Von Harald Laeuen

Ein so nüchterner Politiker wie Stalin leistet sich selten Ausflüge in die griechische Mythologie. Es muß eine besondere Sorge gewesen sein, die ihn vor Jahren einmal dazu veranlaßte, an das Schicksal des Antäus zu erinnern, der aus der Berührung mit der Erde, seiner Mutter, sich stets in seiner Kraft wunderbar erneuerte, bis Herakles den Riesen von der Erde losriß, ihn in die Luft hielt und erstickte. Die Nutzanwendung: In dem Kontakt mit dem Volke liegt die Stärke und Unbesiegbarkeit der Partei.

Das steht auch wörtlich in dem Entwurf des neuen Parteistatuts, das der zum 5. Oktober einberufene Parteikongreß beschließen soll. Allerdings, nach diesem Entwurf ist die Partei eine hierarchisch gegliederte Körperschaft mit unbeschränkter Befehlsgewalt der Zentralstellen. Die sogenannte innerparteiliche Demokratie beschränkt sich auf die Diskussion von „Mängeln“. Allgemeine Erörterungen sind den lokalen Organisationen nur unter Bedingungen gestattet, die praktisch jede Erörterung unmöglich machen. Die Fristen für die periodische Einberufung der verschiedenen Parteiinstitutionen bis hinauf zum Zentralkomitee und zum Allunions-Parteitag sind im Vergleich zum Statut von 1939 verlängert. Dies zeigt, daß auf gemeinsame Beratung noch weniger Wert gelegt wird als früher. Dabei ist es sicher, daß man die Termine nicht einmal halten wird.

Es ist schwer, sich vorzustellen, in welchem Maße das Millionenheer der Funktionäre die soziale Struktur in der Sowjetunion verändert hat. Boris Meißner (Rußland im Umbruch, Verlag für Geschichte und Politik) hat dies gründlich untersucht: Die Schicht der neuen Intelligenz, die bereits ein Fünftel der gesamten Bevölkerung umfaßt, treffend „Apparatisten“ genannt, bildet heute in der Partei und im Komsomol die Mehrheit. Sie stellt eine Masse von Halbgebildeten dar, die bewußt in spezialistischer Enge gezüchtet wird. Von ihr stammt das Hauptkontingent der Hochschuljugend, sie besetzt alle maßgeblichen Posten in Staat, Partei, Wirtschaft und Wehrmacht und steigert ständig ihren Anteil am Volkseinkommen. Geistig begnügt sie sich mit einem vulgären Zweckrealismus, der den Glauben an die alleinseligmachende marxistische Theorie ersetzt hat. Die Stalinsche Formulierung von der „Revolution von Oben“ trägt dieser Umkehr der Anschauungen Rechnung, nur daß die Apparatisten eine Erhöhung der Tourenzahl bei der Maschine mit Revolution verwechseln. Sie sind eine durch Privilegien und eine Unzahl von Rängen von der Masse des Volkes streng geschiedene Kaste.

Dem zunehmenden Gewicht der Funktionäre trug schon das Parteistatut von 1939 Rechnung, indem es neben den Arbeitern und Bauern die Intelligenz als gleichberechtigt aufnahm. Seitdem kennen die Losungen zur Oktoberrevolution einen Dreiklang, der auch in dem neuen Statut ertönt. Tatsächlich ist die Funktionärsklasse in der Übermacht, die auf Tagungen der Sowjets und der Partei nur durch statistische Kunststücke verschleiert wird. Eine doppelseitige Abhängigkeit ist entstanden: Stalin und seine Mitarbeiter beherrschen den Apparat, aber der Apparat beherrscht die Parteiführung, die ihn in Gang halten muß.

Seinem Wesen nach war das Politbüro in der heutigen Partei beinahe ein Anachronismus. Bei aller Anerkennung der Autorität Stalins bildete dieses Dutzend Männer doch noch so etwas wie ein Kollegium, in dem verschiedene Strömungen sich paralysierten. Sein Ersatz durch ein Präsidium bedeutet, daß die Kollegialverfassung an der obersten Spitze auch nicht mehr in bescheidenen Grenzen zu behaupten ist. Der Widerstreit zwischen den verschiedene Sektoren des öffentlichen Lebens repräsentierenden Mitgliedern des Politbüros, ihre politischen und persönlichen Animositäten waren für Stalin offenbar nicht anders lösbar als durch eine Abschaffung der für die kommunistische Begriffswelt schon geheiligten Institution. In dem neuen Direktorium wird eine einzige Gruppe den Ausschlag geben. Da Malenkow und Chruschtschew die entscheidenden Referate auf dem Parteitag halten, dürfte kein Zweifel mehr darüber bestehen, um welche Gruppe es sich handelt.

Der Gegensatz Väter und Söhne hat in Rußland die Revolution überdauert; in der kommunistischen Partei erhält er eine eigene Zuspitzung. Die alte Generation der Stalin, Molotow und Woroschilow war von dem Glauben besessen, daß die Welt durch gewaltsame Veränderung besser gemacht werden könne. Ihr großes Erlebnis ist die Revolution. Die Partei ist ihnen der Sauerteig des Volkes, sie hat das gesamte öffentliche Leben zu durchdringen. Heute müssen die Alten daran denken, durch eine mittlere Generation ersetzt zu werden, deren erster Repräsentant Georgij Malenkow ist. Das Erlebnis dieser Generation ist der Aufbau des Apparates. Die Theorie ist für sie nur noch Mittel zum Zweck, sie hat sie schon nicht mehr gründlich studiert. Sie denkt in Organisation und Planzahlen, in denen für sie die Lösung aller Lebensrätsel enthalten ist. Malenkow ist ein ungeistiger Typ, der sich ausgezeichnet auf die Technik des Regierens versteht, die er im Privatsekretariat Stalins gelernt hat. Dieser kalte Rechner besitzt die ganze Seelenlosigkeit und Volksverachtung des Apparatmenschen. Tritt er die Nachfolge Stalins an, hat die Funktionärklasse ihren größten Sieg errungen.