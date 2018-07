Das erste bayerische Porzellan entstand in der damals „Churfürstlichen Porcelain-Fabrique“ in Nymphenburg vor ungefähr 200 Jahren. Schon knapp 60 Jahre später wurde die erste Manufaktur Bayerns gegründet und zwar im Fichtelgebirge, dem äußersten Nordostwinkel des Landes. An den Flußläufen dieses Gebietes bestanden damals eine Reihe von Eisenhämmern, daneben and die Bevölkerung in der Hauptsache durch Hausweberei ihr Auskommen. Das Eingehen dieser Eisenhämmer und die aufkommende Mechanisierung des Spinn- und Webeprozesses ließen Arbeitskräfte in großen Mengen freiwerden. Als in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts dieses Gebiet durch Bahnlinien erschlossen wurde, siedelten sich entlang dieser Bahnlinien weitere Porzellanfabriken an. Sie erhielten ihre Rohstoffe aus dem direkt angrenzenden Böhmen (Gegend von Karlsbad) und ihre Brennstoffe aus den gleich-Falls inzwischen erschlossenen böhmischen Gruben. Das Zusammentreffen der rohstoffgünstigen Lage, der für den Porzellanbrand besonders geeigneten Kohlen und der Reichtum an geschickten Arbeitskräften, führten sehr bald zu einer Entwicklung, die in verhältnismäßig kurzer Zeit den überwiegenden Teil der gesamten deutschen Porzellan-Industrie hier vereinigte. Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag die bayerische Porzellan-Industrie nicht nur mengenmäßig, sondern gerade auch in der Güte ihrer Produktion an der Spitze der Porzellanherstellung Deutschlands, ja, man kann sagen der Welt.

Im Mittelpunkt des Porzellangebietes liegt die Porzellanstadt Selb, in der die großen Werke Rosenthal, Hutschenreuther, Krautheim und Heinrich entstanden waren. Diese haben nicht nur in der Herstellung von Gebrauchs-Porzellan, sondern gerade auch in der Fertigung hochwertiger Kunstporzellane und den hohen Anforderungen der Elektroindustrie entsprechender Elektro-Porzellane die Führung übernommen.

Heute hat sich in Oberfranken und daran anschließend auch in der Oberpfalz diese Industrie so entwickelt, daß sie schon vor dem Kriege im damaligen Gesamtraum Deutschlands rund 75 v. H. des deutschen Porzellans erzeugte. Nach dem Verlust des schlesischen Porzellangebietes um Waldenburg und der Abschnürung der ostzonalen Gebiete in Mitteldeutschland schafft die bayerische Porzellan-Industrie heute über 90 v. H. der Porzellan-Produktion des Bundesgebietes. Otto Zoellner

Die Glasindustrie ist eine der ältesten bayerischen Gewerbezweige. Die Anfänge liegen – zuverlässigen Quellen entsprechend – bis ins 14. und 15. Jahrhundert zurück. Stätten der Glaserzeugung konnten früher nur dort entstehen, wo gleichzeitig Wald, Quarzsand und Kalk in ausreichendem Umfang vorhanden waren. Die Unreinheit der Rohstoffe – vor allem des Sandes – und die damals noch nicht bekannte Technik des Entfärbens führten allerdings dazu, daß – wie die erhaltenen alten Gläser zeigen – die Glasfarbe meistens ins Grüne ging, ein allgemeines Merkmal des sogenannten „Waldglases“. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind jedoch bereits Hohlgläser bekannt, die trotz der nach heutigen Begriffen nicht einwandfreien Glasqualität bereits weitentwickelte und künstlerisch wertvolle Formgebungen und Veredlungstechniken aufweisen, letztere vor allem in bezug auf Malerei und Gravur.

Flachglas und Hohlglas entstanden in Bayern ursprünglich ziemlich gleichzeitig. Während die Flachglaserzeugung technisch in der späteren Zeit eigene Wege ging und die alten Produktionsformen restlos zugunsten einer vollkommenen Mechanisierung verlassen hat, ist bei der Hohlglaserzeugung die halb- und vollautomatische Maschine nur dort an die Stelle des Glasmachers getreten, wo die Möglichkeit einer Massenproduktion gegeben war. Die im Haushalt und als Zeugen einer gehobenen Wohnkultur gebräuchlichen Kristall- und Bleikristallerzeugnisse sind dagegen auch heute noch Produkte einer hochentwickelten und großes Können erfordernden Handarbeit.

Der gegenwärtige Stand der bayerischen Glasindustrie ist durch den Ausgang des zweiten Weltkrieges in Richtung einer Verbreiterung der Produktionsgrundlage durch die Gründung weiterer Glashütten und Veredlungsbetriebe verändert worden. Der Anlaß dazu war das Einströmen Tausender von Vertriebenen aus dem Sudetenland und den Ostgebieten. Heute beschäftigt die bayerische Glasindustrie in mehr als 40 Glashütten und mehreren Hundert reinen Veredlungs- und Verarbeitungsbetrieben etwa 16 000 Menschen. Hinzu kommen noch die in der sogenannten „Gablonzer Schmuckwaren-Industrie“ tätigen Personen. Der Umsatz wert erreichte im Jahr 1951 annähernd 150 Mill. DM bei einem durchschnittlichen Exportanteil von etwa 30 Mill. DM. Dr. Georg Peter