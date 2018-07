Keine Provokationen

Die in den ersten Septembertagen beginnenden alliierten Flottenmanöver im Nordatlantik, die sich über drei Wochen erstrecken sollen, werden mit der Landung von Einheiten des amerikanischen Marinekorps an der Nordspitze von Jütland und einem anschließenden Marsch nach Frederikshaven beendet werden. Ein gleichzeitig geplantes Landungsmanöver norwegischer und dänischer Einheiten auf der Ostsee-Insel Bornholm wurde auf Einspruch des englischen Kabinetts aufgegeben. In London ist man der Auffassung, daß jedes Manöver im Gebiet von Bornholm, das von den Sowjets in der letzten Phase des Krieges besetzt und an die Dänen nur unter der Bedingung zurückgegeben wurde, daß keine andere Nation sich an der Verteidigung der Insel beteiligen dürfe, eine unnötige Provokation sei und zu Gegenmaßnahmen der Sowjetunion führen könne.

Nordraumpolitik

In der Nähe von Kopenhagen wurde kürzlich ein junger Mann festgenommen und verhaftet, dem die Polizei kleinere Betrügereien nachweisen konnte. Die Vergehen des jungen Dänen waren so alltäglicher Natur, daß sie kaum in den Spalten der dänischen Zeitungen vermerkt worden wären, wenn man nicht bei seiner Festnahme einen Brief recht merkwürdigen Inhalts gefunden hätte. Dieser Brief, der den Vermerk „streng geheim“ trägt, war an Generalmajor a. D. Remer gerichtet und von Franz Skorzeny, einem Verwandten des sogenannten Mussolinibefreiers Otto Skorzeny unterzeichnet. Nach der schwedischen Zeitung „Stockholms Tidningen“ hat der ominöse Brief folgenden Wortlaut: „Als Antwort auf Ihre Anfrage vom 23. Juli nach Westerland/Sylt darf ich Ihnen hiermit erklären, daß ich mit Ihrer „Nordraumpolitik“ einverstanden bin, und ich werde meine Reise nach Stockholm so rasch wie möglich fortsetzen, um unsere Verbindungen mit den schwedischen Nationalsozialisten zu stärken, die ich zu einer Zusammenkunft gebeten habe. Es ist mir eine Freude, Ihre Grüße an meinen Vater anläßlich seines 55jährigen Geburtstages zu überbringen. Mit deutschem Gruß, Heil Hitler! gez. Franz Skorzeny“. Der junge Mann, der kürzlich von einem Besuch aus Deutschland zurückgekehrt und auch auf Westerland/Sylt gewesen war, hat sich bis jetzt geweigert, Auskunft darüber zu geben, wie er zu diesem Brief gekommen ist.

Wie eine Nation entsteht

Das Parlament Israels hat mit siebzig gegen elf Stimmen die Erhöhung der Militärdienstzeit für die Achtzehn- bis Sechsundzwanzigjährigen von 24 auf 30 Monate und der Siebenundzwanzig- bis Neuundzwanzigjährigen von 18 Monaten auf 24 Monate beschlossen. Ministerpräsident Ben Gurion erklärte hierzu: „Wir sind noch keine Nation. Andere Völker – wie zum Beispiel die Engländer – haben Jahrhunderte gebraucht, um aus heterogenen Stämmen, die keine gemeinsame Sprache und divergierende Ansichten hatten, eine Nation zu schmieden. Israel kann nicht so lange warten, und nur die Streitkräfte können das Gerüst und die treibende Kraft für eine Beschleunigung des Prozesses sein.“

Mißverstandene Mission