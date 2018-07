Die Gepflogenheit, der späteren Zehner oder auch Fünfer im Lebensablauf nennenswerter Zeitgenossen öffentlich zu gedenken, rechnet im allgemeinen zunächst mit dem Sechziger (in "dringenderen" Fällen neuerdings schon mit dem Fünfziger). Sofern sie unterschiedslos gehandhabt wird haftet ihr gelegentlich Komik oder auch Tragikomik an. In manchen Fällen jedoch erscheint sie sinnvoll: wenn sie erlaubt, auf gewisse Leistungen hinzuweisen, die auf dem publizistischen Etat unserer Zivilisation keine Rubrik mehr finden wollen.

Was den am 3. September sechzigjährigen Adolf von Hatzfeld angeht, der nach anderthalbjährigem Aufenthalt in Positano eben nach Godesberg zurückgekehrt ist, so läßt sich sagen, daß die Nachkriegszeit für ihn und sein Oeuvre zu einer gewissen Wetterscheide der Publizität geworden ist. Er stand vielleicht mit Binding (mit dem er zuweilen auch gemeinsame Leseabende bestritt) gleichzeitig auf der Höhe seines Ruhms, und das war wohl vor allem in jenen zehn Jahren, in denen der von ihm gegründete übernationale "Bund rheinischer Dichter" von sich reden machte (Diesem gehörten unter manchen anderen Rene Schickele, Alfons Paquet, Timmermans, Wilhelm Schäfer, Mombert, Binding und Eulenberg an ) Gewisse Vorgegebenheiten — das quasi Landsmannschaftliche — mochten den 1933 die Herrschaft antretenden Tendenzen des ämtlichen "Blut und Boden" Schrifttums zunächst verwendbar erschienen sein. Aber für die höheren staatlichen Weihen waren die wenigsten dieser rheinischen Musensöhne prädestiniert. Sie meinten es ehrlich, und der Gedanke einer geistigen "Stromgemeinschaft" wollte nicht Kanalisation, sondern freien Fluß, auch über Staatengrenzen hinweg. Und wenn jemand, wie Hatzfeld, rebellischer Natur war und einen sowjetischen Außenminister (Tschitscherin) oder eine Jüdin oder ein sonst "unerwünschtes" Motiv in seinen Romanen behandelte, war er vor ernsteren Zurmitungen oder Gunstbezeigungen einigermaßen sicher.

Begonnen hatte der Rebell, noch im Kriege, assistiert von Cassirer, mit einer dichterischen Autobiographie, seinem "Franziskus", einem starken, erschütternden Buch, das den Jingling zu allem in leidenschaftlichem Widersprudfi sah, das sein unbezähmbares Naturell einzaengen suchte (Elternhaus, Kirche, Konvention, Militär). Der Revolverschuß freilich, der dieses Martyrium an sich und seiner Umwelt enden sollte, löschte nicht das Leben, sondern das Augenlicht. Er sprengte zugleich das Tor zur Dichtung auf. Außer "Franziskus" gehören Romane nicht eben geläufiger Prägung wie "Das glüdkhafte Schiff", "Die Lemminge" oder "Der Flu; nach Moskau" und ein Timmermans Buch zur Ernte seiner Mannesjahre — und ein schmales, sehr schönes Büchlein "Positano", der Bericht einer Reise. Vor allem aber Gedichte. Sie liegen unter dem Titel "Melodie des Herzens" neu gesammelt (Hundt Verlag, Hattingen) wieder vor als eine Erweiterung der früher bei Rütten & Loening erschienenen "Gedichte des Landes", die fir den Kenner und Liebhaber lyrischer Gebilde Beweise legitimer, zum Teil erlesener, zum Teil mitreißender dichterischer Kraft sind. Sie empfangen immer ihre Note vom persönlichen Naturell Hatzfelds her; aber sie enthalten oft genug auch die ganze "Geschichte" dieses Naturells: Vergangenheit, Gegenwart, Landschaft und Gesellschaft, Geist und Bim und vor allem jenen Eros, der segnet und verflucht.

In diesen Gedichten knistert die Spannung, die diese männliche Existenz jeden Tag über das physische Handikap triumphieren ließ — in der Kunst des Wortes.

"Ich aber leb und schaff mit Geistern und Dämonen; es soll kein guter mich, kein böse" mich verschonen In solchen Zeilen ist — trotz allem — ein heroisches Einverständnis ausgesprochen mit dem Leben, dem Schicksal ard der eigenen Natur.

Rudolf Hagelstange