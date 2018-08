Ach Gott, der Chef ist mir böse – dieser Chef ist ja absolut unmöglich.“ Dieses spitze verzweifelte Stöhnen enttäuschter Zuneigung ist Christian Dior im Ohr geblieben aus der Zeit, als er noch nicht der revolutionierende Modeschöpfer von 1949, sondern Modellist und rechte Hand des Chefs im Salon Piguet war. Vielleicht sagt man das gleiche heute von mir“, fügt er mit humorvoller Selbsterkenntnis und einem charmanten Schuß bescheidener Eitelkeit in seinen jetzt auch in Deutschland erschienenen autobiographischen Notizen „Ich mache Mode“ hinzu (Je suis Couturier, Thiemannsche Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden, 88 S., 100 Zeichnungen, 4,85 DM).

Wie er fern von Paris in Stille und Ruhe neue Ideen für seine Kollektionen sucht und gebiert, wie dann im Laufe der Gestaltung durch glückliche Zufälle schon während der Korrektur der Entwürfe, durch Stoffe, die sich anbieten, ja, durch einen falschen Schnitt der Schere und durch immer neues Prüfen und Verwerfen der Ideen, auch wenn sie in den Ateliers schon materialisiert sind und von den Mannequins probiert werden, die neue Linie für die nächste Saison entsteht, das schildert Dior schlicht, aufrichtig oder vorsichtig, aber immer mit der Leidenschaft des Könners, der von seiner Arbeit spricht. Überlegen erklärt oder ironisiert er die nervöse, überspannte Atmosphäre, die im Studio des Couturiers und in den Schneiderateliers herrscht, je näher die Premiere der neuen Kreationen rückt. „Der Couture-Beruf gestattet weder Nachsicht noch Rücksichtnahme, sondern verlangt Bestimmtheit in allen Entscheidungen. So mögen denn die Damen im Hause mitunter Tränen vergießen!“ Hätte man Zeit, so würde man sich geduldiger zeigen, doch dem Werden der Modelle ist der gleiche Rhythmus durch die Jahreszeiten aufgezwungen wie der Natur. Man platzt oft genug vor Ärger, wenn die Zeit drängt, und viel seltener, vor Lachen. „Talente um sich, zu sammeln, heißt Überempfindlichkeit um sich zu häufen.“

In den Ateliers der Haute Couture wird während der Vorbereitung der Kollektion eine wahre Penelope-Arbeit geleistet, verrät Dior, soviel wird drapiert, genäht, wieder herausgerissen, getrennt, neu kombiniert, verworfen. Dior lobt und kritisiert seinen großen Stab weiblicher Mitarbeiter, mit denen er sich berät, und während er auf ihre Reaktionen achtet, seine Meinung festigt und sich entscheidet. Nicht nur die Atelierersten, die Direktricen, werden gefragt und die Mannequins, auch die Verkäuferinnen und Näherinnen werden gehört und beeinflussen so, was die großen Damen in der nächsten Saison tragen werden und darauf auch die kleinen Damen, die anderen Verkäuferinnen und Näherinnen in aller Welt. „Mein Kleid“ sagt die Vorarbeiterin, „mein Kleid“ sagen die ihr untergeordneten Näherinnen von jedem neuen Modell, an dem sie arbeiten, „mein Kleid“ sagt schließlich Dior bis zu dem Tag, an dem es für eine Kundin „ihr Kleid“ wurde. Die Schneiderei ist bis heute noch ein Gebiet, auf dem die Arbeit nicht entpersönlicht ist.

Mit vielen Fachausdrücken macht Dior uns vertraut: wie und warum er die „Tralfalgars“, die großen Schaustücke, jene ins Auge springenden prunkvollen Modelle herausstellt, die kaum eine Frau tragen kann; wie er Effekte macht. Und Geschäftsgeheimnisse werden verraten: In einer Kartothek der Privatkundinnen ist hinter jeder Adresse nicht nur Paßnummer und Kreditwürdigkeit, sondern auch die Bewertung ihres Charakters (ob leicht oder schwierig) vermerkt. Dior unterscheidet kalt unter den Kundinnen die „Kleidertollen“, deren Glück es ist, Eleganz aufzustapeln; die gefürchteten Unzufriedenen; die Kundin, „die nicht weiß, was sie will“ und die „wahren Pariserinnen“, von denen es nur etwa hundert gibt, die aus Boston, aus Buenos Aires, London, Rom oder aus Paris selbst sein können, die neben Tradition und sehr viel Geld auch noch Chic und Charme haben, jene Himmelsgaben, die noch seltener sind als Schönheit.

Und noch ein Geschäftsgeheimnis: Hinter der glänzenden und so verschwenderisch aufgebaut erscheinenden Fassade des Couturierhauses wird heute mit jedem Meter Mousselin gerechnet und immer neue Einsparungs- und Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet. Vereinfachen, Zurückhaltung und nicht Übermut, lauten die Parolen. Und wenn manche Kollektionen als zu üppig und verschwenderisch erscheinen, so ist es nicht der mangelnde Kontakt mit den Realitäten unseresLebens, verteidigt sich Dior, sondern die Rücksichtnahme und das Eingehen auf die Hilfsindustrien der Haute Couture, die Sticker, die Fabrikanten von Spitzen und „Neuheitenfabrikanten“, die Handwerker, Industrien, ja, ganze Städte, deren Prosperität von dem Platz abhängt, den die Couturiers ihren Spezialitäten einräumen.

Über die Stilwende, in der wir uns offenbar seit Ende des Krieges befinden, Christian Dior zu hören, ist von besonderem Reiz. Er legt ein Glaubensbekenntnis ab, indem er sich über die neue feminine Linie äußert, die er mit dem „New Look“ kreierte: „Ich glaube, daß jede Mode logisch aus ihrer Zeit erwächst und daß sich keine Moderevolution durchsetzen kann, wenn die Zeit nicht reif ist. Der ‚New Look‘ hatte nur Erfolg, weil diese Mode dem auch in der Malerei wieder lebendig gewordenen Wunsch entsprach, den Ausdruck der Mechanisierung des Daseins nicht überhandnehmen zu lassen und wieder den Sinn für Traditionen und Proportionen zu finden. Die Frau von 1925 mit ihnm bis zu den Augen herabgezogenen Glockenhut war der typische Ausdruck des Maschinenzeitalters, dem man ja auch in der Musik und sogar in den Möbeln huldigte. Heute begeistert uns der Gedanke an den Robotmenschen nicht mehr, sondern bereitet uns eher Angst. Europa besinnt sich wieder seiner Tradition und seiner Kultur angesichts einer ihm feindlich und verständnislos gegenüberstehenden Welt. Auch die Mode mußte in diesem Europa wieder abendländisch werden.

Ich weiß, daß in unserem gefahrendurchtränkten Zeitalter die Völker sich vor allem den Luxus von Kanonen und Bombenflugzeugen erlauben und daß es daneben jeder andere Luxus immer schwerer hat, sich zu behaupten. Doch ich glaube, daß es wesentlich ist, diesen anderen Luxus zu verteidigen, der alles umfaßt, was über die elementarsten Nahrungs-, Kleidungs- und Wohnungsbedürfnisse hinausgeht, denn dieser andere Luxus ist unsere Kultur, von deren Boden kein Fußbreit mehr preisgegeben werden darf.“ EM