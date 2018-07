Ins liebliche Tal der Oos, unweit von BadenBaden, hat der Internationale Club alle seine Freunde von nah und fern erneut nach Iffezheim gerufen. In welch großem Ansehen die Rennen der Internationalen Woche von Baden Baden stehen, kann man daraus ersehen, daß neben den bekanntesten deutschen RennstäMen bedeutende französische, italienische, schweizerische und österreichische Turfleute ihre Pferde ins Badener Land entsandt haben.

In den mehr als neunzig Jahren ihres Bestehens hat die Iffezheimer Rennbahn "manche und manches" erlebt. Wer einen Namen in der großen internationalen Gesellschaft hatte, fand sich Jahr für Jahr im August in der alten Kurstadt ein, von der die Franzosen einst sagten, daß sie für den Sommer die Hauptstadt Europas sei, während im Winter dieser Ruhm ihrem Paris gebühre.

In Iffezheim war es, wo alle Welt um das Schicksal and den Ruhm der nie übertroffenen Wunderstute "Kincsem" bangte, die in vier Jahren 54 Rennen gewann und nicht ein einziges Mal gesdikgen wurde, obwohl sie gegen die besten französischen, englischen, deutschen und österreichischen Pferde ihrer Zeit antreten mußte.