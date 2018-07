Inhalt Seite 1 — Ärzteprozeß und Kassenkrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Fredericia

In Hamburg ging dieser Tage ein Strafverfahren zu Ende, in dem mehrere Ärzte und Apotheker, wegen Betrugs mit Krankenscheinen und Rezepten verurteilt wurden. Eine Ärztin und ein Apotheker erhielten je 21 Monate Gefängnis und wurden nach der Urteilsverkündung im Gerichtssaal verhaftet, zwei andere Ärzte erhielten je acht Monate und ein anderer Apotheker drei Monate Gefängnis. Die Betrügereien, die sich auf einen Zeitraum von mehreren Monaten in den Jahren 1951 und 1952 erstreckten, waren von zwei schlecht beleumundeten Personen, einem Geschwisterpaar, in Gang gebracht worden und zwar auf folgende Weise: Die Geschwister besorgten sich bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Krankenscheine auf den Namen von Personen, die entweder nicht existierten oder keiner ärztlichen Hilfe bedurften – eine moderne, wenn auch ziemlich klägliche Variante zu Gogols „Toten Seelen“. Mit den Krankenscheinen gingen die Geschwister zu den nunmehr verurteilten Ärzten, die daraufhin, ohne die Patienten zu sehen oder auch nur zu kennen, Rezepte für verschiedene teuere Arzneien ausstellten. Mit den Rezepten bezogen die Geschwister in den Apotheken nicht Arzneien, sondern leicht verkäufliche kosmetische Waren. Der Erfolg der ganzen Aktion? Die Ärzte konnten die Krankenscheine verrechnen (insgesamt soll es sich um etwa 350 Scheine gehandelt haben): die Apotheker hatten mit rund 1000 Rezepten im Durchschnittswert von 7 DM zusätzliche Umsätze in Waren mit hohen Verdienstspannen und die beiden Erfinder dieses neuen Gewerbes konnten vom Verkauf der kostenlos empfangenen Kosmetika leben, wofür sie ihrerseits zu 15 und zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt wurden. Der Schaden muß, da die Ortskrankenkasse für je einen Krankenschein 5,25 DM vergütet hat, an Arzthonorar rund 1800 DM (350 Scheine zu 5,25 DM) und an Arzneikosten etwa 7000 DM betragen haben.

Das werden die 500 000 beitragzahlenden Mitglieder der Hamburger Ortskrankenkasse um so weniger begreifen können, als das komplizierte Verfahren, mit dem die Kassen arbeiten, für den normalen Menschen gänzlich undurchsichtig ist. So viel weiß man noch gerade, daß sich das Kassenmitglied den Krankenschein, wenn es einen braucht, bei der Krankenkasse – in größeren Betrieben bei einem damit beauftragten Angestellten – selbst abholen muß. Diese Vorschrift läßt sich aber nur teilweise einhalten, weil man, wenn man krank im Bett liegt, sich den Schein nicht abholen, und weil man auch keinen Angehörigen schicken kann, wenn man zum Beispiel ein alleinstehender Junggeselle ist. Kommt nun ein Fremder, um einen Krankenschein für einen Patienten zu holen, so sollte sogleich nachgeprüft werden, ob der Patient überhaupt in der Kartothek existiert. Das geschieht aber offenbar nicht und ist bei den 29 Hamburger Krankenschein-Abgabestellen schwer möglich, weil eine Mitgliederkartei nur in der Zentrale besteht. Diese Unmöglichkeit einer sofortigen Nachprüfung wird es gewesen sein, die zu einer gewissen Nachlässigkeit in den beteiligten Ausgabestellen geführt hat, die zuließen, daß ein Fremder wiederholt sozusagen „in einem Schwung“ gleich eine ganze Serie von Krankenscheinen abholen konnte, ohne daß jemand mißtrauisch wurde. Dieser Organisationsmangel hat überhaupt erst die Betrugsserie – von der man hoffen möchte, daß sie die einzige wäre – ermöglicht. Und so wurde der Hamburger Richterspruch gegen die Betrüger zugleich eine Blamage der Ortskrankenkasse.

Etwas anderes hat diese Affäre noch gezeigt: Man wird die schuldigen Ärzte nicht entschuldigen können, aber auch in diesem Falle spielt die Tatsache eine Rolle, daß sich das Verhältnis zwischen den Kassen und den Ärzten im Laufe der letzten Jahre so sehr vergiftet hat und daß das wichtigste Element der Zusammenarbeit, nämlich das gegenseitige Vertrauen und ein daraus folgendes Treueverhältnis gar nicht mehr existiert. Daraus kann natürlich weder juristisch noch moralisch ein Recht auf Durchstechereien hergeleitet werden; psychologisch aber wird immerhin erklärlich, wie permanente Konfliktstimmungen moralische Hemmungen vermindern. So gesehen ist das Kassenproblem eine überaus ernste Frage, besonders weil die Konfliktstimmung zuletzt auch auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten zurückwirkt. Was sind die Gründe?

Der Kern der Sache liegt in der Honorierung der Ärzte durch die Kassen. Die RVO-Kassen (Pflichtkassen nach der Reichsversicherungsordnung) stellen für die Honorierung der Ärzte in jedem Vierteljahr einen Pauschalbetrag zur Verfügung. Zum Beispiel für einen bestimmten Bezirk eine Million DM. Diesen Betrag erhält die Kassenärztliche Vereinigung, der die Ärzte ihrerseits ihre Krankenscheine einschicken. Die Aufteilung des von den Kassen zur Verfügung gestellten Betrages auf die Zahl der Krankenscheine ergibt dann das Arzthonorar je Krankenschein, gleichgültig ob auf den Schein eine einmalige Konsultation oder eine komplizierte Behandlung mit zwanzig Konsultationen und Hausbesuchen erfolgte (wenn der Fall nur innerhalb von drei Monaten abgeschlossen war). Wenn also in diesem Bezirk zum Beispiel 250 000 Krankenscheine eingeliefert wurden, so bekommt der Arzt für jeden Schein 4,– DM ausbezahlt; faktisch lag in Hamburg der Durchschnitt in den letzten Jahren zwischen 3,80 DM und 4,– DM. Daraus ergibt sich, daß der Arzt desto mehr verdient, je mehr Scheine er hat, daß also die Ärzte miteinander konkurrieren. Nur –: Es ist eine besondere Art von Konkurrenz. Es liegt nämlich in der Konstruktion des Verfahrens, daß die kleinen Fälle, das heißt die – oft sogar überflüssigen – einmaligen Konsultationen die Ärzte über Gebühr in Anspruch nehmen, über Gebühr, nicht über Gebühren, Und wie kann man solche Patienten zufriedenstellen? Natürlich, indem man schnell und leichtherzig verschreibt, was der Patient haben möchte. So kommt es, daß weit mehr Patienten die Sprechstunden frequentieren, als dies dem Gesundheitszustand der Bevölkerung entspricht.

Um die Arzneikosten nicht ins Uferlose anschwellen zu lassen, haben die Kassen ein ähnliches Pauschalverfahren auch für die Bezahlung der Apotheken eingeführt. Auch für die Arzneien stellen sie einen bestimmten Betrag – sagen wir einmal: ebenfalls eine Million DM –, zur Verfügung, und an die Kassenärzte in ihrer Gesamtheit ist die Forderung gestellt, diesen Betrag nicht zu überschreiten. Wird er dennoch überschritten, dann wird der Differenzbetrag den Ärzten von ihren Honoraren abgezogen. Das geht so vor sich: Ein Arzt, der tausend Krankenscheine vorgelegt hat, muß so viel zurückzahlen, wie die Kosten der von ihm ausgestellten Rezepte die tausend Anteile überschreiten, auf die seine Patienten aus dem Pauschalbetrag Anspruch haben. In unserem konstruierten Fall würden das ebenfalls 4,– DM pro Krankenschein sein. Würde ein Arzt also Arzneien für 5000,– DM verordnet und nur tausend Krankenscheine eingeschickt haben, so würde er aus seiner Tasche 1000 DM zu bezahlen haben. Dieses System hat die merkwürdigsten Folgen. Ein Arzt, der mehrere Fälle mit hohen Arzneikosten behandelt, kann infolgedessen anderen Fällen auch nicht einmal die auf eine Krankheit statistisch entfallenden Arzneien für 4,– DM geben, um nicht bei der Verrechnungsstelle in die Kreide zu kommen. Noch schlimmer: Wenn eine Epidemie ausbricht, müssen die Ärzte weniger Arzneien verordnen als in normalen Zeiten, weil sie schon voraussehen können, daß die Aufteilung des Pauschalbetrags je Rezept wegen der stark erhöhten Zahl der Kranken einen geringeren Betrag ergeben wird.

Das Tragische daran ist, daß die Versicherungsprinzipien dabei wegfallen. Es findet nämlich nicht in Wirklichkeit der Ausgleich der Risiken bei der Krankenkasse statt, auch noch nicht einmal in einem Bezirk, sondern der einzelne Arzt selbst wird in gewissen Grenzen zum Versicherungsträger gemacht, bei dem sich die Risiken ausgleichen sollen. Ein Kassenarzt, bei dem im Monat ein paar hundert Patienten aufkreuzen, kann aber nicht damit rechnen, daß die hehren Erkenntnisse der Versicherungsmathematik, die sich auf Millionenstatistiken stützen, sich in seinem kleinen Betrieb verwirklichen. Ihm kann es passieren, daß er mit zwanzig schwereren Fällen vollauf beschäftigt ist und für sie den größten Teil des auf seine Krankenscheine den fallenden Arzneianteils verbraucht, so daß er vielleicht überhaupt nichts verdient, wenn er auch anderen Patienten noch verdient, verschreibt. auch Risikoausgleich, der von selbst nicht eintritt, muß er daher von sich aus herbeiführen. So kommt es, daß beschwerdeführenden Patienten von der Kasse erklärt wird, der Arzt könne jedes, auch das erklärt Heilmittel verschreiben, während der Arzt diese Möglichkeit nur formell, aber nicht wirklich hat, weil er haftbar gemacht werden kann, wenn der Gesamtbetrag der von ihm verordneten Arzneien die auf – seine Krankenscheine entfallende Summe überschreitet.