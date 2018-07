Die wirtschaftliche Begründung der französischen Saarpolitik, daß das Saargebiet in seinem Absatz zum französischen Wirtschaftsraum tendiere, ist durch den mit dem lebhaften Wirtschaftsaufschwung verbundenen verstärkten Kohlenbedarf der Bundesrepublik und den Reiz der härteren Währung in den letzten Wochen durch gewichtige Zahlen in Frage gestellt worden. Die Juliveröffentlichung über den Absatz der Saarkohle läßt überraschenderweise ein Überwiegen der Ausfuhr nach Deutschland gegenüber derjenigen nach Frankreich erkennen. Während 1950 rund 50 v. H der saarländischen Kohlenlieferungen von Frankreich aufgenommen wurden (im ersten Vierteljahr 1952 sogar 53 v. H, dagegen von Deutschland 38 bzw. 40 v. H und der Rest von anderen Ländern), hat sich das Verhältnis im zweiten Vierteljahr 1952 umgekehrt. Frankreich empfing mit 851 000 t nur noch 43 6 v. H, Deutschland mit 904 OQO t 46 3 v. H der gesamten SaarKohlena usfuhr. Trotz der relativen Kohlenarmut des französischen Bodens, trotz der Eingliederung des Saarreviers in das französische Wirtschaftsgebiet und trotz der verkehrsgeographiscben Vorzüge des franzosischen Marktes hat das kohlenreiche Heimatland sich neuerdings sogar als der stärkere Kohlenkdufer erwiesen und damit, wenigstens für diesen Zeitabschnitt, die alte kohlenwirtschaftliche Verbundenheit, zwischen der Saar und dem übrigen Deutschland wiederhergestellt. 1913 hatte Deutschland 55, Frankreich 31 v. H der Saarausfuhr aufgenommen, 1938 war das Verhältnis 52:20 gewesen.

In einem beruhigten und geordneten Europa wird man die Gesichtspunkte der wirtschaftlichen Zweckmäßiigkeit nicht gänzlich vernachlässigen dürfen. Die auf engem Raum zusammengedrängten modernen Völker, die nach Vollbeschäftigung und gesteigerter Lebenshaltung rufen, können es sich nicht leisten, die Grundsätze so weit außer acht zu lassen, %ie es in den vergangenen Jahrzehnten oft genug geschehen ist.

Das Saargebiet ist unbeschadet seiner in den letzten 150 Jahren immer wieder sehr nachdrücklich zur Geltung gebrachten nationalen Zugehörigkeit zu Deutschland, ausgesprochenes Grenzland, d h im Geben und Nehmen eng sowohl mit dem großen deutschen Mutterlande wie auch mit dem Nachbarn Frankreich verflochten. Die Wirtschaftsstruktur ist verhältnismäßig einfach. Kein Land auf der Erde ist so einseitig montan industriell organisiert wie die Landschaft an der Saar. Vor dem Kriege entfielen zwei Drittel des gesamten Netto Produktionswertes der Industrie und ein etwa gleich hoher Anteil der in der Industrie beschäftigten Personen auf Kohlenbergbau und Eisenindustrie; das Gebiet lebt also im wesentlichen von diesen Erwerbszweigen. Der Bergbau liefert eine Kohle, die zwar nach Kosten und Qualität nicht an die Ruhrkohle heranreicht, und deren Förderung und unterirdische Vorräte nur etwa ein Zehntel der Größenordnungen des Ruhrbergbaus ausmachen, die aber umgekehrt wiederum den französischen Kohlen- überlegen ist. Auf der Grundlage dieser Kohlenförderung hat sich die Eisenindustrie entwickelt, ursprünglich unter Verwendung kleiner, längst erschöpfter einheimischer Vorkommen, dann immer stärker, und jetzt so gut wie ausschließlich unter Verwendung der nur 70 km entfernt geförderten französischen Minette Erze. Frankreich muß ständig etwa ein Drittel seines Kohlenbedarfes einführen und verkauft regelmäßig einen nahezu ebenso hohen Anteil seiner Erzförderung an das Ausland. Es entspricht also durchaus dem natürlichen Standortbedingungen, wenn das Saargebiet Kohle nach Frankreich verkauft und Erze von dort bezieht. Auch stellt das benachbarte landwirtschaftliche Lothringen für die Versorgung der Saarbevölkerung mit Nahrungsmitteln einen günstig gelegenen Liefermarkt dar.

Weser tlich schwieriger und verwickelter liegea aber die Absatzmöglichkeiten. Abgesehen von den Kriegs- und Nachkriegszeiten ist nach den Erfahrungen der Wehwirtschaft das "Kaufen" leichter als das "Verkaufen", und so hat der Bewohner des Saargebietes, sofern er überhaupt an die ¥irtschaftliche Seite seiner politischen Zukunft denkt, die unabsehbaren Absatzmöglichkeiten des mächtig vorwärtsdrängenden deutschen Mutterlandes vor Augen, das ja gerade für den Hauptteil der saarländischen Erzeugung — Eisen und Stahlwaren von großer Mannigfaltigkeit und hoher Güte — die denkbar besten Aussichten bietjjl Infolgedessen hat sich auch der Handelsverkehr des Saargebietes ganz überwiegend dem Osten und Norden zugewandt, soweit nidit politische Zwangsverhältnisse eine künstliche Umlenkung vorschrieben. Vor dem Kriege (1938) versandte das Saargebiet in einem Jahr 10 6 Mifl t Güter verschiedener Art mit der Eisenbahn, davon nicht weniger als 8 4 Mill t, also vier Fünftel, nach Deutschland. Der gleichzeitige Versand auf der Wasserstraße, der überwiegend ins Ausknd, also nach Frankreich gerichtet war, blieb mit 360 000 t demgegenüber ganz belanglos. Von dem wirt