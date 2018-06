Die Regierungen von Dänemark und den Vereinigten Staaten haben bekanntgemacht, daß ein großer moderner Flughafen, der gleichzeitig ein amerikanischer Luftstützpunkt sein wird, in Thule an der Nordwestküste des zu Dänemaik gehörenden Grönland auf 77 Grad nördlicher Breite in Betrieb genommen ist.