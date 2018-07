Wenn die Wähler in den Vereinigten Staaten am 4. November an die Wahlurnen treten, dann geben sie zwar einem der beiden Präsidentschaftskandidaten ihre Stimmen, aber diese Stimmenabgabe hat nur einen indirekten Einfluß auf die eigentliche Wahl des Präsidenten, der von einem Wahlkollegium gewählt wird.