Nach einem zum Teil erheblichen Absinken unter Pari hat die IG-Farben-Aktie in den leisten Tagen wieder zu „klettern“ angefangen und stand, seitdem der Zwischenaufschwang der Montanpapiere leicht abebbte, auch umsatzmäßig im Vordergrund des Marktgeschehens zum mindesten an der Münchner Börse. In den knapp acht Wochen, seit die Farben-Aktie wieder an der Börse gehandelt wird, haben sich sowohl über die bisherige Kursentwicklung als auch über die weiteren Aussichten stark divergierende Ansichten gebildet. Für jene, die in der Notierung des Eröffnungstages (120) eine Richtschnur erblickten, mußte die Weiterentwicklung, die durch ein permanentes Abbröckeln, manchmal aber auch durch mehrprozentige Kursverluste eines Tages gekennzeichnet war, enttäuschend wirken. Trotz des Aufrufs der Wertpapierschutzvereinigung, in den ersten Tagen mit Verkaufen nicht zu stark an den Markt zu drängen, mußte das später zeitweilig starke Angebot, das sich infolge langer Zurückhaltung als „Realisierungsdruck“ bemerkbar machte, die Schwächeneigung unterstreichen. Diese Tendenz kam um so mehr zum Ausdruck, als nach einiger Zeit im Zusammenhang mit dem Anziehen des Sperrmark-Kurses das anfänglich starke ausländische Interesse nachließ.

Ohne den Schweizer Einfluß bei der Eröffnung und in den ersten Tagen – man sprach an der Münchner Börse von einem siebenstelligen Auftrag – hätte, so argumentiert die andere Seite, diese über dem Niveau der anderen Papiere liegende Entwicklung keine Berechtigung zu der Eröffnungsnotiz mit dem Kurs von 120 gegeben. Ein über Pari liegender Kurs müsse immer noch als „gut bezahlt“ gelten, da die Nachfolgegesellschaften mit einer Umstellung 1:1 rechnen könnten. Demgegenüber hätten die Eisen- und Stahlgesellschaften bei dem jetzigen Kurs und einem Umstellungsverhältnis von meist mindest 1 : 2 bis 1 : 3 nur einen DM-Kurs unter Pari zu erwarten. Hier mag auch zugunsten der Chemie-Gesellschaften sprechen, daß sie dem Einfluß der Sozialisierung und Mitbestimmung weniger ausgesetzt sein werden als die Eisen- und Stahlgesellschaften. Von diesem Gesichtspunkt aus also wäre ein Über-Pari-Kurs. wie er sich jetzt wieder herausgebildet hat, nicht enttäuschend.

Man darf nicht verkennen, daß auch die letzte Kurserholung sich gerade wieder auf Grund eines stärkeren ausländischen Interesses angebahnt hat. Deshalb wird erst die Veröffentlichung der Bilanzen und der Ertragslage der Nachfolgegesellschaften einen Fingerzeig dafür geben, ob die bisherige Kursentwicklung zu optimistisch gewesen ist, oder ob die Farben-Aktie auch in Zukunft das Vertrauen auf die „Bonität alter Tage“ rechtfertigen wird. H. K.