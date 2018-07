Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Krauß-Maffei AG., München-Allach. Die an zweiter Stelle der bayerischen Metallindustrie stehende Gesellschaft schuf 1949 und die vorhergehenden Jahre ein Produktionsprogramm mit dem Ziel der Sicherung gegen die Krisenempfindlichkeit des Lokomotivbaues, während 1950 und 1951 im Zeichen der Erweiterung und beginnenden Konsolidierung des neuen Programms stand. Die ungenügenden Aufträge durch die Bundesbahn konnten bisher durch Exportaufträge ausgeglichen werden. Da sich die Produktionszweige Turbinen, Signalanlagen und Seilbahnen ertragsmäßig nicht befriedigend entwickelten, wurden sie eingestellt bzw. an andere Werke abgegeben. Rationalisierungsmaßnahmen ließen die Belegschaftsstärke von 3000 in 1949 auf 4400 in 1951 anwachsen, während der Umsatz im gleichen Zeitraum von 26,6 Mill. auf 51,6 Mill. DM anstieg. Zusammen mit der Bundesbahn forcierte die Firma besonders den dieselhydraulischen Lokomotivbau. Auch der Zentrifugen-, Filter- und Trocknerbau wurde ausgeweitet. Im Fahrzeugbau lag die Heckbuskonstruktion Umsatz- und ertragsmäßig günstig; auch die Gießereibetriebe mit Stahl-, Grau- und Metallgießerei waren erfolgreich. Die Bilanzzahlen per 31. Dezember 1951 bzw. 1950 spiegeln, wie der ausführlich erläuterte Geschäftsbericht mitteilt, deutlich die Grenzen der Selbstfinanzierung für jene Betriebe, die gezwungen waren, neue Wege zu gehen und gleichzeitig, wie Krauß-Maffei, einen steilen Produktionsanstieg mit umfangreichen Entwicklungsarbeiten zu bewältigen hatten. So stehen das Anlagevermögen (in Mill. DM) mit 12,8 (12,1), das Umlaufvermögen mit 41,3 (32,1) zu Buch. Dagegen Verbindlichkeiten 37,2 (25,9), darunter stark erhöhte Bankschulden 18,4 (12,0), Anzahlungen von Kunden 8,2 (4,0). Die Bankschulden bestehen aus 4,1 Sonderkrediten gegen Abzahlungsforderungen an Bundesbahn und Bundespost 2,1 lang- und mittelfristigen Investitionskrediten, 4,9 Exportfinanzierungskrediten und 7,2 laufenden Kontokorrentkrediten. Die gesamten Verbindlichkeiten sind Ende 1951 durch das Umlaufvermögen um 4,1 überdeckt. Die HV, genehmigte, den Reinverlust aus 1950 von 1,76 nach Abzug des Gewinnvortrages von 0,11 mit 1,74 vorzutragen. 0,19 Reingewinn aus 1951 werden zur Verminderung des Verlustvortrages aus 1950 verwendet, so daß 1,45 Verlustvortrag von 1952 übernommen werden. Ein Auftragsbestand für etwa ein Jahr und die weitere Entwicklung berechtigen zu der Hoffnung, daß auch 1952 ein Teil des ausgewiesenen Verlustvortrages abgedeckt werden kann.

Wieder 5 v. H. bei Mech. Baumwollspinnerei Augsburg. Das Geschäftsjahr 1951 schloß bei erhöhtem Rohertrag von 22,8 (20,5) Mill. DM mit einem Gewinn von 0,2 Mill. DM einschl. Gewinnvortrag von 0,04 Mill. DM. Der zum 5. September einberufenen HV. wird vorgeschlagen, hieraus wie im Vorjahr eine Dividende von 5 v. H. zu verteilen. Die Erzeugung wurde im Berichtsjahr in Anpassung an die allgemeine Lage entsprechend gedrosselt. Im Vergleich zu 1938 betrug sie bei Spinnerei und Weberei etwa 90 v. H. bei einer durch Kriegsschäden in der Spinnerei auf 50 v. H. und in der Weberei auf etwa 70 v. H. verminderte! Kapazität. Die Gewebeumsätze lagen der Menge nach um etwa 13 v. H. unter dem Vorjahr, während sie dem Weite nach um 14 v. H. höher waren. Seit Mitte Mai 1952 hat sich das Geschäft merklich belebt, mit weiterer Zunahme in den Monaten Juni und Juli.

Von der Augsburger Buntweberei Riedinger, Augsburg, wird über einen befriedigenden Inlandumsatz und einen bemerkenswerten Anstieg des Auslandumsatzes in 1951 berichtet. Während des gesamten Jahres wurde im Mehrschichterbetrieb gearbeitet. Der Rohertrag belief sich auf 12,66 Mill. DM. Aus 0,73 Mill. DM Gewinn wurden 7 v. H. Dividende gezahlt.

Die Innwerk AG., München-Toeging, hat auf ihrer HV die Jahresabschlüsse für 1948/49 und 1950 verabschiede 1950 weist einen Gewinn von 846 577 DM aus, der der freien Rücklage zugeführt wurde. Die HV beschloß, das Grundkapital von bisher 45 Mill. DM um 27,5 Mill. auf 72,5 Mill. DM zu erhöhen. Diese Erhöhung war notwendig geworden, im ein angemessenes Verhältnis des Eigen- zum Fremdkapital der Gesellschaft herzustellen. Außerdem wurden auf diese Weise der Gesellschaft die notwendigen Mittel für ihre Beteligung an der Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG. zugeführt. An Stelle des durch Tod ausgeschiedenen Staatsministers a. D. Dr. Johann Georg Kraus wurde der Bayerische finanzminister Friedrich Zietsch In den AR gewählt. Auferdem trat Dir. Dr. August Küster, Vorstandsmitglied der Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG., in den AR ein.

Spatenbräu 1951 ohne Dividende. Der aus 8,84 (9,81 Mill. DM Rohertrag verbleibende Gewinn von 51 956 DM i. V.: 0,2 Mill. DM) der Gabriel Sedlmayr Spaten-Franziskaner-Bräu AG., München, für das Geschäftsjahr 1950/51 (30 September) wird laut HV-Beschluß vorgetragen. Im Vorjahr wurde auf 4,75 Mill. DM Grundkapital 4 v. H. Dividende verteilt. Trotz weiter gestiegenem Bierausstoß und Zunahne des Auslandsabsatzes war das Ergebnis im Berichtsjahr beeinträchtigt durch die Senkung des Bierpreises und die eingetretene Erhöhung der Gestehungskosten. An Stelle des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Kommerzienrats Georg Haindl, Augsburg, wurde dessen Sohn, Dr. Georg Haindl, in den AR gewählt.

Paulanerbräu, München, tilgte Verluste. Für das erste DM-Jahr zeigt die AG. Paulanerbräu-Salvatorbrauerei und Thomasbräu, München, einen Verlust von 0,26 Mill. DM der den Absatzverhältnissen, der Ausnutzung der Abschreibungsmöglichkeiten und den Instandsetzungskosten zugeschrieben werden muß. Für 1949/50, in dem erstmals nach elfjähriger Unterbrechung wieder Salvator ausgeschenkt wurde, ist eine erfreuliche Absatzsteigerung festzustellen. Durch den Betriebsgewinn von 0,29 Mill. DM konnte der Verlustvortrag getilgt werden; 1950/51 hielt die Absatzsteigerung an, jedoch konnten die Vorkriegszahlen nicht erreicht werden. Nach 0,3 Mill. DM Sonderrückstellungen wird ein Gewinn von rund 18 000 DM vorgetragen. Die Bilanz 1951 ist durch die Zunahme der Anlagen, Vorräte und Aktivhypotheken sowie den Rückgang der Verbindlichkeiten gekennzeichnet. Die 0,4 Mill. DMark Bankschulden sind getilgt.

MAN ehrt „Bestarbeiter“. In einer Feierstunde überreichte Dr. Kettler 71 Facharbeitern des MAN-Werkes Nürnberg, die sich durch hervorragende Leistungen besonders verdient gemacht haben, Ehrenurkunden. Mit der Ernennung zum „Bestarbeiter“ ist die Gewährung erhöhter freiwilliger sozialer Leistungen verbunden (Erhöhung der Familien- und Kinderzulage, voller Lohn für die Dauer von sechs Wochen im Krankheitsfalle und erhöhte Ruhestandsbezüge). Künftig werden Bestarbeiter des MAN-Werkes in der Weihnachtszeit ausgezeichnet werden.