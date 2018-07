Ein so nüchterner Politiker wie Stalin leistet sich selten Ausflüge in die griechische Mythologie. Es muß eine besondere Sorge gewesen sein, die ihn vor Jahren einmal dazu veranlaßte, an das Schicksal des Antäus zu erinnern, der aus der Berührung mit der Erde, seiner Mutter, sich stets in seiner Kraft wunderbar erneuerte, bis Herakles den Riesen von der Erde losriß, ihn in die Luft hielt und erstickte.