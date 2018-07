Inhalt Seite 1 — Joho – das Lied vom braven Mann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der „Joho“, den ich kannte, war ein braver Mann. Damals hieß er allerdings noch Johannes Hoffmann, denn erst in späteren Jahren hat ihm die Liebe seines Volkes einen so klangvollen Kosenamen gegeben: Joho.

Ein durch und durch deutscher Mann war Johannes Hoffmann damals; seine Fahne, die vorher schwarzweißrot gewesen war, trug jetzt die Farben Schwarz-Rot-Gold. Er meinte es ehrlich mit ihr.

Es war wohl im Theater-Café zu Saarbrücken, wo ich ihn zuerst traf. Und daß eine schöne Gesinnung selbst Gemeinplätze veredeln kann, das merkte ich nach den ersten fünf Minuten. „Treudeutsch sind wir hier“, sagte er. „Deutsch! Deutsch bis ins Mark. Und was die Saar-Autonomie-Pläne anbelangt, die sich die Franzmänner da ausgeheckt haben, so sind sie einfach monströs.“ Soweit Johannes Hoff mann im Theater-Café zu Saarbrücken Anno 1934.

Doch täte man ihm Unrecht, wenn man ihn solcher und ähnlicher Aussprüche wegen für einen Franzosenfresser hielte. Ganz und gar nicht. Aber was recht ist, muß deutsch, und was deutsch ist, muß recht bleiben!

„Den Franzosen“, meinte er, „kann man es kaum übelnehmen, was sie hier planen. Die deutschen Separatisten hingegen – eine Schande!“

Das Café war klein und etwas dunkel. Sein Publikum bestand nur aus zwei Zuhörern, aber er hob die Stimme: „An der unerschütterlichen Treue unseres Volkes ist die Ruhrbesetzung gescheitert. So wird auch das elende Ziel der schmutzigen Separatistenbewegung .. Und dann bestellte er noch einen Steinhäger und sagte: „Die Saarbevölkerung wird diesen Verrätern die einzige Antwort geben, die ihnen gebührt.“

So sagte Johannes Hoffmann damals. Wer will jedes Wort auf die Goldwaage legen? In Grenzländern ist der Kampf um den nationalen Bestand ohnehin rauher als anderswo. Aber ich weiß noch, daß er an der Türe stehenblieb und auf die Autos mit reichsdeutschen Nummernschildern wies: „Die kommen von drüben“, sagte er. „Über diese lächerliche Grenze, die auf den Karten eingezeichnet ist. Auf der Karte, doch nicht in unsern Herzen.“