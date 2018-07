Inhalt Seite 1 — Es ist ein Reich im kleinen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von unserem süddeutschen Korrespondenten Hubertus Prinz zu Löwenstein

Unerträglich sei es für bayerische Ohren, so hört man immer wieder, wie selbst am Bayerischen Rundfunk fremdstämmige, aus dem Norden „zuag’raste“ Ansager die Sprache zu mißhandeln wagen! Vor allem, was das „V“ anbelangt, denn in Worte wie „Bavaria“ und „Bravour“, „Virus“ und „Klavier“ gehöre kein W-Laut hinein, sondern ein „F“. Was aber die Violine anbelange, so müsse man schließlich wissen, daß man „Pfioline“ sagen müsse.

Soll man aus solch sprachlichem Purismus politische Schlüsse ziehen? Oder aus Zeitungsnachrichten wie dieser, die ein großes Münchner Blatt anläßlich eines Gesellschaftsereignisses brachte? „Hier handelt es sich um eine interessante Mischehe, denn die Braut ist aus Pommern nach Deutschland gekommen.“

Fast zur gleichen Zeit, da in Amerika der Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd tobte, herrschte auch in Deutschland der Bruderkrieg. In Amerika gibt es als verspäteten Nachklang in den Südstaaten noch immer den landläufigen Begriff „damn’ Yankee“. Das entspricht etwa dem bayerischen Wort „Saupreiß’“, aber weder südlich der Mason-Dixon-Linie, noch südlich des Mains hat man deshalb Sezessionsabsichten. Im Grunde hat sie nicht einmal die Bayernpartei. Denn das Steueraufkommen Bayerns ist um mehrere hundert Millionen Mark geringer als die Summe, die es vom Bund bekommt. Und wer möchte den Fremdenverkehr durch Einreisevisen erschweren!

Wie Alpenkräuter saftiger sind als die blassen Blümlein auf Hamburger Rasenflächen, so ist auch die bayerische Sprache kräftiger profiliert. Durch ihren Mangel an Höflichkeitslügen ist sie darum so ganz besonders deutsch! Und weil wir damit ein Goethewort paraphrasiert haben: Längst hat die Rechtsprechung der bayerischen Gerichte geklärt, daß ein anderes, nicht minder klassisches Wort in Bayern keine Ehrenbeleidigung darstelle. Vielmehr handle es sich hierbei um eine anerkannte Formel, mit der man Gespräche einleitet, über den toten Punkt hinwegbringt und im rechten Augenblick beendet.

Und was das Gerede vom ‚bayerischen Separatismus‘ betrifft – die Kaunitzsche Koalition, den Rheinbund und den Nachkriegsseparatismus: das hat es wohl alles nicht gegeben? Ach, daß die Deutschen doch aufhören möchten, einander solche Dinge vorzuwerfen! Welchen Stamm gibt es denn schon, dessen Geschichte ohne Flecken wäre? War nicht auch der preußische Große Kurfürst mit Frankreich verbündet, und stammt nicht von ihm das Wort: „Wer mir am meisten zahlt, dem adhäriere ich!“? Jede innerdeutsche Staatsmacht, die Preußens nicht ausgenommen – so hat Bismarck in seinen „Gedanken und Erinnerungen“ bestätigt –, entstand aus fortgesetztem Verrat an Kaiser und Reich. Jahrhundertelang hat dieser Verrat einen festen Posten im außenpolitischen Spiel der europäischen Mächte gebildet.

Man nimmt es in Bayern sehr übel, wenn man von außerhalb über das Wesen des Deutschtums belehrt wird. Das kann dann dazu führen, daß man, wiederum mit bodenständiger Derbheit, erklärt, Bayern habe schon eine deutsche Kultur gehabt, als andere Leute noch auf den Bäumen lebten.