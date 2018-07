Erstaunlich zurückhaltend hat sich die Weltpresse bisher der Frage gegenüber gezeigt, was nach dem Tode von Eva Perón in Argentinien werden soll. Das mag seinen Grund in der allgemeinen Ratlosigkeit haben, mit der selbst Argentinier einer klaren Beantwortung dieser Frage ausweichen. Durch das plötzliche Abtreten dieser rastlos agierenden Figur von der politischen Bühne ist zuviel in Fluß gekommen, als daß man schon jetzt ein schlüssiges Urteil fällen könnte. Immerhin zeigen sich nach dem Verklingen der pompösen Trauerfeierlichkeiten genügend Symptome einer bohrenden Besorgnis um den künftigen Kurs des Landes, die eine starke innere Unsicherheit verraten. Bezieht sich diese innere Unsicherheit bei den Gegnern des Regimes mehr auf die zarte Hoffnung seiner möglichen Liberalisierung, so gilt das Unruhigsein bei den Anhängern des Systems nicht so sehr der gegenwärtigen politischen Form des Staatslebens, als vielmehr der Lebendighaltung dieser Form durch den „Mythus Perón“. Dieser Mythus wurde bisher in erster Linie durch das Wirken dieser für Südamerika einzigartigen Zeiterscheinung vermittelt: Eva Perón, Frau, Führerin und Formerin des Peronismus.

Die Peróns waren vor dem Hintergrund starker sozialer Spannungen zur Macht gekommen. Ihr Wirken hat unleugbar eine tiefe Wandlung in der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur Argentiniens zuwege gebracht, deren vollständige Rückentwicklung auf vor-perónistische Begriffe selbst den erbittertsten Gegnern des Regimes schwer möglich erscheint. Das zentrale Faktum dieser Ära, nämlich die massive Beteiligung der organisierten Arbeiterschaft an der politischen Führung, ist für Lateinamerika ein unerhörtes Novum, das von den bürgerlichen Politikern der Opposition und den potentiellen Nachfolgern des Präsidenten zwar bedauert werden mag, das aber kaum mehr annulliert wer den könnte. Die Gewerkschaften bilden zusammen mit der peronistischen Frauenorganisation (über 10 000 Ortsgruppen) und der eigentlichen peronistischen Partei die drei großen Stützen des Systems. Eva Perón beherrschte die beiden ersten fast souverän. Ihr Tod riß eine Lücke in dieses Gefüge. Dies hat innerhalb der Gewerkschaften ein diskretes Manöverieren um Einflußpositionen ausgelöst, das bereits kurz vor dem Tode der ersten Dame des Landes zu spüren war. Der einsame Mann in der Casa Rosada hat zwar zunächst die Führung der Frauenorganisation und die Verwaltung der arbeitsreichen „Sozialstiftung Eva Perón“ übernommen, seine Mitarbeiter fragen sich aber heute schön, wie lange der Präsident diese zusätzliche Belastung neben seiner laufenden Regierungstätigkeit rein physisch durchhalten kann.

Eva Perón war die lebendige Klammer zwischen Gewerkschaftsführung und Staa:sführung. Von außen mag es so scheinen, als sei der mächtige Apparat der argentinischen Gewerkschaftsbewegung ohne innere Spannungen. Dies ist aber nicht der Fall. Solange Eva Perón lebe, wurden diese Spannungen durch den überragenden Einfluß ihrer Persönlichkeit überdeckt. Ihr Tod aber hat den Weg frei gemacht für bis dahin unterdrückte Ambitionen. Die überlebenden Funktionäre des Syndikalismus aus der Zeit vor der Peron-Revolution waren niemals rückhaltlos einverstanden mit der Rolle, die Eva Perón in der Gewerkschaftsbewegung spielte. Sie wurden in Schach gehalten von den Elementen, die sich der Protektion von Frau Perón erfreuten. Ein Repräsentant der weniger abhängig denkenden Gewerkschaftsführer, der allerdings seine Position behaupten konnte, ist der gegenwärtige Innenminister D. Angel Borlenghi, gleichzeitig Generalsekretär der Gewerkschaft der Handelsangestellten. Borlenghi ist zweifellos der gewandteste und taktisch manövrierfähigste. Minister Peróns, dessem Führerehrgeiz durch die Evita ergebene Gewerkschaftsführung Schranken gesetzt wurden. Seine Gruppe versucht jetzt mit großem Geschick das Mißtrauen, das die Gewerkschaftsfunktionäre gegenüber dem Heer hegen, für sich auszunutzen.

Dieses Mißtrauen hat seinen Ursprung nicht zuletzt in der prekären wirtschaftlichen Lage des Landes, die Perón gerade jetzt vor eine schwere Belastungsprobe stellt. Die wirtschaftlichen Sünden, die seit Jahren bei der künstlich forcierten Industrialisierung und parallel damit bei der laufenden Vernachlässigung der Landwirtschaft, der primären Quelle des Wohlstandes der Republik, begangen wurden, beginnen sich durch einen erschreckenden Rückgang der Agrarproduktion zu rächen. Hinzu kamen drei sehr empfindliche Dürrejahre, die die Krise so weit verschärft halben, daß Argentinien 1952 sogar Weizen einführen und für die Bevölkerung fleischlose Tage anordnen mußte. Der Mangel treibt die Preise in die Höhe und diese die Löhne. Die unendlich gestiegenen Soziallasten und die starke Besteuerung der Wirtschaft, ferner ein ausgedehnter Bürokratismus und ein komplizierter Wirtschaftsdirigismus haben dazu beigetragen, das Produktionsvolumen nicht allein auf dem exportwichtigen Agrarsektor, sondern auch in der industriellen Fertigung absinken zu lassen.

Die große Frage nun, die heute alle Beobachter am La Plata bewegt, lautet, ob Perón unter dem Druck der wirtschaftlichen Notlage langsam auf eine konservativere Wirtschaftspolitik umschalten und damit künftig einen weniger radikalen Sozialrevolutionären Kurs ansteuern wird, oder ob er einen noch stärkeren Zwang gegenüber der Wirtschaft und den Finanzen des Landes ausüben wird. Kennzeichnend für die ungeklärte innerpolitische Lage ist das Ausscheiden des Obersten Mercante aus dem politischen Leben, des bisherigen Gouverneurs der Provinz Buenos Aires. Mercante gehört zu den alten Mitkämpfern Peróns und galt als das Haupt der konservativen Elemente des Peronismus, während Evita als Exponent des linken Flügels der peronistischen Bewegung angesehen werden konnte.

Die Gewerkschaftsführer, die sich über die allgemeine Unzufriedenheit durchaus im klaren sind, fürchten, daß sie der „Reaktion“ Auftrieb geben könnte. Soweit sie ihre Karriere Eva Perón verdanken, drängen sie trotz aller wirtschaftlichen Bedenken auf die Fortführung des alten Kurses, der ihnen die Vorherrschaft im Staate sichert. Sie sehen ihre gefährlichsten Gegner nicht so sehr in den Reihen der politischen Opposition, die in sich und untereinander uneinig ist, als vielmehr im Heer, das bereits im letzten September einen Umsturzversuch machte.

Im Heer wiederum ist man der Ansicht, daß nach dem Tode Eva Peróns eine goldene Gelegenheit gegeben ist, der weiteren Ausdehnung der Gewerkschaftsmacht Einhalt zu gebieten. Dabei sind sich aber die Militärs darüber einig, daß der Einfluß, den die Arbeiterschaft heute in Argentinien ausübt, berücksichtigt werden muß. Über die Formen, wie das geschehen soll, ist man sich allerdings nicht ganz klar. Die Macht ist zweifellos eine sehr große Verlockung für die Offiziere. Sie glauben, daß mit dem Tode Eva Peróns die Möglichkeit für eine stärkere Annäherung an den Präsidenten gegeben ist. Aus diesem Grunde hat bereits eine Art stille Werbung um Perón von seiten der Militärs eingesetzt, etwa auf der Linie, daß er der „Präsident aller Argentinier“ werden könnte, wenn er den Herrschaftsanspruch der augenblicklichen Gewerkschaftsführer eindämme. Br.