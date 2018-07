Die Deutsche Erfinder-Messe wird in der Zeit bis zum 31. August in Köln abgehalten. Gleichzeitig findet in Saarbrücken eine Internationale Erfinder-Schau statt, auf der man die Errichtung eines ständigen Erfinder-Messeamtes beschließen will.

Die 48. Hamburger Textil-Mustermesse (13. bis 15. September) ist wieder mit einer DOB-Nachmusterung von annähernd 100 Firmen aus dem gesamten Bundesgebiet und Westberlin verbunden.

Auf der diesjährigen Leipziger Messe (7. bis 17. September) werden in 28 Messehäusern und Messehallen über 8000 Aussteller ein vielseitiges Warenangebot zeigen. Über ein Sechstel der Ausstellungsfläche ist von Einzelausstellern und Kollektivausstellungen des Auslandes belegt.

Auf der Internationalen Kölner Haushalts- und Eisenwarenmesse vom 14. bis 16. September wird die deutsche Haushaltsmaschinenindustrie geschlossen ihr Angebot ausstellen, teilt die Messe- und Ausstellungs GmbH., Köln, mit. Die Haushaltsmaschinenindustrie rechnet besonders im Hinblick auf das zu erwartende Weihnachtsgeschäft mit guten Dispositionen auf der Messe,

Den Ausstellern auf der Deutschen Industrieausstellung Berlin vom 19. September bis 5. Oktober werden nach einer Mitteilung der Deutschen Bundesbahn wie in den beiden Vorjahren frachtfreie Rückbeförderung der Ausstellungsgüter auf den Strecken der Bundesbahn zugestanden. Die Frachtvergünstigung wird in der Weise gewährt, daß der auf dem Frachtberechnungswege angerechnete Bundesbahnnteil auf Antrag erstattet wird.