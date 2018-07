Demnächst erscheint im Christian Wegner-Verlag, Hamburg, Ruth Herrmanns Roman – „Sterne im Brunnen“, dem wir das folgende Kapitel entnehmen.

Es war die erste Stunde bei Käthe Suhr nach den Ferien. Sie kam herein und wir standen auf. Ich merkte, daß meine Beine zitterten. Ich versuchte, ihren Blick aufzufangen; aber sie sah mich nicht an. Vielleicht tat sie es mit Absicht nicht, und es war wohl gut, wenn auch ich mich zurückhielt. Ich meldete mich nicht zum Vorlesen aus dem „Zerbrochenen Krug“. Alle lachten dauernd, weil es so komisch war – K. S. war auch heiter. Aber ich konnte nicht einmal lächeln und mich zu keiner Antwort melden.. –

„Na, wie wäre es, wenn Sie sich auch beteiligten, Elisabeth?“ fragte sie.

„Ja, bitte.“ Wir lasen mit verteilten Rollen. Ich war Dorfrichter Adam. „Na, so trübsinnig ist es ja eigentlich nicht“, sagte Fräulein Suhr. „Nun, wer liest weiter?“ Sie hatte mir nichts zu sagen vor den andern. Wenigstens aber hatte sie mich beim Vornamen genannt. Ich schrieb ganz dünn mit Bleistift KS und EV neben mein Tintenfaß auf den Tisch und wischte es so weit wieder aus, daß nur ich noch wissen konnte, was dort stand. – –

Nach der fünften Stunde waren wir frei, aber ich blieb in der Klasse – nur Hanna wußte warum – und wollte Schularbeiten machen. Aber ich war zu aufgeregt, um wirklich zu arbeiten.

Als es läutete, zog ich mich an, nahm Handschuhe und Schulmappe und ging auf die Straße. Ich wartete gegenüber der Eingangstreppe, und als sie herauskam, ging ich offen auf sie zu. Ich wollte nicht noch einmal erleben, daß Pahlitz dazwischenkam. „Ich habe Ihnen etwas aus den Ferien mitgebracht“, sagte ich und gab ihr meine Zeichnung aus dem Dom – das Motiv aus der Stadt war mir mißraten. Sie sah nicht gleich, was es vorstellen sollte, Erst als ich es ihr erklärte, erkannte sie den Bischof mit dem Krummstab vorm Kirchengestühl; aber sie erinnerte sich nicht, daran, ihn. im Dom gesehen zu haben, sie hatte damals etwas anderes gezeichnet.

Sie wollte mir das Blatt zurückgeben, und ich mußte erst noch einmal deutlich sagen, daß ich es ihr schenken wollte. Sie steckte es in ihre Schulmappe, und eine Ecke der Zeichnung knickte leider ein, als sie sie zwischen einen Packen Hefte schob. Sie sah müde aus und etwas verwirrt, als wäre sie überlastet und hätte gerade noch eine neue Sorge aufgebürdet bekommen. Als sie ihre Mappe, über der das Täschchen hing, wieder in der Hand hatte, wollte sie weitergehen.