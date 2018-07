In dem Dahlemer Hause, in das Friedrich Meinecke 1914 einzog, als seine akademische Laufbahn durch den Ruf auf das Katheder gekrönt wurde – das vor ihm Ranke und Droysen, Treitschke und Sybel innehatte –, in demselben Dahlemer Hause saß am 30. Oktober 1952 die Kette der Gratulanten um den neunzigjährigen Ehrenprofessor der Freien Universität Berlin versammelt, der ans Zimmer gefesselt ist, aber an Frische, Geschmeidigkeit und Würde des Gedankens nichts eingebüßt hat. Die Gespräche kreisten um ein wissenschaftliches Lebenswerk, das unauflösbar verbunden ist mit der widerspruchsvollen Wirklichkeit der deutschen Geschichte.

Meinecke promovierte zum Dr. phil. am 20. Mai 1886. Drei Tage später starb Leopold von Ranke, einundneunzigjährig. Welche Spanne der Epochen! Ranke, der Altersgefährte Kaiser Wilhelms I., der Ahnherr aller modernen Historiker, hatte noch die napoleonische Zeit durchlebt, mit Hardenberg in enger Fühlung gestanden, sich an Hegel geärgert. Bismarck, den zwanzig Jahre jüngeren, betrachtete er, ein wenig befremdet, als einen Mann der neuen Generation. An Bismarck knüpft sich, ganz anders, die früheste Erinnerung Meineckes: im November 1865 nahm der Vater den dreijährigen Buben mit hinaus an die Stadtmauer von Salzwedel, um mitanzusehen, wie König Wilhelm I. und Bismarck in einer vierspännigen Kutsche vorbeifuhren. „Seht euch den genau an, der neben dem König sitzt“, sagte der Vater zu den Kindern; „auf den kommt es heute an.“ Aber den Jüngsten interessierten die blasenden Postillione auf den Vorderpferden mehr als der da „neben dem König“. Er beugte sich weit vor, um sie genau zu sehen – „da fiel ich herunter, schlug mir die Stirn blutig an einem Steine und wurde brüllend davongetragen ...“

Der kleine Vorfall, den Meinecke in dem Büchlein „Erlebtes“ aufgezeichnet hat, deutet auf die wichtigste Eigentümlichkeit des großen Historikers von später hin: sich kein Wertsystem, keine Größenordnung durch die herrschende Meinung der Zeit aufzwingen zu lassen, sondern immer unbefangen zu sehen und Faszinationen nicht zu erliegen. Gewiß wuchs Meinecke in einer Umwelt heran, die auf die Dauerhaftigkeit des von Bismarck gegründeten Reiches vertraute, und hat an diesem Vertrauen bis zum Ausbruch der ersten Krise 1918 teilgenommen. Aber daß er sich, in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts, überhaupt gedrängt fühlte, den Weg nachzuzeichnen, der das politische Denken der Deutschen „Vom Weltbürgertum zum Nationalstaat“ führte, das bewies schon, wie empfindlich er für die so gar nicht selbstverständliche, eher fragwürdige Existenz der absolut souveränen Nationalstaaten war. Gewiß entströmte er einer Zeit, in der die Staatsmänner sich (wie Jacob Burckhardt gesagt hatte) „von den Moralgesetzen dispensiert“ fühlten, soweit sie politisch handelten. Diese Trennung des Politischen vom Moralischen hat er für unaufhebbar gehalten. Aber er hat doch auch, nach dem ersten Weltkrieg, dargestellt, wie „Die Idee der Staatsräson“ aufkam und sich durchsetzte – und das heißt: er hat sie in ihrer Wandelbarkeit zu erfassen gesucht. Drittens endlich: gewiß hat er mit den Männern seiner Generation in der Auffassung gelebt, daß der Gang der Geschichte prinzipiell dem Willen des einzelnen entzogen ist. Aber er hat doch auch gefragt, wie es zu dieser Auffassung kam und in dem dritten seiner Hauptwerke, „Die Entstehung des Historiums“ (1937) gezeigt, daß sie in ganz bestimmten Gedankengängen wurzelt und zu ganz bestimmten Schwierigkeiten führt.

Schon dies kritische Fragen nach den Voraussetzungen des politischen Daseins im zwanzigsten Jahrhundert genügte, Meinecke für das Dritte Reich suspekt zu machen. Aber ganz wie von selbst wurde das Dahlemer Haus ein Kristallisationszentrum für alle, die nach einer Orientierung in der Wirrnis der Möglichkeiten suchten, und als Meinecke dann 1946 „Die deutsche Katastrophe“ unter säkularem – und das heißt: unvoreingenommenem – Blick zu fassen verstand, zeigte sich an der weltweiten Resonanz dieser Schrift, daß Meineckes Autorität längst mehr war als nur eine wissenschaftliche, nämlich die Autorität eines Geistes, der die Konflikte der Zeit bewußter durchleidet als es den meisten vergönnt ist.

Nur eins verstand sich sogar für diesen stets Abwägenden von selbst: die Entscheidung für die Freiheit der Wissenschaft – für die Freie Universität Berlin, als deren erster Rektor er 1948 seine akademische Laufbahn beschloß. C. E. L.