Erinnern wir uns? Da gab es während jener berüchtigten zwölf Jahre einen komischen, kleinen, dicken Mann, der „betreute“, in allerhöchstem Auftrag, die Kunstversorgung der übrigen kleinen Leute. Man nannte das in der Sprache defaitistischer Flüsterpropaganda, wenn man Bayer war: „Schmalz durch Gaudi“, wenn man Berliner war: „Mumm durch Fez.“ Amtlich hieß es „Kraft durch Freude“. Und wurde der kleine, dicke Betreuer um seine Meinung über das Wesen der Kunst befragt, so trällerte er, statt anderer Antwort, fröhlich in das Mikrophon: „Freit Eich des Lebens.“

Das war nicht nur seine persönliche Ansicht, das war auch der Wille des totalen Staates. Eine Kunst, bei welcher der kleine Mann sich seines Lebens nicht „freien“ konnte, war verpönt. Und da im totalen Staat die Bürger sich freien sollten, mußte die Kunst – wie alles – reglementiert, reguliert, diktiert werden. Dennoch spielte man damals Puccini. Nicht nur dies: dieser populäre Maestro stand sogar auf der höchsten Stufe der anerkannten Geltungsskala. Seine Schauerdramatik, speziell in „Tosca“, störte nicht – Abhärtung war ja ohnehin die Parole. Auf die Musik allein kam es an. Man freite sich des Lebens, auch wenn da oben jemand erstochen, gefoltert, erschossen wurde, an Schwindsucht starb oder Harakiri machte.

Nicht jede Zeit und nicht jeder Mensch kann so herzlos sein. Es gibt auch Leute, die sich bei der schönsten Musik nicht freuen können, wenn sie andere Menschen leiden sehen. Und warum, zum Teufel, soll nicht wenigstens die Kunst eitel Freude sein, warum sollen wir uns durch „melancholische Darbietungen nur noch unglücklicher machen als wir ohnehin schon sind?“

So formulierte, in seltsamer Gedankenverbindung zum Krönungsjahr, der Labour-Lord Calverley vor dem britischen Parlament. Großbritannien wolle im nächsten Jahr nur komische Opern auf seinen Bühnen sehen. „Wir wollen keine herzzerreißenden Mordstücke und keine eiskalten Händchen“, sagte er, auf Puccinis Werke hindeutend. Die staatlich subventionierte Covent Garden Opera sollte das ganze Jahr hindurch das Motto „Merrie old England“ beherzigen ...

„Man hat bezahlt, will lachen für sein Geld“, singt Bajazzo in dem gleichnamigen Mordstück von Leoncavallo. Aber liegt nicht gerade in dem wohlbedachten Hinweis auf die staatliche Subvention eine gefährliche Auffassung von staatlichem Mäzenatentum? Ist nicht von dieser Logik aus nur ein kleiner Schritt zur Anregung staatlicher Kunstlenkung? Soll die Kraft des Geldes die Freude genormten Staatsbürgergeschmacks erwirken, sei es auch nur auf ein Jahr?

Nach unseren Erfahrungen mit der Verkündung der „heiteren Kunst“ von politischer Seite sind wir skeptisch geworden und hören dergleichen aus westlicher Richtung nicht gern. Ganz abgesehen von der Tatsache – die jedem, der von künstlerischen Dingen eine Ahnung hat, bekannt ist –, daß nicht der Stoff, der Gegenstand ein Kunstwerk erhebend oder niederdrückend macht, sondern einzig die Beschaffenheit seines bildnerischen Wertes und seiner menschlichen Substanz.