner Kinderfrau gelernt und sprach es fließend, mit einem starken Cockney-Akzent.) Ich sagte ihm, ich hätte seine Mutter kennengelernt und wäre überzeugt, daß sie nicht das geringste dagegen hätte. Das brachte ihn nicht aus der Fassung. „Then there is moy aunt de Maubize. She ’ates Jews.“ Ich fing jetzt an, ärgerlich zu werden, und sagte ihm, ich zweifelte daran, ob Proust lange leben würde; daß er der größte lebende Schriftsteller sei; daß er, Jacques, ein kostenloses Angebot auf Unsterblichkeit ausschlage; und daß es doch bei Gott nicht auf seine Tante ankomme! Er saß da und drehte den Brief in seinen behandschuhten Fingern. Plötzlich zerriß er ihn mit einer entschlossenen Geste; er warf ihn in einen der großen Messingkübel, die die Halle des Hotel Majestic belebten.

„Non!“ sagte er, „non pas! me ratera mon Jockey.“ Das Buch erschien einige Monate später und Jacques de Chaumont war nicht in ihm erwähnt. Und im folgenden Jahr traf ich ein Mitglied Jockei-Klubs und fragte ihn, ob de Chaumont gewählt worden sei. Er sagte, er sei nicht gewählt worden.