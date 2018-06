Hundertzweitausend waren es am Abend des zweiten Tages, und 65 000 von ihnen waren von „drüben“ gekommen, aus Pankow und Weißensee, aber auch aus Leipzig und Halle, um wenigstens schauend Anteil an dem zu haben, was am Berliner Funkturm in elf großen Hallen als „Lebensstandard der freien Welt“ zu sehen ist.