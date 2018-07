Wie immer in Perioden der Aufwärtsentwicklung, so schenkte man auch in der abgelaufenen Börsenwoche jenen Nachrichten verstärkte Aufmerksamkeit, die geeignet sind,die gegenwärtige freundlicheundoptimistische Tendenzzuunterstreichen. Diesmal hatte man gleich eine Serie solcher Meldungen zur Hand: Diskontsenkung, stabile Besdiäiügtmgsziffern, langsame Überwindung der Absatzflaute, neue Umstellungsnachrichten bei den Montangesellschaften und zuletzt die endgültige Neufestsetzung der Großbankkapitalien. Mit Befriedigung nahm man überdies von der allerdings noch unbestätigten Meldung über die in Aussicht genommene Ausweitung des Kapitalmarktfbrderungsgesetzes auch auf die Aktien Kenntnis, Die Doppelbesteuerung der Aktien und der Dividendenstop stehen einer freieren Entfaltung des Kapitalmarktes entscheidend im Wege, und ihre bisherige NichtbeseUiguiig durch die Bundesregierung wird in den Börsensälen anhaltend kritisiert. Nach Abschluß des Londoner Schuldenabkommens, das natürlich nicht ganz ohne Bedenken aufgenommen wurde, hat sich das Interesse des Auslandes für deutsche " Werte erwartungsgemäß wieder belebt. So erfuhren die Bemühungen des Berulshandels um eine Wiedererweckung des Geschäfts auch von dieser Seite her eine willkommene Unterstützung. Die Banken melden die Rückkehr eines Teils des Publikums an die Börsenschalter, soweit nicht vorgezogen wurde, bereits von den Ferienplätzen aus Kauforders zu erteilen.

Wenn man von gelegentlichen Realisationen des Berufshandels absieht, der seit langer Zeit endlich wieder Gelegenheit hatte, Gewinne mitzunehmen, hat sich das Karsniveau stetig gehoben. Dabei wurden auch bisher vernachlässigte Gruppen erfaßt. Von den Montanwertea waren Rhein. Stahlwerke und Ilseder Hütte bevorzugt. Bei der Ilseder Hütte wird die Umstellung etwas günstiger lusiaUen, als es bisher (1:15) vorgesehen war. Die Düsseldorfer Börse, die zusammen mit Frankfurt an manchen Tegen tonangebend war, meldete für die Constantin Kuxe einen weiteren Kursansüeg von 2000 DM über letzter Basis, Bei den I G Farben haben die Tauschoprationen gegen Mont anwerte völlig aufgehört. IG Farben überschritten wieder die Pari Grenze und schlössen am vergangenen Wochenende zu. 104 v, H. Elektr ow erte wurden favorisiert. Siemens St zogen um 10 und AEG um 2Va Punkte an. Bei den Kaliwerten, wirkte sich, die verbesserte Absatzlage befruchtend aus. Auch hier kam es zu Kursverbesserungen. Vernachlässigt blieben dagsgen die Zement Aktien, obwohl die Gesellschaften üter einen befriedigenden Geschäftsgang berichten, über diesei WiderSpruch vermochte selbst die Börse in Hannover, an der ein erheblicher Prozentsatz dieser Werte zu Hause ist keine befriedigende Erklärung abzugeben. Am Textilmarkt ist die Lage noch uneinheitlich. Während für eine Anzahl Aktien eine leichte Besserung unverkennbar ist ( Bremer Wolle plus 10 Punkte), waren andere Papiere noch rückläufig ( München meldet für Erlanger Baumwolle einen Verlust von 10 Punkten). Phrix Inh gaben wiederum 3 Punkte nach — In Großbanken war das Geschäft nach Bekanntgabe der endgültigen Umstellung zeitweise recht lebhaft. Da hier eine vorsichtige Fixierung der Aktienkapitalien vorliegen dürfte und besonderer Wert auf die Bildung hoher Reserven gelegt worden ist, kann eine günstige Entwicklung erwartet werden — Am Rentenmarkt ergaben sich mit Ausnahme der Harpener Bonds keine Veränderungen. Die Bonds litten unter dem Fehlen jeglicher Kurspflege, so daß sie erheblichen Schwankungen ausgesetzt waren ( US — 105 — 110 v. H)ndt.