In dieser Morgenzeit liegt das Dorf wie verlassen von seinen Bewohnern. Auf den Feldern ist Ernte, da bleibt keiner daheim, der mit anpacken kann. Nur die Kinder sind noch im Schulhaus versammelt. Wie ein Vogelschwarm, der sich unversehens erhebt, schwirren ihre Stimmen von dorther plötzlich auf, ein Wort im hellen Chor taktierend, einmal und noch einmal. Dann ist es wieder still unter dem gleißenden Himmel.

Sommerfrischler gibt es hier keine. Das Dorf liegt abseits in der weiträumigen Landschaft der Hochebene, in der es für das stumpf gewordene Auge des Städters wenig zu sehen gibt. Nur hier und da tauchen kleine Waldschläge wie dunkle Inseln aus dem wogenden Goldbraun der Kornfelder, oder ein Hohlweg zieht sich zwischen Haselbüschen und Weißdorn einem einsamen Weiher zu, über dem die Schwalben rufen. Weit im Süden, kaum kenntlich in der flimmernden Luft, ruhen die wolkenhaften Züge des Gebirges.

Dennoch gibt es Fremde auch hier. Unter dem hoch gemauerten Sockel des Gottesackers sitzen sie schweigend auf einer Bank, weißhaarige Männer, aber vielleicht noch rüstig genug zum Zupacken jetzt in der Mahd, wenn es für sie etwas zum Zupacken gäbe. Es sind Vertriebene aus den verlorenen Provinzen, und der mit kugelrundem Gesicht, der sich nun erhebt, um uns zu begrüßen, hat weite Hosen aus Leinwand an und seine nackten Füße stecken in Pantinen, wie man: sie hier nicht trägt. Er sieht aus wie der Müller aus einem Kinderbuch meiner Jugend, den eines Nachts der Mann im Monde holte, von seiner Windmühle weg, ich weiß nicht mehr warum. Wirklich hat er auch eine besessen, wie er alsbald berichtet, doch haben sie ihn fortgejagt.

In der kleinen Kirche aber sind wir wieder unter lauter Einheimischen, obwohl niemand darinnen ist. Sie stehen an den Wänden, Heilige und Apostel mit den Gesichtern von Bauern, wie sie auch heute, nach vierhundert Jahren, noch die Acker zwischen dem Lech und dem Ammersee bestellen. Der Turm aber mit den Säulen in den rundbogigen Fensterchen stammt aus weit älterer Zeit. Sie scheint uns stehengeblieben, als wir durch ein Pförtchen neben dem Altar unter das Kreuzgewölbe seines Erdgeschosses treten. Mancher Pferdestall in einer Bauernherberge ist lichter und geräumiger. Aber es ist einmal nicht zu gering gewesen, es bis hoch zwischen die Rippen des Gewölbes mit Bildern aus der Heilslehre und aus der Legende auszumalen. Den Kübelhelm im Nacken, über dem Turniersattel aufrecht in den Bügeln stehend, treibt Sankt Georg seinen Klepper gegen den Drachen vor, quer über die ganze Wand. Es ist ein Ritter wie aus einer Bilderhandschrift der Zeit König Wenzels, mit dem langen Wappenrock über dem Kettenpanzer. In dem gleichen Rock kniet er, unverkennbar der gleiche Mann, als der Stifter der Fresken auf der Nebenwand zu Füßen des Gekreuzigten. Der Maler muß ihn gesehen haben, wie er über die weltentlegenen Hügel da draußen geritten kam oder als der Vornehmste der Frommen hier vor seinen Bauern die Hostie empfing.

Kein Stein sonst im ganzen Dorf kündet noch von jener Zeit, doch mögen sich seine Höfe, immer wieder erneuert, noch auf den alten Stätten erheben. Auch dem Gottesacker dient noch das gleiche Erdreich zu Füßen der Kirche, doch sind die Grabmäler jenes verschollenen Adelsgeschlechtes inzwischen in ihre Wände eingelassen worden. Noch durch zwei Jahrhunderte zeigen sie die Helmzier des Stifters. Hier draußen aber finden wir einstweilen das Gedächtnis anderer Reisigen bewahrt – in linkischen Fotos in der Vierung der Grabkreuze das Andenken der ehrengeachteten Jünglinge“ des Dorfes unter der Pickelhaube und dem Stahlhelm zweier grausiger Kriege. Das Dorf hat sie überdauert. Es wird wohl noch stehen, wenn sich auch ihrer keiner mehr erinnert, sowenig wie des Reiters im Kettenpanzer oder des Windmüllers, der hier in der Fremde seiner verlorenen Mühle gedachte.