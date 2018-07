Ganz folgerichtig und gemäß den klassischen Regeln, wie sie für die Verfahrensweise der Zentralnotenbank entwickelt worden sind, hat der Zentralbankrat den Diskont nochmals, diesmal um 1/2 v. H., gesenkt. Nach der letzten Ermäßigung, die (von 6 auf 5 v. H.) kurz vor dem Mai-Ultimo, in der Woche vor Pfingsten also, beschlossen worden war, gab es nur wenige Kommentatoren, die jene Maßnahme auch unter konjunkturpolitischem Aspekt betrachteten. Mit „aktiver Konjunkturpolitik“, so hieß es damals landauf und landab, habe dieser Beschluß „natürlich“ nichts zu tun; er sei rein bankpolitisch bedingt... Wir, die wir damals (mit dem Aufsatz „Aus Anlaß einer Diskontsenkung“) entschieden auf die konjunkturpolitische Seite der Angelegenheit verwiesen hatten, können nun mit einiger Genugtuung registrieren, daß in den Kommentaren zu dem jüngsten Kieler Beschluß des Zentralbankrats ausführlich von den konjunkturpolitischen Konsequenzen der diesmaligen Kreditverbilligung und -erleichterung die Rede ist und daß hier und da sogar auch ganz unbefangen bei der Erörterung der Motive gefragt wird: ob neben den („im engeren Sinne“) bankpolitischen Gesichtspunkten nicht doch vielleicht auch solche konjunkturpolitischer Art mitgesprochen hätten... Das kann immerhin als ein Plus gelten – wenn auch rede eine „saubere begriffliche Trennung“ des einen vom anderen als unrealistisch und gekünstelt gelten darf: in Wirklichkeit handelt es sich ja doch nur um verschiedene Aspekte ein und desselben komplexen Tatbestandes.

Dies vorausgeschickt, bleibt über die bankpolitische Seite der Angelegenheit kaum noch viel zu sagen. Es ist einfach „gegeben“, daß die Zentralbank versucht, durch Kreditverbilligung wieder stärker „in den Markt zu kommen“, oder, anders gesagt, „den Markt wieder in die Bank zu zwingen“, nachdem sie bei einer zunehmends flüssiger gewordenen Geldsituation immer weniger zur Refinanzierung in Anspruch genommen worden war. Der Entschluß, jetzt den Kredit zu verbilligen und zu erleichtern, bleibt auch dann richtig und „zeitgemäß“, wenn es sich (was ja gar nicht unwahrscheinlich ist) herausstellen sollte, daß im Herbst – mit der Erntefinanzierung, mit verstärkten Einfuhren und mit dem Nachlassen des (in den letzten Monaten die Daten der Handelsbilanz ständig erheblich übertreffenden) Devisenzuwachses – die Tendenz am Geldmarkt wieder umschlägt, also die Verflüssigung aufhört. Das kann wohl so sein, muß aber keineswegs bereits in Kürze so werden. Man sollte deshalb den Übergang zu einer „wendigeren“ Politik der Zentralbank begrüßen, in Gottes Namen auch eine leichte Korrektur der Sollzinsen in Kauf nehmen, und im übrigen nicht darüber lamentieren, daß nun durch kurzfristige Änderungen „unnütz Unruhe ins Zinsgefüge gebracht werde“.

Richtig erscheint uns der Hinweis, daß einer Überliquidität durch Diskontsenkung und Abbau der Mindestreservesätze nicht beizukommen ist und daß sie nur durch Anwendung der „klassischen“ Offenmarktpolitik zu beseitigen wäre: derart, daß die Zentralbank (aus ihrem Portefeuille Effekten, speziell Rentenwerte) abgibt und so flüssige Mittel hereinnimmt, also „aufsaugt“.

Aber leider fehlt dazu ja die Voraussetzung: es gibt keine Festverzinslichen mit marktgerechten Zinssätzen und marktgerechten Kursen, und deshalb auch keine Manövriermasse für die Offenmarktpolitik, es gibt keinen „echten“ Kapitalmarkt! Die Notwendigkeit, ihn zu schaffen, tritt hier, bei Anlaß der letzten Diskontsenkung, wieder einmal ganz deutlich hervor. Quosque tandem...! Herr Erhard mag es als wenig schön empfinden, daß er hier wie Catilina apostrophiert wird – aber nachdem die Zuständigkeit für „Geld und Kredit“ in sein Ressort übergegangen ist, muß er sich’s ja wohl schon gefallen lassen ...

Im Zusammenhang mit den Kieler Beschlüssen ist die Debatte darüber, ob und inwieweit restriktive Maßnahmen jetzt noch berechtigt seien, wieder in Gang gekommen. Herr Bernard, der Präsident des Zentralbankrates, hat selber das Stichwort dazu gegeben, als er sagte, die kreditpolitische Situation rechtfertige keinen besonderen restriktiven Druck mehr. Nun ist ein Streit um terminologische Finessen ja immer eine mißliche Sache – trotzdem aber erscheint die Frage berechtigt: ob die bisher bestehenden und die noch heute gültigen kreditbegrenzenden Maßnahmen – in Form der Mindestreservesätze (quantitativ) und in Gestalt qualitativer Anforderungen an das eingereichte Wechsel- und Akzeptmaterial – überhaupt noch unter den Begriff „Restriktion“ fallen, d. h. also, ob sie darauf abgestellt sind, eine Kreditausdehnung zu unterbinden und abzuschnüren. Denn das heißt doch: restringieren.

Es verrät wenig Einsicht, wenn in der öffentlichen Erörterung (und im privaten Gespräch) noch immer die Vorstellung anklingt, als ob sich im Grunde seit dem März 1951 nichts geändert hätte: als ob die damalige Politik des „Herabschraubens“ der Kreditsummen, der mengenmäßigen Begrenzung und „Kontingentierung“ noch immer in Kraft sei... Was damals notwendig war und seinen Zweck ja auch wohl erreicht hat, gehört einer längst abgeschlossenen Phase der Kreditpolitik an – ja, man möchte sagen: es gehört der Historie an, es ist ein wirtschaftsgeschichtliches Faktum und Exemplum. (Wenn die britische und die französische Notenbank jetzt mit der gleichen Entschlossenheit prozedieren würden, wie sie damals die Bank deutscher Länder aufgebracht hat, so wäre viel gewonnen!) Man darf nun freilich nicht, wie es hypergescheite Kritiker (noch heute!) tun, Zweck und Mittel miteinander verwechseln: die laut Programm vorgesehene Reduktion des Kreditvolumens, das Zurückschneiden des „ordinären Umsatzkredits“ (nicht aber aller Kreditkategorien und damit des Kreditvolumens insgesamt) um eine Milliarde, war eben nicht Selbstzweck. Als unsere Position bei der EZU sich normalisiert hatte und damit der eigentliche Zweck der Restriktion erreicht war, konnten die Zügel wieder locker gelassen werden, und das hat denn auch die BdL verständlicher- und verständigerweise getan. Sie wird es sogar mit Fassung ertragen haben, daß hier Professor Gescheiteies nachher naserümpfend von einem „Scheitern“ und von einem „Mißerfolg“ der Maßnahmen in Sachen Kreditrückführung sprach.

Seit diesem „Lockerlassen der Zügel“, d. h. seit etwa Jahresfrist, erscheint es nicht mehr sinnvoll, den Begriff Restriktion auf die Kreditpolitik der BdL anzuwenden. Daß sie auf der Haltung gewisser Reserven bei ihrer Kundschaft bestand und besteht, daß deren Höhe normiert (und gelegentlich auch modifiziert) wurde, daß sie Vorsorge gegen eine Überspannung des Akzeptkredits traf und peinlichst darauf bedacht war, nur „feinste“ Wechsel hereinzunehmen – rechtfertigt das schon, hier von „Kreditabschnürung“ zu sprechen? Freilich: für den Mann am Bankschalter, der ein Ansuchen auf Kreditgewährung, -Prolongation oder -erweiterung höflich ablehnen wollte, war die Verlockung eben recht groß, dies mit den „bekannten Restriktionen“ zu begründen, anstatt mit der dubiosen Bonität des Kunden! Weil das so war, blieb der Begriff Restriktion allgemein geläufig. Und so ist es eben erklärlich und entschuldbar, daß (noch im April dieses Jahres) in aller Öffentlichkeit behauptet werden konnte: die (für die Bauwirtschaft) „von der BdL festsetzte Kreditlinie“ sei zu niedrig und die Landeszentralbank (gemeint war die Düsseldorfer) sei „der Feind Nr. 1 des Wohnungsbaus“. Aber es gab gar keine „Kreditlinie“ mehr damals, weder für die Bauwirtschaft noch für andere Branchen (es gab und gibt lediglich beim Kapitalkredit die Einrichtung der „Negativlisten“, die einen scheußlichen Anarchronismus in unserer Marktwirtschaft bedeutet); das ganze Geschrei wer die „Kreditlinie“ beruhte eben auf einem Mißverständnis, und in Wirklichkeit paßten den Baufirmen die Konditionen nicht – man kann es auch andersherum sagen: die Kreditkondtionen der Banken paßten (oder passen) nicht in den Bedürfnissen der Baufirmen, die – für die Zwischenfinanzierung – eben nicht mit Dreimonatsgeld zurechtkommen. Georg Kessel