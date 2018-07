K. W. Berlin, im November

Die Anekdoten und Bildergeschichten von Don Camillo und Peppone“ waren und sind für Zehntausende eine köstliche Lektüre – ein menschliches Pausenzeichen im grimmigen Ernst des Kalten Ost-West-Krieges. Julien Duvivier, Meister sehr verschiedenartiger, aber immer atmosphärischer Filme, machte aus Guareschis heiter-simplem Narrenroman keinen politischen, sondern eben wieder einen beschwingt atmosphärischen Film. Dem bramarbasierenden Kommunismus eines kleinen oberitalienischen Miniatur-Stalin werden mit genüßlich ausgespielten Szenen auf eine sehr zutrauliche Weise Haare gerupft, was der mit allen Mitteln drastisch zupackender Schläue seinem Herrn dienende Landpfarrer Don Camillo besorgt.

Was das Buch an Lächeln über die Menschlichkeiten der großen Gegensätze bescherte – Duviviers Film hat gerade dieses glückliche Lächeln zur Essenz seines Films gemacht. Er muß vieles lassen, was besonders an kostbar verschmitzten Zwiesprachen zwischen Don Camillo und Christus im Buche steht, doch er zaubert um die beiden vitalen Raufbolde, den Pfarrer und den Kommunistenführer, noch viele optische Akkorde einer modernen Eulenspiegelei. Der französiche Charakterkomiker Fernandel ist wohl ein Idealfall für das Phänomen des italienischen Landkaplans, und dem Italiener Gino Cervi, der den kommunistischen Tribun zu spielen hat, glaubt man gern die starken Gesten auf der Straße und die Seele in Hauspantoffeln.

Auch Duvivier führt nicht den Kommunismus ad absurdum, ebensowenig wie er der Kirche etwa hemdärmelige Streitbarkeit empfiehlt. Das alles gebe es nirgendwo anders als in diesem italienischen Dorf. So distanziert ein milder Sprecher sich von der Mutmaßung, Duvivier oder Guareschi wollten den Politikern Rezepte geben. Der Filmschöpfer hat ein heiteres Märchen gedichtet, das den grimmig sich Befehdenden zuzwinkert, zwischen ihnen sei soviel menschlich Gemeinsames, daß die Gegensätze davor wie Masken abfallen. Gerade in Berlin, das den harten Tatsachen so nahe zu leben hat, nahm man das politische Schelmenmärchen mit offensichtlichem Vergnügen entgegen.