Diese historische Erinnerung liefert den Schlüssel für die Eigenart der wirtschaftlichen Fragen an der Saar. Das heutige Industriegebiet der Saar ist entstanden in einer Zeit ungestörter weltwirtschaftlicher Verflechtungen und Austauschbeziehungen. Mit Elsaß Lothringen und Luxemburg gehörte das heutige Saarland als Teil der preußischen Rheinprovinz und der bayrischen Rheinpfalz dem deutschen Zollgebiet an; auch mit den benachbarten französischen Industriegebieten, vor allem mit dem Erzgruben- und Hüttenbezirk im Departement Meurthe et Moselle, bestanden enge Wechselbeziehungen. In dieser günstigen, nach allen Seiten offenen Mittellage blühte nicht nur die Saarindustrie, sondern ebenso die Industrie in Lothringen, Luxemburg, Ostfrankreich und im Elsaß auf, ebenso aber auch die in der Rheinpfalz, in der südlichen Rlieinprovinz und am Mittel- und Oberrhein. Diese für alle Beteiligten segensreiche Verflechtung wurde durch die- politische Neugliederung 1918 erstmalig gestört. Sie wurde aber mit verschiedenen Hilfskonstruktionen wie Zollbefreiungen für die Einfuhr nach Deutschland wenigstens einigermaßen aufrechterhalten. Elsaß Lothringen konnte bis 1925 zollfrei nach Deutschland liefern; später hatten wenigstens die Hüttenwerke in Lothringen und Luxemburg zollfreie Kontingente für den deutschen Markt. Die Saar konnte 1920 bis 1925 zollfrei nach Frankreich wie nach Deutschland liefern; obgleich sie seit 1920 vollständig dem französischen Zollinland angehörte, mußten ihr auch nach 1925 zollfreie Kontingente für den Absatz ihrer wichtigsten Industrieerzeugnisse auf dem deutschen Markt eingeräumt werden. Die entscheidende Störung der wirtschaftlichen Verflechtung mit allen Nachbärbezirken kam nicht von der politischen Grenzziehung, sondern von der Zerrüttung der Währungen und von der Zerstörung des Außenhandels. Die Einführung der Devisenbewirtschaftung in den einzelnen Ländern, die Bemessung des Warenaustausches nach der jeweiligen Devisenlage und die Abrechnung der beiderseitigen Lieferungen in zentralen Clearing Stellen setzten sich über die Erfordernisse einer vielfach verflochtenen Wirtschaft in den Grenzgebieten hinweg und zerstörten lebenswichtige Austauschbeziehungen. Darunter hatten die deutschen Grenzgebiete im Westen ebenso zu leiden wie auf französischer Seite Elsaß und Lothringen. Am schwersten betroffen wurde das Saargebiet, solange es noch dem französischen Zollgebiet angehörte, d i bis Februar 1935. Sein Außenhandel mit dem deutschen Zollgebiet war aktiv und damit der allgemeinen Tendenz des deutsch französischen Warenaustausches mit einem französischen Passivsaldo entgegengesetzt. Erst die Rückkehr zum Reich 1935 machte dieser lebensgefährlichen Bedrohung der Saarwirtschaft ein Ende.

Überblickt man die wirtschaftliche Entwicklung der Saar und ihrer Nachbargebiete seit 1918, so ist festzustellen, daß die gesunden Grundlagen, die bis zum ersten Weltkrieg bestanden, durch die politische Grenzziehung seit 1918 zwar beeinträchtigt, aber erst durch die nationalegoiatische Außenhandels- und Währungspolitik seit der großen Weltwirtschaftskrise , schwerwiegend gefährdet worden sind. Die Nachteile dieser Auseinandersetzungen in einem ursprünglich zusammeßhängenden größeren Wirt schaftsraum hatten rrtehr oder weniger alle Bezirke zu tragen; auf deutscher wie auf französischer Seite sind die Grenzbezirke Notstandsgebiete geworden, wie es die Saar selbst gleichfalls seit langem ist.

Die Wirtschaftspolitik, die Frankreich seit 1945 an der Saar betreibt, ist zweifellos kein Beitrag zur Beendigung und Überwindung, der Fehlentwicklung der Vergangenheit, soiidern versucht, durch stärkste Bindungen der Saar an Frankreich eine einseitige Gewaltlösung ohne Rücksicht auf natürliche Verflechtungen und auch ohne Rücksicht auf die künftige Lebensfähigkeit der Saarwirtschaft herbeizuführen. Es entsprach zunächst dem Rohstoff- und Warenhunger der ersten Nachkriegsjahre, daß Frankreich sich die Verfügung über die Saarkohle und über die Produktionskapazität der Saarindustrie sicherte. Aber da zeigte sich von Anbeginn an eine merkwürdige Inkonsequenz: Die industrielle Kapazität der Saar wurde nur dort wieder in Gang gebracht und eingesetzt, wo keine Konkurrenz zu fürchten war. Dort jedoch, wo die Saar Konkurrenz in Frankreich unerwünscht ist, wie bei der Saar Hüttenindustrie, wurde zunächst eine scharfe Drosselang der Produktion erzwungen: erst als durch die Korea. Krise im Sommer 1950 der internationale Stahlbedarf anstieg, fiel die anfänglich vorgesehene Drosselung der SaarEisenerzeugung auf zwei Drittel der Friedensproduktion und konnte das größte saarländische Hüttenwerk, das Neuenkircher Eisenwerk, wieder zum normalen Betrieb anlaufen. Die Drosselung der Saar Eisenerzeugung beschwört die Erinnerung an die Eingliederung der lothringischen Hüttenwerke in den französischen Wirtschaftsraum 1918. Der starke Kapazitätszuwachs, den die französische Eisenindustrie damals mit Lothringen erhielt, führte dazu, daß die Werke in Lothringen von altfranzösischen Montangruppen spottbillig übernommen wurden und den Werken in Altfrankreich die Konjunkturschwankungen fortan abzunehmen hatten. Das gleiche Spiel droht sich an der Saar zu wiederholen, wo die deutschen, Werke in Völklingen (Gebr. Röchling), Neunkirchen und Homburg (Gebr. Stumm und Otto Wolff) und Bous (Mannesmann) die Hauptziele französischer Begehrlichkeit sind. In Bous ist eine französische Mehrheitsbeteiligung bereits erzwungen worden, wie übrigens auch in der bisher rein deutschen TafelGlashütte in St. Ingbert. Daß die Wettbewerbsfähigkeit der Saarwerke durch interne Sonderabmachungen innerhalb der Wirtschaftsverbände oder auch durch interne Konzernmaßnahmen weitgehend zum Vorteil der französischen Konkurrenz manipuliert wird, ist ein wesentlicher Zweck dieser Einzelmaßnahmen im "wirtschaftlichen Anschluß".

Der "wirtschaftliche Anschluß" der Saar an Frankreich, zu dessen Sicherstellung ja auch die politische Abtrennung von Deutschland verlangt wird, ist die sehr schmeichelhafte Umschreibung eines Zustandes weitgehender wirtschaftspolitischer Entrechtung des Saarlandes. Die zunächst nur auf Besatzungsrecht beruhenden französischen Vollmachten, mußten von der SatellitenRegierung des Saarlandes in der Präambel der sogen. Saar Verfassung, später in den berüchtigten franco saarländischen Konventionen anerkannt werden. So kam es zu dem Treppenwitz, daß die angebliche politische Autonomie des Saarlandes indentisch ist mit seinem wirtschaftlichen Kolonialstattit. Wirtschafts- und sozialpolitisch unterliegt die Saar heute einem Regime der Unfreiheit, wie es in Europa außerhalb des sowjetischen Satelliten Bereiches nicht noch einmal vorkommt. Die Saarregierung selbst hat das vor einiger Zeit unumwunden zugegeben, als si: bei der Umfrage des Europarates über die Aussichten einer Vollbeschäftigungspolitik erklärte, daß es ihr auf Grund der franco saarländischea Konventionen nicht möglich sei, selbst irgendwelche wirksamen konjunkturpolitischen Maßnahmen zu ergreifen.

Nur zum Teil beruht die französische Macht auf den Konventionen. Daneben bestehen weiter Positionen, die einzig auf der einseitigen Anwendung der Macht des Siegers beruhen und völkerrechtlich mehr als fragwürdig sind. Da sind z. B die Beschlagnahme und entschädigungslose Enteignung der deutschen Banken und Versicherungen, die nach wie vor aufrechterhaltene Zwangsverwaltung über den deutschen Montanbesitz, davon ausgehend die erzwungene Überfremdung der größten energiewirtschaftlichen Unternehmungen. Da ist der Abbau von Kohlenfeldern im sogen. Warndt Gebiet unter der Landesgrenze hindurch von französischen Schachtanlagen aus, für den eine vertragliche Regelung mit den Berechtigten auf französischer Seite nur bis 1940 bestand; der Abbau geht munter weiter; die Abbaufelder werden durch Scheinverträge der französischen staatlichen Regie im Saarbergbau mit dem französischen Staatsbergbau (Charbonnages de France) erweitert und auf die besten Reservefelder des deutschen Saargrubenbesitzes ausgedehnt. Gegen diesen Scheinvertrag hat selbst die heutige Saarregierung protestiert, da er nicht einmal die vorgesehenen Unterschriften der zuständigen französischen Minister erhalten hat und im Widerspruch zu den an sich schon bescheidenen Rechten der Saarregierung in der franco saarländischen Grubenkonvention steht. Da ist ferner die völlig ungeklärte Stellung des deutschen Reichsvermögens im Saarland;" die Saarregierung möchte hierin die Rechtsnachfolge des Reiches antreten, ohne allerdings auch nur den geringsten Beitrag zu den Kriegsnachfolgelasten (Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen, Berlin Hilfe, Auslandsschulden) zu leisten. Da sind die ominösen Reparationsansprüche Frankreichs, die man gegen privates deutsches Vermögen zu vollstrecken versucht. E_s entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, daß für die Bundesrepublik die Reparations- und Demontagefrage bereits vor fast drei Jahren auf dem Wege des Vertrages mit den Westmächten (Petersberg Abkommen) abgeschlossen wurde, während an der Saar, wo Frankreich 1947 offiziell die Befreiung von Demontagen und Reparationen — zu Propagandazwecken — verkündet hafte, heute noch ungeklärte französische Reparationsansprüche gegen deutsches Privatvermögen erhoben werden und die betroffenen Eigentümer nicht einmal Aussicht auf eine befriedigende Darlegung der rechtlichen Voraussetzungen für die französische Forderung haben! Und da sind schließlich die bis ins Kleinste ausgedachten Kontroll- und Einflußapparate, die Frankreich in fast alle wirtschaftlichen Vorgänge einzugreifen gestatten. Der Einfuhrbedarf der Saar an Produktionsgütern, an Rohstoffen, an Lebensmitteln wird von Paris her vorgeschrieben und abgewickelt. Es kann dem Saarbrücker Fabrikanten, der eine Maschine von der ihn früher beliefernden deutschen Maschinenfabrik einführen will, passieren, daß sein Antrag auf eine Einfuhrlizenz in Paris abgelehnt und einer (französischen) Konkurrenzfirma bekanntgegeben wird. Derartige Vorfälle machen immer wieder deutlich, daß der "wirtschaftliche Anschluß" zur Förderung des französischen Geschäftes mit der Saar, nicht aber zur Förderung der Saarwirtschaft gedacht ist. Die Saar genießt unter dem Regime politischer Scheinautonomie und wirtschaftlicher Unfreiheit weniger Rechte innerhalb der sogen. Wirtschaftsunion mit Frankreich, als wenn sie annektiert worden und dann wenigstens in den zentralen französischen Körperschaften vertreten wäre.

Der wirtschaftliche Effekt des bisherigen Zustandes ist der, daß Frankreich sich erhebliche Leistungen der Saar gesichert hat, ohne seinerseits entsprechende Verpflichtungen zu Gunsten der Saarwirtschaft übernommen zu haben. Nur einige dieser einseitigen Wirkungen können hier genannt werden: Die Saar bringt aus ihrem eigenen Steueraufkommen und aus der Beteiligung am gesamtfranzösischen Aufkommen an Umsatzsteuern und Einfuhrabgaben erhebliche Beiträge an den französischen Staatshaushalt auf, ohne Aussicht auf französische Gegenleistungen bei der Gefährdung des eigenen öffentlichen Haushalts zu haben. Die Sparkapitalbildung an der Saar ist durch die Überfremdung der Banken und Versicherungen sowie durch Sondervorschriften in der Kreditwirtschaft zu einem großen Teil in den Dienst des französischen Kapitalbedarfs gestellt, während der Saar bisher sogar ein ihrer Kapazität entsprechender Anteil an den Marshall Plan Krediten Von Paris vorenthalten worden ist. Die saarländischen Hüttenwerke müssen mit zum zentralen Investitionsfonds der französischen Eisenhüttenindustrie zahlen, ohne selbst auch nur annähernd für eigene Investitionen auf diesen Fonds rechnen zu können. Die französische Regieverwaltung der Saargruben ist aufs engste mit der Leitung der verstaatlichten Kohlenwirtschaft gekoppelt, so daß — durch Manipulation der Verkäufe und der Preise — Verluste der französischen Kohlen Wirtschaft einseitig dem Saarbergbau aufgebürdet werden können. Der Saarbergbau muß insbesondere die mit Verlustpreisen verbundenen Lieferungen nach Deutschland übernehmen, mit denen ein Teil der französischen Ruhrkohlenbezüge bezahlt wird. Allein im Austausch von Ruhrkohle gegen Saarkohle, der den französischen Ruhrkohlenverbrauchern, insbesonders der Hüttenindustrie, zugute kommt, mußten die Saargruben vom 1. April 1949 bis zum 31. März 1951 Verluste in Höhe von rund 5 Mrd. Franken übernehmen, für die ihnen von französischer Seite großzügigerweise teuere Kassenkredite 2ur Verfügung gestellt wurden. Seit dem 1. April 1951 hat Frankreich lediglich die Übernahme von der Hälfte der aus den Kohlenlieferungen nach Westdeutschland entstehenden Verluste zugesagt. Bis zum 31. März 1951 war durch, derartige Manipulationen, deren Ergebnisse fast ganz der französir sehen Wirtschaft zugute kamen (Verbilligung def Ruhrkohlenbezüge, Verbesserung der Außenhan? delsbilanz durch zusätzliche Säarkohlenexporte auf entlegene Auslandsmärkte), eine Verschul , düng der Saargruben an Frankreich in Höhe von 15 Milliarden entstanden, die zudem noch überwiegend kurzfristig und mit ungünstigen Zins- und Rückzahlungsbedingungen verbunden waren. Hier wird die Absicht erkennbar, den; Saarbergbau bis zur definitiven Regelung der;. Eigentumsfrage so zu überschulden, daß weder; die Bundesrepublik noch — gegebenenfalls — , die Saarregierung als Rechtsnachfolger im Reichsvermögen an der Übernahme des Eigen- tums interessiert sind.

Eine weitgehende Abhängigkeit der Investitionstätigkeit von französischen Einflüssen und Kontrollen auch in den nicht überfremdeten Be, reichen der Landwirtschaft vervollständigt das Bild. Der Exponent der französischen Kreditpolitik an der Saar gilt als besonders tatkräftiger Vertreter der französischen Interessen. Die wirtschaftliche Selbstverwaltung ist — z. T unter Anwendung massiven politischen Drucks — stark durchsetzt mit französischen Interessenvertretern, wie sie ja zu Genüge im Bergbau, in der Hüttenindustrie, in der Energiewirtschaft, im Bank- und Versicherungsfach eingesetzt worden sind. Daß die Zweigleisigkeit, mit der systematisch die Führung so wichtiger Selbstverwaltungsorgane wie der Saarbrücker Handelskammer durchsetzt worden ist, die Wahrung der Interessen, der bodenständigen Wirtschaft überall dort, wo französische Interessen im Spiel sind, gefährdet, wenn nicht unmöglich macht, versteht sich am Rande.