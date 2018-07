AUSSENHANDEL

Belgiens Position in der EZU hat sich im August vom Gläubiger zum Schuldner gewandelt. Wie aus Kreisen der belgischen Regierung mitgeteilt wird, hat Belgiens Verrechnung mit der EZU bisher im August ein Defizit von 4 Mill. $ ergeben. Kumulativ ist Belgien zur Zeit aber immer noch der größte EZU-Gläubiger.

Die belgische Regierung hat beschlossen, dem belgischen Außenhandel größere mittel- und langfristige Kredite zur Exportfinanzierung zur Verfügung zu stellen, um die abflauende Exportkonjunktur zu beleben und der Industrie eine Art von Entschädigung zu gewähren für die exporthemmenden offiziellen Maßnahmen, wie Exporttaxe und Blockierung eines Teiles des Ausfuhrerlöses.

Die französische Regierung hat die Einfuhrzölle für gewisse maschinelle und industrielle Ausrüstungsgüter mit Ausnahme von Ersatzteilen bis zum 31. Dezember 1952 aufgehoben. Darunter befinden sich Kompressoren, Ölbohrmaterial, Mahlmaschinen, Gießereimaschinen, verschiedene Walzwerksausrüstungen, Maschinen für die Glasindustrie, verschiedene Kraftfahrzeugarten und Traktoren.

Für das Landmaschinen- und Ackerschlepperexportkreditgeschäft nach Argentinien in Höhe von etwa 100 Mill. DM sind jetzt die Lizenzen erteilt worden. Nachdem von deutscher Seite die Bundesbürgschaft sichergestellt und die Kredit- zierungsfrage gelöst werden konnte, wird die deutsche Landmaschinen- und Ackerschlepperindustrie in Kürze mit den Lieferungen beginnen.

Eine gemeinsame Niederlassung in Südafrika haben die westdeutschen Baugesellschaften Müller & Co., Essen, Simons Baugesellschaft, Köln, und Gollnow & Co., Karlsruhe, mit einem Kapital von 250 000 £ gegründet. Die Gesellschaft soll den Bau einer Eisenbahnteilstrecke übernommen haben. Der erforderliche Maschinenpark wird aus der Bundesrepublik eingeführt.

Finnlands Handelsbilanz schließt in den ersten sieben Monaten mit 28,8 Mrd. fmk Fehlbetrag ab gegenüber einem Exportüberschuß von 8,2 Mrd. fmk im gleichen Zeitraum des vorigen Jahres.