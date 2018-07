Von Johannes Jacobi

Düsseldorf, im Oktober

AIs dieses Stück, das sich „Bacchus“ nennt und von der Maskerade eines Winzerfestes um 1523 in einem deutschen Städtchen, nahe der Schweizer Grenze, handelt, voriges Jahr in Paris uraufgeführt wurde, gab es als Nachspiel eine Pressefehde. François Mauriac bezichtigte Jean Cocteau der Gotteslästerung, und der Autor warf seinem Kritiker Unbildung vor. Als Cocteau im Januar dieses Jahres durch Deutschland reiste und auch in Düsseldorf empfangen wurde, war Gustaf Gründgens abwesend. Ihm vor allem hatte Cocteau, das Enfant terrible der französischen Geistigkeit, gern seinen „Bacchus“ für die deutsche Premiere überantwortet. Jetzt fand sie statt – in Düsseldorf, bei, mit und unter Gründgens. Er galt den Kundigen schon immer als ein Barometer.

Tragikomödie ist der „Bacchus“ in einem Hebbelschen Sinne. Danach ist es tragikomisch, wenn ein Mann mit vernünftigen Ideen von einem Sumpf verschluckt wird. Tragisch dagegen wäre es, wenn er zwar unterginge, aber mit seinem Untergang den Zeiger der Weltuhr um eine Entwicklungsphase weiterrückte. Hans, der scheinbare Dorfidiot, der sich durch gespielten Wahnsinn vor dem Leben schützt, bis er zum Herrscher über Leben und Tod während einer einzigen Karnevalswoche gewählt wird, er rückt nichts weiter. Er deklamiert nur. Aber das mit Bravour. Gegen Kirche und Staat, gegen Parteien, Zünfte, Ordnung und Sicherheit stellt er die individuelle Proklamation der ungeteilten Schönheit des Lebens, jenseits von Gut und Böse. Gegen eine Hierarchie ruft er das Ich auf, vertraut dem Chaos, daß es eine neue Ordnung gebäre, und ist in seiner hinreißenden Schwärmerei ein lebender Protest gegen alles, was fest, ordentlich, sicher und vernünftig ist. Die dialektischen Spannungsbögen dieser Eruptionen sind ein Glanzstück des dreiundsechzigjährigen Jünglings Cocteau. Aber sie sind kein Rezept und haben erklärtermaßen keine Tendenz.

Gegen Hans, den erwählten Bacchus, stellt Cocteau einen Kardinal. Er ist keine kirchliche Klischeefigur, eher ein Weiser, der vieles versteht und aufrichtig mit dem Schwärmer leidet. Aber er findet kein Programm in dessen Deklarationen und verteidigt deshalb die überlieferte Ordnung. Vor der Wut des aus einem Taumel ernüchterten Volkes würde der Kardinal den Jungen gern schützen und zugleich der Kirche einen Theologen gewinnen, in dem das Urchristentum noch einmal aufgebrochen ist. Kardinal Zampi scheitert jedoch ebenso wie Hans, der Bacchus. Der Pfeil eines ideologischen Anhängers erlöst den Revolutionär, als dieser zwischen Scheiterhaufen und Klosterzelle steht. Das ist der Hebbelsche „Sumpf“, der den Tragöden um seinen beispielhaften Untergang bringt. Cocteau nennt diese Wendung zum (poetisch gesprochen) „Komischen“ die „harte Güte“ des-Lebens. Es liegt eine fröhliche Ironie über dem Stück, das „nichts anderes zeigen will als die heillose Einsamkeit einer Jugend, die sich in sich selbst verrennt und die Richtlinien, gleichviel welcher Politik, um nichts in der Welt akzeptiert“. Was dann? Jede Person dieses Stücks ist „gut“, hat von ihrem Standpunkt aus recht. „Für gewöhnlich suchen wir das dramatische Element in den Spielregeln des Bösen“, meint Cocteau. Deshalb will er „endlich Gott wieder mit der Intelligenz begaben“. Wenn aber alle recht haben, dann bleibt dem Zuschauer nichts anderes übrig, als nach dem Blick in den Spiegel sich zu entscheiden. Wofür – darauf nimmt der Autor keinen Einfluß. Daß er selber dichtend fragte, ein Spiel hoher Gedanken aufzischen ließ, die Träger dieses Spiels aber entweder verschluckt werden läßt oder ironisiert, das ist genug für einen, der kein Nihilist, sondern ein Experimentator ist, dem die Frage mehr als die Antwort gilt, und der das Theater als Aufruf benutzt, wesentlich zu werden.

Der „Bacchus“ ist also eigentlich gar kein Wagnis. Indessen, ein Geist vom Range Cocteaus ist kein handfester Dramatiker, eher ein Spieler, der Ärgernis als Anregung erregen möchte. Seine lockere poetische Methode verführt einen Teil des Publikums, über blasphemisch klingende Aperçus schadenfroh zu lachen. Die anderen ärgern sich über einen Joculator, über einen Spielmann, der mit sakrosankten Begriffen jongliert. Eine dichterisch zwingende Form hat das Stück nicht. Glücklicherweise trägt es keine Thesen vor. Aber es zwingt zum Denken. Das ist gut, aber unbequem.

In der Düsseldorfer Aufführung spürte man die Schwefelflämmchen scheinbarer Ketzerei. Sie brachten Gründgens den großen Premierenerfolg, der schon in der Pause entschieden war. Daß die „Lacher“ nicht auf dem geistigen Niveau des anwesenden Autors standen, daran war allerdings kein Zweifel möglich. Der Regisseur Gründgens stand auf der anderen Seite. Er inszenierte das Stück vom Kardinal her, den er selbst spielte. So durfte nach dieser Aufführung auch der konservativste Zuschauer Beifall spenden. Vom Stück her war das ein Mißverständnis, für das Theater jedoch ein Erfolgsfaktor. Der Preis, den Gründgens für diese nach allen Seiten verbindliche Interpretation zahlte, war die darstellerische Isolierung der zentralen Bacchus-Rolle (Martin Benrath). Daß der unverwechselbare Darsteller Gründgens dennoch ein echter, wenn auch geistig überlegener Partner des Bacchus wurde, das war gewiß ein Ruhmesblatt des Schauspielers. Szenisch ließ sich der Regisseur von dem bedeutenden Maler Robert Pudlich einen Raum bauen, der eher wie ein Nachtrag zu Immermanns Musterbühne denn als Interpretation Cocteaus anmutete.

Der liebenswürdige Autor war von dem runden Premierenerfolg sichtlich gerührt.