Die Studioaufführungen der Musikabteilung des NWDR, die unter dem Titel „Das neue Werk“ jetzt in das dritte Jahr gehen, sollten ursprünglich dazu dienen, bemerkenswerte Komponisten, die bisher nicht die ihnen gebührende Resonanz finden konnten, wirksam zu fördern. Von einigen Ausnahmefällen abgesehen, ist man in diesen Veranstaltungen bisher jedoch überwiegend Namen begegnet, die längst über die, Fachwelt hinaus bekannt sind. Obendrein wurde dabei mit offenbarer Absichtlichkeit immer ausschließlicher eine einzige Richtung des gegenwärtigen Musikschaffens propagiert, als ob es andere Wege überhaupt nicht gäbe oder schon entschieden wäre, daß auf ihnen Neues nicht mehr produziert werden könne. Man darf fragen, ob eine derartige Parteilichkeit, als deren Folge der Öffentlichkeit ein falsches Bild vom Stand der Dinge vermittelt wird, dem Sinne und der Aufgabe des Rundfunks als einer der Allgemeinheit dienenden Institution entspricht. Es ist dies eine Frage der geistigen Redlichkeit.

Ein besonderes Anliegen des NWDR ist die Suche nach dem musikalischen Gegenstück des bereits in seinen Mitteln und Formen ziemlich konsolidierten Hörspiels, also einer funkeigenen Variante der Operngattung. Zu diesem Zweck wurde bereits ein spezieller Auftrag für das „Neue Werk“ vergeben, dessen Ergebnis – H. W. Henzes Funkoper „Der Landarzt“ – allerdings in mehr als einer Hinsicht fragwürdig blieb. Erfreulich, daß ein anderer Auftrag an einen Musiker erging, auf den einmal die Voraussetzung zutrifft, daß er Eigenes zu sagen hat, ein gereifter Könner ist und empfehlender Vorstellung durchaus noch bedurfte. Sein musikalisches Credo identifiziert ihn zwar nicht unbedingt mit der einseitig bevorzugten Hausmarke des „Neuen Werks“; allein sein kompositorischer Stil ist in völlig eigener Entwicklung doch dem modernen „Zwölftonsystem“ nahe genug gekommen, um in diesem Rahmen diskussionsfähig zu sein.

Frank Wohlfahrt war früher in Berlin ein angesehener Kritiker. Heute lehrt er an der Hamburgischen Musikhochschule. Seine dichterische und musikalische Doppelbegabung sprach sich nur in verhältnismäßig kleinem Kreise herum, zumal seine Produktivität nicht quantitativ in Erscheinung trat. Daß die für den „Erfolg“ verlorenen Jahre seine Kunst in der Stille zur Meisterschaft reifen ließen, zeigte die jetzt aufgeführte dramatische Kantate „Der Maßlose“. Sie unternimmt das Wagnis, nach den „Meistersingern“, dem „Palestrina“ und dem „Mathis“ noch einmal das künstlerische Schaffen selbst zum Gegenstand eines Kunstwerks zu machen. Die Besonderheit des Auftrags (funkeigene Musikdramatik, die möglichst wenig Ansprüche an die Imagination einer äußeren Handlung stellen muß) mag es dem Autor erleichtert haben, dabei noch einmal neue gedankliche Motive und neue Gestaltungsprinzipien zur Geltung zu bringen. Es geht um das Problem der Traditionsverbundenheit alles lebensfähigen Neuen, die der „Maßlose“ nicht wahrhaben will, bis ihm der Wahnwitz aufgehobener Kontinuität schockartig bewußt gemacht wird und er den gesuchten „dreizehnten Ton“ als Täuschung und Farce erlebt. Wohlfahrt zeigt sich in seiner Dichtung sowohl als echter Pathetiker wie auch als geistvoller Ironiker. Seine Musik umfaßt dieselbe Spannung mit ungewöhnlicher Ausdruckskraft. Gelegentlich nur gibt sie sich allzusehr der illustrativen Gestikulation hin, was aber vielleicht gerade ein – oder gar das? – Erfordernis der Funkeignung sein mag. Plastische Thematik, souveräne Satzkunst und durchaus eigene instrumentale Einfärbung sind ihre stärksten Vorzüge, die sie aus dem grauen Meer der üblichen uniformen Zwölftönerei herausheben. Es hat sich gelohnt, diese wesentliche Begabung herauszustellen.

Für die Wiedergabe waren erste Kräfte mobilisiert worden: das Sinfonieorchester des NWDR unter Arthur Grüber, der Sprecher Herbert Fiedler, die hervorragende Sopranistin Henny Wolff und die Sänger Helmut Krebs, Helmut Kretschmar, Erich Wenk, Sigmund Roth.

Walter Abendroth