Deutschland sei ein Volk von tapferen Soldaten gewesen, nun müsse es auch ein Volk von tapferen Widerstandskämpfern werden, hat der Leiter der „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“, Tillich, bei einer Kundgebung in Westberlin ausgerufen. Diese Äußerung ist in Westberlin stark kritisiert worden, weil solche Aufforderungen zu unvorsichtigen Aktionen verleiten, die mehr Schaden als Vorteil bringen und unnötig Menschenleben gefährden. Es gehe nicht an, so heißt es in Berlin, daß man Jugendliche zu Handlungen antreibe, bei denen man sie nicht schützen könne. In der letzten Zeit seien junge Mitarbeiter der Kampfgruppe in der Sowjetzone zum Tode oder zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt worden. B.