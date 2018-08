Direktor Franz Grabowski zur Lage auf dem Eisenmarkt

Beim Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ist der Flügel der Montanindustrie hängengeblieben, so daß die Weiterverarbeiter so lange auf der Stelle treten müssen, bis ihr großer Vorlieferant auf die allgemeine Linie vorgezogen ist. Mit diesem der militärischen Fachsprache entnommenen Beispiel kann man am kürzesten das Investitionshilfeproblem umreißen.

Die Schwierigkeit liegt darin, den Zeitpunkt zu bestimmen, von dem ab der Vormarsch wieder gemeinsam fortgesetzt werden soll. Man kann hiermit nicht warten, bis der Markt mit Eisen gesättigt ist, sondern man wird schon vorher zu einem Entschluß kommen müssen. Dieser wird sich darauf stützen, welche Anlagen bereits im Bau sind, wieweit die Finanzierung gediehen ist und ähnliches mehr. Franz Grabowski, Vorsitzer des Vorstandes der Buderus’ sehen Eisenwerke Wetzlar, vertrat anläßlich der HV seines Unternehmens die Auffassung, daß von nun an der weitere Ausbau der Montanindustrie im Einklang mit den nachfolgenden Stufen erfolgen muß. Das Investitionshilfegesetz hat der eisenschaffenden Industrie über die Kredite der Wirtschaft hinaus durch seinen § 36 die Möglichkeit zu einer Selbstfinanzierung gegeben, die, wenn sie voll genutzt wird, nochmals das Vier- bis Fünffache bringen wird. Diese Möglichkeit wird nach Auffassung Grabowskis über den Preis voll ausgeschöpft. Das hat zu einem überhöhten Preisniveau bei den Grundstoffen geführt, obwohl sich bereits jetzt eine Roheisenschwemme abzeichnet.

In Westdeutschland beträgt der Roheisenpreis gegenwärtig 295 bis 300 DM/t, in England dagegen nur 150 bis 190 DM. Bei diesen Differenzen wird die Gießereiindustrie auf den Weltmärkten in eine hoffnungslose Lage gedrängt. Für Schrott liegt der deutsche Preis bei 180 bis 200 DM, in England dagegen bei 80 DM, in den Niederlanden bei 92 DM und in Frankreich bei 130 DM.

Man verspricht sich für die Industrie nicht viel von dem Kapitalmarktförderungsgesetz, da es den schon an sich dünnen Kapitalstrom zur öffentlichen Hand und allenfalls noch zu den Pfandbriefanstalten lenkt. Man lehnt deshalb aber das Gesetz nicht ab. Es stellt immerhin einen Anfang dar und es bringt voraussichtlich Mittel, um die private und öffentliche Bautätigkeit zu fördern. Für die Industrie aber fordert Buderus wieder eine angemessene steuerlich begünstigte Eigenfinanzierung, am besten dadurch, daß der § 36 des Investitionshilfegesetzes auf den Bereich der Verarbeiter ausgedehnt wird, jedenfalls aber dadurch, daß der Steuerdruck insgesamt gemildert wird. Erfolgt dies nicht, dann droht der Industrie ein Illiquidewerden: eine Gefahr, der sie nur durch Drosselung der Investitionen begegnen könnte, und das wäre denkbar unerfreulich.

Rgb.