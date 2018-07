Düsseldorf, Anfang November

Das traditionelle Jahrestreffen der deutschen Eisenhüttenleute auf dem Düsseldorfer Eisenhüttentag findet diesmal am 6. und 7. November statt. Es ist die erste Jahresversammlung seit 1945, zu der sich Deutschlands Eisen- und Stahlindustrie nicht mehr im „Käfig“ überspannter alliierter Kontrollen und zwangsbedingter Preise befindet. Zwar ist die Stahlwirtschaft noch nicht in der „freien Wildbahn“ einer voll funktionierenden europäischen oder überkontinentalen Wettbewerbswirtschaft – aber immerhin in der frischen Luft des „Freigeheges“, dessen Grenzpfähle doch schon ein ganz ansehnliches Produktionsareal abstecken. Auch auf dem Preisgebiet hat sich die eisenschaffende Industrie Lockerungen gegeben, die dem Marktablauf eine im Vergleich zu vergangenen Jahren erheblich größere Elastizität ermöglichen.

Ein kurzer Blick zurück: 1949 stand das Petersberg-Abkommen als umstrittene Kulisse hinter dem Eisenhüttentag. Die Monatsproduktion an Rohstahl schwankte zwischen 700 000 t und 800 000 t. 1950 war der 90. Geburtstag des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Die Neuordnung in der Gesellschaftsstruktur der Ruhrindustrie regte zu einigen freundlichen und zu mancherlei skeptischen Kommentaren an. 1951 wurden viele gute Toaste auf die Montan-Union ausgebracht, wurde auch von der Hoffnung auf Gleichberechtigung gesprochen und mit grimmiger Ironie auf die dunklen Schatten verwiesen, die die damalige immer noch reaktionäre Stahlpolitik der alliierten Kontrollorgane nicht auszulöschen imstande war.

1952 bringt nun die ganze Aktualität der seit Jahren von der Montanwirtschaft dargelegten notwendigen Entscheidungen vor das breite Forum des Eisenhüttentages. Diese Entscheidungen gruppieren sich um die Begriffe Produktionssteigerung, Kapazitätsausweitung, Rationalisierung auf höchster Ebene in technischer und europawirtschaftlicher Hinsicht und besonders auch in Hinblick auf den möglichst sparsamen Einsatz des vorhandenen Kapitalvolumens. Zugleich geht es um die immer noch nicht erreichte Gleichberechtigung innerhalb der Montan-Union und um eine Rangordnung und Erfüllung des Großinvestitionsbedarfes bei Stahl.

Der Eisenhüttentag 1952 spielt sich auf einer Produktionsbasis von 1,2 Mill. Monatstonnen Rohstahl ab, mithin auf einem um 50 v. H. gegenüber 1949 höheren Stande. Die krassen Marktverzerrungen, die sattsam bekannten unerfreulichen Kompensationen und Schwarzpreise sind seit wenigen Monaten verschwunden. Preisfreigabe und gewisse Importe haben gegenteilige Marktwünsche vorerst in etwa ausgeglichen. Der deutsche Stahlpreis hat dabei eine Rekordhöhe erklettert, die auch den Werken aus dem Bereich der unglücklichsten Entflechtungskonstruktionen noch einen Gewinn sichert. Der Grundpreis für deutschen Stabstahl liegt zur Zeit bei 428 DM je t, für Mittelbleche in Siemens-Martin-Schiffbaugüte bei 554 DM je t. Dennoch drängt belgischer Exportstahl auf den deutschen Markt, wobei die Verbraucherwerke der Fertigungsindustrie die deutschen Preise noch um durchschnittlich 5 bis 15 v. H. je nach Spezifikation und Menge überbieten und für belgischen Stabstahl zum Beispiel 495 DM je t anlegen. Offenbar sind für gewisse Produkte weiterhin höhere Preise tragbar.

Freilich darf dieses Marktbild nicht verallgemeinert werden. Im Gegenteil: Es scheint uns, daß die derzeitigen deutschen Eisenpreise ihren Höchststand erreicht haben und daß bei der für Anfang Dezember erwarteten weiteren „Börsentagung“ keine neuen Erhöhungen für Jahresanfang 1953 erfolgen werden. Von der Weiterverarbeitung werden sogar mit Rücksicht auf die Exportlage Preisermäßigungen verlangt.

Von der Weiterverarbeitung wird auch darauf verwiesen, daß zum Beispiel Frankreich ein diskriminierendes Preissystem habe und zwei französische Eisen-Inlandpreise notiere. So würden z. B. Stabstahlprofile für die Inlandproduktion in Frankreich mit Produktionssteuer und für die zum Export bestimmte Inlandproduktion ohne Produktionssteuer mit folgenden Unterschieden notiert: Thomasqualität 427 DM mit und 361 DM je t ohne Steuer, Siemens-Martin-Qualität 472 DM mit und 399 DM je t ohne. Die belgischen Preise liegen etwa in gleicher Höhe.

Es wird interessant werden, wie dieses diskriminierende Preissystem innerhalb der Montan-Union ausgebügelt werden kann. Bei den vielfältigen Einzelaussprachen, die das Treffen von etwa 3000 Eisenhüttenleuten wieder ermöglicht, stehen naturgemäß-gerade auch diese Preisfragen im Mittelpunkt. Da die Unionsländer nunmehr an die praktische Arbeit herangehen, gilt als Forderung an die deutsche Delegation: Etwas weniger Politik, machen, und dafür ein wenig mehr in die Praxis gehen! W.-O. Reichelt