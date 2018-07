Werner Danckert: Goethe. Der mythische Urgrund seiner Weltschau. (Verlag W. de Gruyter, Berlin, 625 S., Leinen 20,– DM.)

Der „Olympier“ Goethe, dessen Leben und Werk ein Triumph der Harmonie und Ausgeglichenheit sein sollte, existiert in der ernsthaften Goetheforschung schon geraume Zeit nicht mehr. Robert Petsch hat schon 1926 den unheimlichen, unberechenbaren, unsteten, sich widersprechenden, den steifen und mißtrauischen, ja den tragischen Goethe erkannt. Th. Mann hat dann 1932 die „eigentümliche Kälte, Bosheit, Médisance“ Goethes, seine „Blocksberglaune und naturelbische Unberechenbarkeit“ als Ausdruck seiner Naturlandschaft sehen wollen; denn die Natur verleihe ihren Kindern „eine Indifferenz und Problematik, die mit Qual und Bösartigkeit mehr zu tun hat als mit Güte und Heiterkeit“. Von Kierkegaard herkommend erhoben sich dann sowohl christliche als auch philosophische Stimmen gegen Goethe als Vorbild: Sein Optimismus, sein heidnisches Weltvertrauen, der mangelnde Sinn für das Unbedingte, für das absolut Böse, für das Nichts, für die Tragik und Unsicherheit der Existenz ließen ihn für Karl Jaspers geradezu zum Gegenbild unserer Zeit werden. Und der amerikanische Germanist Heinrich Meyer hat in psychologischer Feinarbeit zeigen können, daß Goethe ein Konglomerat von Eifersucht, Herrschsucht, Habgier, Egozentrik, Selbstgenuß, Pose, Unbeherrschtheit, Anmaßung, naiver Hilflosigkeit, Selbsttäuschung, innerer Zerrissenheit und nervöser Subtilität war, ein Nebeneinander sich widersprechender Strömungen, also ein höchst kompliziertes, psychisch fragwürdiges Genie.

Goethe ist also frag-würdig. Es kommt aber darauf an, daß die Frage tief genug angesetzt wird. Das versucht Werner Danckert. Er fragt: Ist Goethes problematische, in vielem ungereimte Erscheinung vielleicht Ausdruck einer „Unangepaßtheit“ an seine Mit- und Umwelt, die Folge einer inneren Vereinsamung, die ihren letzten Grund darin hat, daß er als Vertreter eines vorzeitlichen Weltbildes innerhalb der Neuzeit auftritt? In seinem Werk vollzieht sich, so meint Danckert, eine Urerinnerung von elementaren Lebensmächten, eine späte Offenbarung jener archaischen Mutterwelt eines zum größten Teil vorgeschichtlichen, uns durch Bachofen wieder vertraut gewordenen Lebens- und Weltgefühls. Diese Urerinnerung zeigt sich in der symbolischen und mythischen Substanz seines Werkes. Da das Geheimnis aller Dichtung in Mythos und Symbol gründet und Goethe immerhin vor allem Dichter ist, erweist sich Danckerts etwas abenteuerliches Unternehmen doch als fruchtbar. Es vermittelt einen geistigen Kosmos, dessen Mitte die Urreligion der Großen Mutter ist, und der, hingestellt in das späte Abendland, das Fragwürdige und Verwirrende an Goethes Werk verstehen läßt. Seine Klassik erscheint dabei als ein in seiner Zeit eben noch Mögliches. Der Grund seines Werkes aber liegt außerhalb von Humanismus, Idealismus und Christentum, außerhalb jedes Transzendentalismus in einer urreligiös-heidnischen Schicht, die in Goethe aus einer mehrtausendjährigen Verborgenheit zum erstenmal wieder faßbar auftaucht.

Man kann Danckert die Einseitigkeit und Überspitzung seines typologischen Bestrebens vorwerfen. Dennoch: hier ist seit Gundolf zum erstenmal auf ein neues Goethebild nicht nur hingewiesen, es wird auch in der Fülle seiner Folgerungen Zug um Zug entwickelt.

Rudolf Ibel