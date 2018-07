Alles, was die Haus- und Grundbesitzer in der Bundesrepublik bewegt und erregt, hat ihr rühriger Zentralverband auf die Agenda seiner Jahrestagung (27. bis 31. August in Hamburg) geschrieben: Stoff für 14 Referate namhafter Fachleute im Rahmen der eigentlichen Arbeitstagung, deren Schlußpunkt eine „öffentliche Kundgebung“ setzt; hier spricht, nach dem eröffnenden Verbandspräsidenten Dr. Handschumacher, der neue Bundeswohnungsbauminister Fritz Neumayer über „Aufgaben der Wohnungspolitik“.

Die Fülle der Themen bezeichnet den Umfang aufgestauter Ärgernisse, Streitfragen und alter Kardinalforderungen von unveränderter Aktualität auf einem Gebiet, dessen Bedeutung, gemessen am bisherigen greifbaren Ergebnis der zähflüssigen Debatten, manchenorts offensichtlich noch immer unterschätzt wird. Die Tagesordnung nennt u. a. Beiträge über Haus- und Grundeigentum „des kleinen Mannes“, Grundstückspreisstop und Enteignung, Mietpreisangleichung an das allgemeine Preisniveau, Kapitalmarktprobleme, Requisition und Restitution, Entwurf eines Wohnungsmangelgesetzes und Lastenausgleich, Ruineneigentum und Wiederaufbau.

Hinter diesen dürren Stichworten verbirgt sich weit mehr, als sie auf den ersten Blick erkennen lassen. Nämlich Kostensteigerungen, verstärkter Kapitaldienst, Soforthilfe (Lastenausgleich) und unbefriedigter Reparaturbedarf bei gleichzeitiger Unrentabilität von rund 90 v. H. des gesamten Hausbesitzes, schließlich: Verschleppung eines Kostenausgleichs seit Jahr und Tag aus pseudosozialen Motiven.

Worauf es ankommt, ist: „Wiederherstellung der Rentabilität des Wohnungsbestandes als Voraussetzung des Wohnungsbaues“ (Zentralverband); Förderung des Einzeleigentums statt seine Opferung zugunsten des Gemeineigentums; Bewahrung der bewährten sozialen Struktur der Wohnungswirtschaft; Beseitigung der einschlägigen Zwangsregelungen, jener „im Boden der Marktwirtschaft steckengebliebenen Mine des Kollektivismus“ (Prof. Röpke); Verhütung dessen, daß mehr Wohnraum verfällt als neu gebaut wird; Anpassung der Richtsatzmieten an die Kostenmiete; individuelle Hilfe für bedürftige Mieter „statt Subventionierung bestimmter Wohnungsklassen“ (Direktor Güssefeld, Hamburg).

Wenn der Zentralverband Mieten verlangt, die die Substanzerhaltung gewährleisten, auch die übrigen Bewirtschaftungskosten decken und einen „angemessenen Anteil für Abschreibung, Eigenkapitalverzinsung und Mühewaltung“ enthalten, wenn der Hausbesitz sich weigert, „noch länger als Wohlfahrtsinstitut zu gelten“, so weiß er sich dabei der moralischen Unterstützung aller der Kräfte sicher, die Gerechtigkeit und ökonomische Vernunft auf ihre Fahne geschrieben haben. Helmut Benecke