Ein Einpartei-Staat also? Nein, eine Einpartei-Regierung, so lautet die Antwort, die man in Hessen auf diese Frage erhält. Eine Einpartei-Regierung, was in einem Bundesland, obgleich die Länder in viel mehr Sachfragen „regieren“ als der Bund, weil ihnen die Verwaltung obliegt, dennoch nicht so gefährlich ist, wie das Wort anzukünden scheint.