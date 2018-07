Jury freie Kunstausstellung Berlin 1952

Innerhalb des ausgedehnten Komplexes der Messehallen am Funkturm, in deren einer zur Zeit des Katholikentages die sehr bemerkenswerte Schau liturgischen Gerätes gezeigt wird, hat sich benachbart in einer riesigen Doppelhalle nebenan etwas durchaus anderes begeben. Hier ist eine wahre Heerschau der Berliner Künstlerschaft eingezogen, jung und alt, gut und schlecht, „avantgardistisch“ und akademisch, jeder auf seine eigene Verantwortung mit im Durchschnitt drei, auch wohl nur einer oder zwei seiner Arbeiten. Das ergab, laut Katalog, die stattliche Zahl von 1752 ausgestellten Stücken, was zunächst erschreckend anmutet. Der Augenschein lehrt, daß auch diese ungeheure Masse von Kunstgut zu bewältigen ist, nämlich dann, wenn man sie nach gewissen Gesichtspunkten ordnet. Das ist hervorragend gelungen, und so darf man der Ausstellungsleitung (dem Berufsverband bildender Künstler Berlins), sodann der siebenköpfigen Hängekommission und nicht zuletzt dem Veranstalter, dem Senator für Volksbildung, vorbehaltlos danken für Wagemut, Eifer und glückliche Durchführung.

Die sehr großen, hellen, luftigen, sachlich klaren Räume der Eisenbetonhallen sind in geringer Höhe durch mannigfache Scherwände unterteilt, so daß man nie den Gesamtüberblick verliert und doch in den einzelnen Zimmerkojen oder gangartigen Abteilungen den ausgestellten Kunstwerken nahe genug gegenübertritt und sie ruhig betrachten kann. Meist gewahrt man an einer Wand eine zusammengehörige Dreiergruppe ein und desselben Künstlers, so daß man dessen Eigenart schnell inne wird, zumal einigermaßen Verwandtes neben Verwandtem hängt. Dadurch bieten sich die Hauptrichtungen in der Kunst unserer Zeit jeweils in ziemlich zusammengeschlossener Breite dar, die äußersten Extreme, sagen wir hie abstrakt, dort realistisch, blieben einander fern, und noch das Abstruseste wird durch Ähnliches gehalten und eher verständlich.

Was auf diese Weise mutig angepackt und gestaltet wurde, ist nichts anderes als das unser Jahrhundert beherrschende Problem der Masse. Gelingt es, sie zu lenken und zu sich selbst zu führen oder nicht? Es war die unselige Losung der letzt verwichenen Kunstdiktatur, die befahl: Die Kunst dem Volke (nicht etwa: auch dem Volke seine Kunst), eine Losung, die in den fünf oder sieben letzten Jahren das strikte Gegenteil zur Folge hatte und die Meinung aufbrachte, Kunst sei nur für ganz wenige Auserwählte da. Eine Hochzüchtung war die Folge, an sich großartig und internationalen Ranges. Sollten aber die vielen anderen verkümmern und untergehen, die Auchmaler, die Kunstmaler, die Sonntagsmaler, die Wald- und Wiesenmaler? Wer gibt das Recht zur Verdammung? Dürfen nicht auch sie einmal alle an die Öffentlichkeit treten, um breitere Käuferschichten zu finden, sich nicht wenigstens einmal im Jahre der Kritik stellen, damit jedermann sein Urteil schärft?

Das ist das Problem, das nicht erst heute sich zeigt. Schon vor dem ersten Weltkriege hat man in der Berliner Künstlerschaft ähnlich empfunden, und trotz der Bedenken, daß eine Kunstausstellung ohne Einschaltung einer auslesenden Jury zu einer Großansammlung von Kitsch führen könnte, wurde 1911 erstmals der Versuch unternommen und in der Folge die Juryfreie Kunstschau durch Jahrzehnte beibehalten. Die Erfolge in der Öffentlichkeit bewiesen, daß sie als Ergänzung der großen jurierten Ausstellungen sehr wohl möglich, ja eine Notwendigkeit war. Denn in ihnen traten viele Begabungen erstmalig ans Licht, gerade in der Zeit des noch jungen Expressionismus und anderer Kunstrichtungen, die sich noch nicht durchgesetzt hatten. Die Juryfreie war so gut wie eine Kampfgruppe.

Und heute? Die extremsten Richtungen haben den Sieg an ihre Fahnen geheftet. Soll das Pendel zurückschwingen zum Konventionellen hin? Es sieht einstweilen nicht danach aus. Die freieren Kräfte beherrschen auch hier das Feld, wenigstens was Rang und künstlerischen Wert betrifft, ja sind sogar in hellen Haufen angetreten. Allem Anschein nach steht die Jugend weithin im Banne der dominierenden modernen Bestrebungen, und daß die Gestrigen und Vorgestrigen sich zeigen und wie sie es tun, ist mehr rührend als ärgerlich. Gerade sie, trotz ihres oft grausigen malerischen Unvermögens, beweisen, daß in tiefen Schichten des Volkes ein ursprünglicher Trieb zur Gestaltung vorhanden sein muß, der weit entfernt ist von dem gelenkten sozialistischen Realismus östlicher Ideologie.

Sicherlich wird eine solche Schau mancherlei Anregungen vermitteln, und man möchte hoffen, daß sie vor allem die Beteiligten zur Selbstkritik erzieht. Es wäre ein unschätzbarer Gewinn für die Berliner Künstlerschaft, ein Gewinn auch für das gesamtdeutsche Bewußtsein von den Möglichkeiten heutiger, lebendiger Kunst. Corv.