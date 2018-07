Seit Inkrafttreten des Ersten Wohnungsbaugesetzes sind im Bundesgebiet knapp 700 000 „Sozialwohnungen“, d. h. auf Grund dieses Gesetzes mit öffentlichen Darlehen geförderte Wohnungen, erstellt worden. Hiervon errichteten private Bauherren über die Hälfte. Dieser beträchtliche Erfolg ist ein Triumph des Lebens – oder der westdeutschen Wirtschaftspolitik – über den unvollkommenen Buchstaben jenes mit verschiedenen Mängeln behafteten Gesetzes, dessen Reform jetzt vorbereitet wird.

Eine der Reformen, die von vielen Seiten als notwendig bezeichnet worden ist, betrifft die verstärkte Förderung von Eigenheimen, Kleinsiedlungen und Wohnungseigentum. Bereits im Dezember 1950 hatte der Bundestag einstimmig eine dahingehende Entschließung gefaßt,, der dadurch Rechnung getragen wurde, daß den Ländern für die Verteilung der öffentlichen Mittel für die Wohnungsbaufinanzierung entsprechende Auflagen erteilt wurden. Im Laufe des Jahres 1951 haben der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wiederaufbau und Wohnungswesen, Paul Lücke, und der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholikentage, Fürst zu Löwenstein, erneut auf die soziale und politische Bedeutung der Schaffung von Eigenheimen hingewiesen. Die erste Funktion, die der Wohnungsbau in der Sozialordnung unserer Zeit auszuüben habe, sei die Schaffung neuen Einzeleigentums. Persönliche Freiheit und privates Eigentum seien stets die tragenden Pfeiler unserer abendländischen Kultur gewesen. Das eine sei nicht denkbar ohne das andere. Das Eigentum sei die natürliche Grundlage eines gesunden Familienlebens. Darum fordere man die familiengerechte Wohnung als Einzeleigentum, das der Familie eine gewisse Existenzsicherung auch in Krisenzeiten biete.

Die Durchführung dieser Pläne steht und fällt damit, daß man Mittel und Wege findet, die Vorfinanzierung des Eigengeldes sicherzustellen. Von der Lösung dieser Probleme hängt es ab, ob durch die neuen Rechtsinstitutionen des Miteigentums oder Dauerwohnrechtes an und in Wohngebäuden und die stärkere Förderung von Eigenheimen nur jene Schichten zur Finanzierung des Wohnungsbaues gewonnen werden, die in der Lage sind, sofort ein Anfangskapital von 3000 Mark und mehr aufzubringen, oder auch diejenigen Wohnungsuchenden, die das nicht können, wohl aber gewillt sind, einen solchen Betrag innerhalb von wenigen Jahren „nachzusparen“. Der Anreiz für den Sparer liegt darin, daß er durch die von ihm bewirkte Tilgung des vorfinanzierten Baukapitals allmählich in den Besitz seiner Wohnung oder seines Hauses gelangt. Auch die Miete enthält diese Tilgung des Baukapitals – nur gehen die Eigentumsrechte an den Grundeigentümer über. Hieraus ist schon ersichtlich, daß – so lange wie der größte Teil des Fremdkapitals nicht getilgt ist, also auf die Dauer von etwa zwei Jahrzehnten – der Wohnungseigentümer den gleichen Betrag für die Wohnung aufbringen muß, wie der Mieter einer gleichartigen Wohnung. Hinzu kommt, daß die geldgebenden Institute auf die Verwaltung derartiger Wohnungen durch Fachleute dringen müssen. Irgendwelche Rechte der Mitbesitzer – im naiven Sinne – dürften damit von selbst entfallen. Im Gegenteil tragen die Miteigentümer ständig alle Risiken, die mit Hausbesitz und Partnerschaft verbunden sind: Preissteigerung der Bewirtschaftungskosten, Zahlungsunwillig- und Unfähigkeit der Miteigentümer, unvorhergesehene Kosten für Reparaturen, Prozesse oder dergleichen. Nichts ist vollkommen auf dieser Welt – doch liegt hier vielleicht eine neue Möglichkeit, Privateigentum an Grund und Boden auf breiter Basis zu schaffen.

Um den Gedanken der „qualitativen“ Wohnungspolitik gesetzlich zu sichern, wird vorgeschlagen, in die Novelle zum Wohnungsbaugesetz eine zwingende Vorschrift aufzunehmen, daß ein angemessener Anteil der öffentlichen Darlehen zur Förderung des Baues von Eigenheimen der verschiedenen Art zu verwenden ist. Fiskalisch hat die Heranziehung breiter Schichten zur Finanzierung des Wohnungsbaues den Vorteil, daß die öffentliche Hand nicht mehr so hohe Mittel zur Verfügung zu stellen braucht. Ihre Mitwirkung an der Wohnungsbaufinanzierung vermindert sich zusätzlich noch, weil es wohl zu vertreten ist, das Eigengeld der Besitzer kleiner Eigenheime und Eigentumswohnungen nicht zu verzinsen.

Diese verstärkte staatliche Förderung von Eigenheimen und eigenheimähnlichen Wohnungen wird einer Elite zugute kommen. Hiergegen dürfte soziologisch kaum etwas einzuwenden sein. Nur wird man sich darüber klar sein müssen, daß für die breite Masse weiterhin Mietwohnungen zu erstellen sind. Dieser Notwendigkeit kann auf zweierlei Weise Rechnung getragen werden. Entweder man schafft wirtschaftliche Anreize, damit sich die private Initiative dieser Aufgabe widmet – mit anderen Worten: man macht den sozialen Wohnungsbau rentabel und daher attraktiv (auch der gemeinnützige Wohnungsbau ist nur an rentablen Bauten interessiert!) Oder: der Staat übernimmt die Sicherstellung des Wohnraumbedarfs für die breite Masse als Gemeinschaftsaufgabe. Welche Form man wählt, ist eine Frage der politischen Entscheidung. Eigentlich sollte sie eine Zweckmäßigkeitsfrage sein – dann wäre es auch kaum zweifelhaft, daß der Initiative der Wirtschaft der Vorzug, zu geben ist. Asta Hampe