Wenn Menschen zweisprachig werden ...

Dies sind die Etappen des neuesten französischen Versuchs, die Saar an Frankreich zu bringen: Begonnen wurde mit der wirtschaftlichen Abtrennung der Saar von Deutschland (1946); es folgte bald die Kulturoffensive, eingeleitet durch französische Nationalisten, die befahlen, daß schon im zweiten Lehrjahr der Volksschule die französische Sprache gelehrt werden sollte; schließlich kam es zur Gründung der sogenannten „europäischen“ Universität des Saarlandes. Dazwischen überschwemmten französische Theatergruppen das kleine Land; die „Saarbrücker Zeitung“ wurde zum Sprachrohr des Hohen Kommissars Grandval; Pariser Blätter, französische Illustrierte und Magazine überschwemmten die Kioske. Und immer wieder stieß man auf primitive Propagandaschriften mit der Losung: „Weg von Deutschland.“ Die „Vergehen“ Preußens an der Saar wurden aufgezählt, jegliche positive deutsche Leistung wurde geleugnet. Und wir Saarländer – was sollten wir tun?

Zuerst schien es noch harmlos, als wir hörten, wir sollten „zweisprachig“ werden. Der damalige Direktor für das Unterrichtswesen in der Verwaltungskommission des Saarlandes und spätere erste Minister für Kultur, Unterricht und Schulwesen, Dr. Emil Straus, der zum sogenannten Nizzaer Freundeskreis des Hohen Kommissars Grandval zählt und vollständig den Franzosen hörig ist – er war es, der von geistigen Idealen sprach bei seinem Bestreben, aus dem Saargebiet ein zweisprachiges Land zu machen und schon den Vclksschülern französisches Gedankengut nahe zu bringen. Aber die Lehrerschaft erlebte, statt neuer Ideale, neue Unzuträglichkeiten, als aus Lothringen französische Lehrer hergeholt wurden, die als „Kreisinspekteure“ für die Einführung des französischen Unterrichts verantwortlich waren. Sie hatten die saarländischen Lehrer, denen die Erteilung des Unterrichtes in französischer Sprache gegen ihren Willen befohlen wurden, zu beaufsichtigen. Weigerten sich die Lehrer, so wurde die Entlassung aus dem Schuldienst verfügt. Diesen französischen Kreisinspekteuren wurden ehrgeizige und aufstiegshungrige saarländische Lehrer, meist nicht die besten Pädagogen, zur Seite gestellt, die nun ihre früheren Kollegen mehr schikanierten und bespitzelten als die Franzosen selbst. Inspekteur für den gesamten französischen Unterricht war bis vor kurzem der Saarbrücker Studienrat Heinrich Kuhn, ein politisch sehr anpassungsfähiger Mann. Tausende von Franken wurden fürKurse zur Weiterbildung der Lehrer in der französischen Sprache ausgegeben; Gemeinschaftsreisen der Erzieher nach Frankreich wurden organisiert, Ferienlager fanden statt, „Prämien“ – vor allem in Form von Beförderungen – wurden ausgesprochen. Dies alles mit dem Ziel, Französisch zur zweiten Landessprache zu erheben.

Was für die 680 Volksschulen mit ihren 130 000 Schülern galt, das galt in verstärktem Maße in den 23 Höheren Schulen, in den drei Lehrerseminaren, in den zwei Mittel- und den 13 Gewerbeschulen, den zwölf kaufmännischen und den 60 Bergbauberufsschulen.

Wer hätte an sich etwas einzuwenden gegen französische Sprache und Kultur? Niemand! Aber Kulturbereicherung zur politischen Verarmung? Zunächst war der Erfolg der zusätzlichen Belastung der Volksschüler mit diesem obligatorischen Sprachunterricht, der nur aus kulturpolitischen Gründen erfolgte, rein negativ. Die Kinder bezahlten die mit Mühe erarbeiteten geringen Kenntnisse in der französischen Sprache mit dem Verzicht auf eine vollwertige Ausbildung in ihrer Muttersprache. Gegen diese Verwelschungsmaßnahmen protestierten schließlich die verantwortungsbewußten Lehrer, und es protestierten weite Kreise der saarländischen Bevölkerung, obwohl das Informationsamt der saarländischen Regierung in einer neueren Bildbroschüre („Worüber niemand spricht“) sich bemüht, diese Maßnahme als eine Bereicherung der Schulbildung darzustellen. Für die jungen Besucher einer Höheren Schule wurde außerdem das rein französische Marschall-Ney-Lyzeum in Saarbrücken gegründet, das zur Zeit von rund 650 Schülern besucht wird, deren Eltern, soweit es sich um Saarländer handelt, hauptsächlich den Saarbrücker und Saarlouiser Bürgerschichten angehören. Hier sind Unterrichtssprache und Lehrplan Französisch.

Die Universität des Saarlandes, die sich seit November 1950 „europäische“ Universität nennt, ist eine rein französische Zweckgründung und eigentlich nichts als eine Dependance der Universität Nancy, wie dies auch eindeutig in denEröffnungsreden zum Ausdruckgebracht wurde. Nicht umsonst wurde die Universität von Männern gegründet, die in aller Offenheit die „Entpreußung“ und „Eindeutschung“ der Saarbevölkerung als ihre Aufgabe und ihr Ziel bezeichnet haben.

Die jungen Saarländer sollen also nicht mehr auf deutschen Hochschulen ihre Ausbildung erhalten, sondern „im eigenen Lande“. Wie „schön“ für die jungen Akademiker, daß sie nicht mehr „von Preußen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, wenn sie Ingenieur oder Forscher, Jurist oder Arzt werden wollten“. So formulierte Monsieur Angelloz und sprach: „Im Lande selbst soll die Elite geschaffen werden, die ihre saarländische Eigenart bewahrt!“

Die Universitätsverfassung ist dem französischen Vorbild nachgeahmt und so konstruiert, daß der französische Einfluß auf allen Gebieten gewahrt bleibt. Die Universität wird repräsentiert und geführt durch den französischen Rektor, Professor Angelloz aus Caen, dessen gesetzliche Stellung so souverän ist wie die keines anderen Rektors an einer westeuropäischen Hochschule. Er ist nicht nur der gesetzliche Vertreter der Universität, sondern gleichzeitig Dienstvorgesetzter aller Mitglieder .. des Lehrkörpers, aber auch aller Angestellten. Er leitet die Universität in Verbindung mit dem Verwaltungsrat der Universität. Er ist von Amts wegen Vorsitzender des Universitätsrates. Er führt den Vorsitz in der Immatrikulationskommission und im Diziplinar-Rat. Er ist ferner Vorsitzender aller sozialen Einrichtungen der Universität. Auch bei den Dozenten-Berufungen, die ein sehrtrübes Kapitel in der kurzen Geschichte der Saarbrücker Universität bilden, hat er die letzte Entscheidung; dies gilt auch für Beförderungen, Ernennungen und Entlassungen.